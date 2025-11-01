Drama pur in Aue, kein Sieger im Topspiel, Cottbus gibt die Spitze ab

_____

So läuft der 13. Spieltag in der 3. Liga

Doppelpacker Lobinger macht alles klar für die Viktoria

Köln gehörte die Anfangsphase, Ingolstadt war um Kontrolle bemüht, durfte sich aber glücklich schätzen, dass Simon Handle zunächst an Kai Eisele scheiterte und auch beim Nachschuss das Tor verfehlte (7.). Auf der anderen Seiten brauchte der FCI nicht viel Vorlauf. Fredrik Christensen setzte Yannick Deichmann in Szene, der gegen Dudu cool zum Führungstreffer abschloss (16.). Der Treffer weckte die Schanzer jedoch nicht auf, vielmehr behielt Köln weiter den Fuß auf dem Gaspedal. Lex-Tyger Lobinger kam seinem ersten Treffer näher, doch Eisele hatte jeweils etwas dagegen (30., 36.).

Ingolstadt blieb zu lange zu blass. – Foto: Roland Schäfer | #inkognitophotography

In Durchgang zwei blieben die Domstädter am Drücker und belohnten sich zeitig für einen beherzten Auftritt. David Otto drückte einen verlängerten Einwurf über die Linie (54.). Köln wollte mehr, die Gäste hatten nur wenig entgegenzurichten. Nach Vorarbeit von Meiko Sponsel vollendete Lobinger zunächst zur Führung (69.), legte per Direktabnahme etwas später auch noch seinen zweiten Treffer nach (78.). In der Schlussphase trafen die Schanzer in Person von Gustav Christensen zwar noch Aluminium (90.+8), doch am Spieleindruck sollte das nicht viel ändern. Insgesamt fährt die Viktoria drei hochverdiente Punkte gegen harmlose Gäste ein. Viktoria Köln – FC Ingolstadt 04 3:1

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Lars Dietz, Meiko Sponsel (90. Soichiro Kozuki), Frank Ronstadt, Simon Handle, Lucas Wolf, Tim Kloss, Lex-Tyger Lobinger (81. Benjamin Zank), David Otto, Leonhard Münst

FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly (67. Davide Sekulovic), Simon Lorenz, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Max Plath, Dennis Kaygin (86. Emre Gül), Frederik Carlsen (86. Julian Kügel), Frederik Christensen (46. Mads Borchers), Yann Sturm (46. Gustav Christensen)

Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Grünstadt)

Tore: 0:1 Yannick Deichmann (16.), 1:1 David Otto (54.), 2:1 Lex-Tyger Lobinger (69.), 3:1 Lex-Tyger Lobinger (78.) _____ Die Ouro-Tagba-Show unter freundlicher Einladung der Spatzen

Nach rassig geführten Anfangsminuten erbot sich Mansour Oura-Tagba die große Möglichkeit aus dem Nichts. Der 20-Jährige marschierte Richtung Gefahrenzone verpasste aber den richtigen Moment für Abschluss und Zuspiel (11.). Wenig später war der Togolese erneut im Fokus, per Hacke leitete er auf Nicolas Sessa, der das Tor knapp verfehlte. (15.). Statt der Gästeführung dann jedoch die Spatzen: Über Chessa und Luis Görlich gelangte die Kugel zu André Becker, der trocken zur Führung abschloss (19.). Es blieb in der Folge eine kurzweilige Angelegenheit.

Ouro-Tagba war nur schwer zu stoppen für Ulm. – Foto: Imago Images

Zunächst musste der erste 18-jährige Schlussmann Florian Hellstern bei einem flachen Distanzschuss von Chessa eingreifen (22.), kurz darauf drehte Chessa auch noch einen ruhenden Ball nicht weit am Ziel vorbei (25.). Es ging wieder in die andere Richtung. Ouro-Tagba pirschte erneut in Richtung Sechzehner vor, wurde aber noch vom Ball getrennt, den Abpraller versenkte Noah Darvich (29.). Stuttgart zog vor dem Halbzeitpfiff noch einmal das Tempo an, belohnte sich aber erst im zweiten Durchgang – unter freundlicher Mithilfe des SSV. Dennis Dressel lud Ouro-Tagba mit einem haarsträubenden Fehlpass ein, der Christian Ortag umkurvte und das Leder ins leere Tor versenkte (46.). Auch darauf erhielt der Stürmer die nächste XXL-Chance auf dem Silbertablett serviert. Jan Boller schnappte sich zunächst den Ball von Ouro-Tagba, verlor ihn dann aber prompt wieder, sodass er auch seinen zweiten Treffer in Folge erzielten durfte (54.). Ein echtes Aufbäumen war in der Folge nicht mehr von den Hausherrn zu verspüren, stattdessen verpasste Ouro-Tagba noch jeweils die Möglichkeit auf seinen Dreierpack (74., 82.). Final war es ein ungefährdeter Sieg für die Zweitvertretung, die damit auch nach oben aufholt. SSV Ulm 1846 Fußball – VfB Stuttgart II 1:3

SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Jonathan Meier, Jan Boller, Luis Görlich (76. Max Scholze), Marcel Seegert, Dennis Chessa (76. Evan Brown), Max Julian Brandt, Dennis Dressel, Elias Löder (58. Paul-Philipp Besong), André Becker, Leon Dajaku (68. Ben Westermeier) - Trainer: Moritz Glasbrenner

VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Leny Meyer (69. Dominik Nothnagel), Leonidas Stergiou (69. Abdenego Nankishi), Tim Köhler, Samuele Di Benedetto (69. Christopher Olivier), Nicolas Sessa, Efe Korkut (85. Lauri Penna), Mirza Catovic, Noah Darvich, Yannik Keitel, Mansour Ouro-Tagba (89. Mohamed Sankoh) - Trainer: Nico Willig

Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang) - Zuschauer: 15413

Tore: 1:0 André Becker (19.), 1:1 Noah Darvich (29.), 1:2 Mansour Ouro-Tagba (47.), 1:3 Mansour Ouro-Tagba (54.) _____ Sieben-Tore-Spektakel mit besserem Ausgang für Aue

Ohne wesentliche Highlights ging die Anfangsphase über die Bühne. Erst nach beinahe einer halben Stunde wurde es allmählich etwas gefährlicher rund um die Strafräume. Benedikt Bauer traf im Zusammenspiel mit Noel Eichinger das Leder nicht richtig (26.), wenig später reagierte Schlussmann Keeper Martin Männel gegen Eric Hottmann glänzend (28.). Nachdem Eichinger infolge eines Freistoßes nur das Tordach traf (35.), meldeten sich auch die Veilchen in der Offensive. Nach Vorarbeit von Julian Guttau verfehlte Mika Clausen den Kasten aus vielversprechender Position nur knapp (38.). Es wurde allmählich etwas launiger zwischen den beiden Teams und die Tore ließen auch nicht mehr lange auf sich warten. Eric Uhlmann nahm einen Pall aus dem Halbfeld geschickt runter und leitete weiter auf Erik Majetschak, der aus kurzer Distanz Felix Gebhardt keine Chance ließ (45.). Die Antwort des Jahn folgte noch innerhalb der ersten Hälfte. Eichinger fand mit seiner Hereingabe Hottmann, der seine Qualitäten mit einem technisch wertvollen Kopfball in die Maschen bewies (45. +6). Nach dem Seitenwechsel hatte Aue zunächst die erste dicke Möglichkeit, doch Lucas Hermes scheiterte an einem erneut starken Reflex von Männel (50.). Stattdessen wieder die Hausherren – und zwar mit etwas Dusel. Guttau zog einen Eckstoß an den kurzen Pfosten, der unberührt seinen Weg ins Tor fand (54.). Die Führung sollte jedoch nicht lange halten. Für den Jahn setzte Benedikt Saller Sebastian Stolze mit einem feinen Pass in Szene, der cool zum erneuten Ausgleich traf (60.). Und damit nicht genug. Nach Vorarbeit von Phil Beckhoff zog Bauer einfach mal ab und hatte auch noch etwas Glück, dass sein abgefälschter Versuch ins Ziel fand (68.). Aue war in der Folge bemüht und hatte auch noch eine finale Wendung für diese verrückte Partie im Köcher. Nach einem Treffer an den Querbalken drückte Jonah Fabisch mit vollem Einsatz und im Liegen über die Linie (86.) und mit Erik Weinhauers Distanzkracher zum 4:3-Endstand für Aue war dem Wahnsinn endgültig die Krone aufgesetzt (90.+6). Aue zieht damit im Tableau vorbei an dem Jahn und verlässt gleichzeitig auch die Abstiegszone. FC Erzgebirge Aue – SSV Jahn Regensburg 4:3

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Erik Majetschak, Pascal Fallmann (46. Jonah Fabisch), Paul Seidel (85. Ricky Bornschein), Ryan Malone, Eric Uhlmann, Tristan Zobel, Marvin Stefaniak (77. Boris Tashchy), Mika Clausen (77. Erik Weinhauer), Julian Guttau, Jannic Ehlers (77. Marcel Bär)

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Benedikt Saller, Robin Ziegele (82. Leo Mätzler), Leopold Wurm, Felix Strauss, Nicolas Oliveira (20. Benedikt Bauer), Noel Eichinger, Sebastian Stolze (65. Philipp Müller), Adrian Fein (82. Andreas Geipl), Eric Hottmann, Lucas Hermes (65. Phil Beckhoff)

Schiedsrichter: Nico Fuchs

Tore: 1:0 Erik Majetschak (45.+2), 1:1 Eric Hottmann (45.+5), 2:1 Julian Guttau (54.), 2:2 Sebastian Stolze (61.), 2:3 Benedikt Bauer (68.), 3:3 Jonah Fabisch (86.), 4:3 Erik Weinhauer (90.+5) _____ Duisburg springt trotz uninspirierte Vorstellung wieder auf Platz eins

