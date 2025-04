Drama pur: TSVgg Plattenhardt gibt 2:0 in Nachspielzeit aus der Hand

In einer intensiven Begegnung setzte sich der VfL Oberjettingen mit 2:1 gegen die Sportvg Feuerbach durch. Fabian Seeger brachte die Hausherren in der 26. Minute in Führung und legte in der 43. Minute auch den entscheidenden zweiten Treffer nach. Hollyfild Bokilo hatte zwischenzeitlich in der 35. Minute ausgeglichen. In einer hitzigen Schlussphase sah Luka Kravoscanec in der 98. Minute die Gelb-Rote Karte für den VfL, ehe Numan Sensoy in der 99. Minute glatt Rot für Feuerbach kassierte. Oberjettingen festigt mit dem Sieg Rang zehn, Feuerbach bleibt mit 21 Punkten auf dem viertletzten Platz.