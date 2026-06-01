Drama pur: Planegg besiegt FCA in der Verlängerung – und steigt auf

SVP gegen Aschheim am 30.05.26 ab 16 Uhr. Sieger SVP. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Fußball-Romantiker würden wohl sagen, es musste ja so kommen. Gerade weil die Vorzeichen alles andere als rosig gewesen waren für den SV Planegg -Krailling vor dem entscheidenden Relegationsrückspiel gegen den FC Aschheim um den Aufstieg in die Landesliga. Und doch waren es am frühen Samstagabend nach 120 intensiven Minuten die Gastgeber aus dem Würmtal , die im heimischen Stadion in Jubelstürme ausbrachen: Der 2:1-Sieg nach Verlängerung – nach 90 Minuten hatte es wie im Hinspiel 1:1 gestanden – bescherte den Schwarz-Blauen den zweiten Aufstieg binnen drei Jahren und den überhaupt erst zweiten in die Landesliga nach der goldenen SVP-Generation 2014.

Die Ausgangslage war anspruchsvoll gewesen. Da war zum einen die Personalsituation, die bei den Planeggern ausgerechnet im wichtigsten Spiel des Jahres – ja, der vergangenen knapp zehn Jahre – so schlecht war wie wohl noch nie in dieser Saison. Leistungsträger wie Ante Kraljevic und Leonardo Lajqi fehlten verletzt, Toptorjäger Aleksandar Demonjic, weil er auf einer Hochzeit weilte, und die Schlüsselspieler Martin Bauer und Fabijan Podunavac spielten angeschlagen, wenngleich man es ihnen kaum anmerkte. Noch dazu der Gegner aus Aschheim um die beiden Ex-Profis Diego Contento und Mehmet Ekici, der im Hinspiel am Mittwoch seine Klasse mehrfach gezeigt hatte und deutlich näher dran am Sieg gewesen war als der SVP. Doch für einen gab es vom Anpfiff weg keine Alternative zum Sieg: Martin Bauer.

Für das 36-jährige Vereinsurgestein, spielender Co-Trainer von Chefcoach Pero Vidak und einziger Spieler der Mannschaft, der bereits den Aufstieg 2014 miterlebt hatte, war es das letzte Spiel seiner Karriere, wie Bauer im Merkur-Interview nach Abpfiff verkündete. Er hatte seine Farben zum Abschied zum zweiten Mal in die Landesliga geführt – und an diesem Punkt ist die Geschichte womöglich sogar dem einen oder anderen Fußball-Romantiker fast schon etwas zu kitschig. Dem bayernligaerfahrenen Routinier kann es egal sein, er hat sich in Planegg endgültig zur Vereinslegende gehievt.

„Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass wir es nicht schaffen“, sagte Bauer nach Spielschluss. Mit genau dieser Einstellung war er trotz Rippenprellung 120 Minuten lang im Mittelfeldzentrum voranmarschiert. Und die Seinen waren ihrem Antreiber gefolgt. Zwar war Aschheim wieder stark und kam oft gefährlich in die Nähe des SVP-Tores. Anders als im Hinspiel erspielte sich diesmal aber auch Planegg etliche gute Chancen. Es entwickelte sich eine Partie, die Spaß machte und wahre Werbung für den gehobenen Amateurfußball war. „Natürlich war Aschheim immer wieder gefährlich. Aber wir haben verdient gewonnen, weil wir über 120 Minuten mehr nach vorne gespielt und gewollt haben und die reifere Mannschaft waren. Es war das beste Spiel meiner Karriere“, resümierte SVP-Trainer Vidak anschließend – mehr im Scherz und bezogen auf das famose Resultat: den Landesliga-Aufstieg.

Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass wir es nicht schaffen.

SVP-Routinier Martin Bauer

Für den Coach stellte der Samstag genau wie für den ganzen Verein auch eine Art Traumabewältigung dar. Denn mit Relegationen hatten weder die Würmtaler noch Vidak bislang gute Erfahrungen gemacht. Der SVP scheiterte 2012 bereits äußerst bitter am Landesliga-Aufstieg (gegen Holzkirchen und Raisting), ehe dieser zwei Jahre später gelang. 2018 dann mussten die Schwarz-Blauen den Gang von der Bezirksliga in die Kreisliga antreten, ebenfalls durch eine verlorene Relegation gegen den TSV Dorfen. Das besonders Prekäre: In beiden Jahren verloren die Planegger das entscheidende Spiel zu Hause, nachdem sie im Hinspiel auswärts 1:1 gespielt hatten – so wie heuer. Und Vidak? Der war 2013 und 2014 jeweils als Trainer des TSV Grünwald in der Landesliga-Relegation gescheitert. Nun dürften alle Beteiligten ihren Frieden mit der Relegation gemacht haben.

Doch das war ein hartes Stück Arbeit. Nach mehreren guten Chancen auf beiden Seiten setzte sich kurz vor der Pause Podunavac am rechten Flügel durch, seine Hereingabe erwischte Aldin Ahmetovic mit dem Kopf und setzte die Kugel als Bogenlampe über FCA-Keeper Pascal Jakob ins Netz. Zu diesem Zeitpunkt war Planegg aufgestiegen. Doch die Freude währte recht kurz, weil drei Minuten nach Wiederanpfiff Profiluft durch das Georg-Heide-Stadion wehte. Ekici setzte Contento in Szene, der die Kugel vom rechten Sechzehner-Eck mit links in den langen Winkel zirkelte – 1:1.