>>> Zum Spielbericht Mit etwas Dusel ist der MSV Duisburg wieder an der Tabellenspitze. Über den Spielverlauf hatte Osnabrück vor heimischem Publikum und teils strömendem Regen die besseren Torchancen, doch ließ diese ungenutzt. VfL Osnabrück – MSV Duisburg 0:0

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski, Kevin Wiethaup (90. Bryan Henning), Patrick Kammerbauer, David Kopacz (81. Kai Pröger), Bjarke Jacobsen, Frederik Christensen (81. Kevin Schumacher), Lars Kehl (90. Tony Rudy Lesueur), Robin Meißner (90. Luc Ihorst) - Trainer: Timo Schultz

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun, Jesse Tugbenyo (67. Mert Göckan), Rasim Bulic, Conor Noß (86. Maximilian Dittgen), Christian Viet (86. Ben Schlicke), Jan-Simon Symalla (62. Patrick Sussek), Florian Krüger (67. Andy Visser) - Trainer: Dietmar Hirsch

Schiedsrichter: Timo Gansloweit - Zuschauer: 15741

Tore: keine Tore _____

Havelse agiert auf zähem Geläuf zu harmlos

Der SVWW musste schon früh einmal tief durchatmen. Ein Abschluss von Arlind Rexhepi wurde unglücklich von Jordy Gillekens abgefälscht, sodass die Kugel im hohen Bogen an den Querbalken prallte (6.). In der Folge hatten die Gäste auf ramponierten Rasen mehr Feldvorteile, doch es fehlte bisweilen noch an der Durchschlagskraft. Eine ordentliche Möglichkeit hatte Niklas May auf Vorarbeit von Donny Bogicevic und versuchte Tom Ospelt zu umkurven, doch der TSV-Keeper blieb auf der Hut und schnappte sich das Spielgerät (22.). Viel mehr passierte lange nicht, Ospelt musste noch einen Distanzschuss von May vereiteln, ansonsten hielt der Defensivverbund des Aufsteigers gut durch – bis kurz vor Halbzeitpfiff. Dann legte Moritz Flotho eine Flanke auf Fatih Kaya ab, der freistehend die Kugel in die Maschen knallte (45. +2). Im zweiten Durchgang war Havelse natürlich gefordert, doch auch dem noch sieglosen Aufsteiger tat das Geläuf alles andere als gut. Erst in der Schlussphase brannte es noch einmal. John Posselt hielt nach Hereingabe von Marko Ilic den Schädel rein und zwang den zuvor eingewechselten Schlussmann Noah Brdar zu einer starken Parade (83.). In der Schlussphase machte Nikolas Agrafiotis mit dem 2:0 auch noch den Deckel drauf. (90. +1). TSV Havelse – SV Wehen Wiesbaden 0:2

TSV Havelse: Tom Opitz, Dominic Minz (82. Yannik Jaeschke), Florian Riedel (74. Leon Sommer), Besfort Kolgeci, Emre Aytun (60. Marko Ilic), Semi Belkahia, Jannik Oltrogge, Robin Müller, Johann Berger (74. Lorenzo Paldino), John Xaver Posselt, Arlind Rexhepi

SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel (35. Noah Brdar), Justin Janitzek, Niklas May, Jordy Gillekens, Tarik Gözüsirin, Ole Wohlers (79. Gino Fechner), Donny Bogicevic (61. Nikolas Agrafiotis), David Suárez, Moritz Flotho (61. Fabian Greilinger), Fatih Kaya, Lukas Schleimer (79. Florian Hübner)

Schiedsrichter: Yannick Paul Rupert

Tore: 0:1 Fatih Kaya (45.+2), 0:2 Nikolas Agrafiotis (90.+1)

Kein guter Tag der Lausitzer. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

TSV 1860 München – FC Energie Cottbus 3:0

TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Sean Dulic, Clemens Lippmann, Siemen Voet, Marvin Rittmüller (90. Manuel Pfeifer), David Philipp (80. Maximilian Wolfram), Thore Jacobsen, Tunay Deniz (62. Max Christiansen), Kevin Volland (80. Florian Niederlechner), Sigurd Haugen (90. Patrick Hobsch) - Trainer: Markus Kauczinski

FC Energie Cottbus: Marius Funk, Axel Borgmann, Henry Rorig (90. Simon Straudi), Nyamekye Awortwie-Grant, King Manu, Anderson Lucoqui (61. Justin Butler), Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci (90. Can-Yahya Moustfa), Jannis Boziaris (61. Timmy Thiele), Lukas Michelbrink (46. Merveille Biankadi), Erik Engelhardt - Trainer: Claus-Dieter Wollitz

Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg) - Zuschauer: 15000

