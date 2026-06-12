Drama pur im Relegationsfinale

Was für ein Krimi im Stadion Spvgg Lindau! Vor einer stattlichen Kulisse von 1.063 Zuschauern lieferten sich die SGM HENOBO (SGM TSV Hege-Wasserburg/SV Nonnenhorn/BC Bodolz) und der FC Lindenberg ein hochemotionales Relegationsduell um den verbleibenden Platz in der Kreisliga A. Am Ende jubelte der B-Ligist aus Lindenberg nach einem Last-Minute-Treffer über den Aufstieg, während HENOBO den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten muss.
Das Spiel unter der Leitung von Schiedsrichter Christoph Busch begann ohne langes Abtasten. Die SGM HENOBO erwischte den deutlich besseren Start und setzte Lindenberg sofort unter Druck. Bereits in der 5. Minute hatte Yanick Minge die Riesenchance zur Führung, doch Lindenbergs Keeper Kessler lenkte den Ball bärenstark an den Pfosten. Nur zwei Minuten später vergab Minge eine weitere Großchance.
In der 8. Minute belohnte er sich und sein Team schließlich: Nach einer Drangphase erzielte Yanick Minge das hochverdiente 1:0 für den A-Ligisten. HENOBO blieb am Drücker und schnupperte durch Yannick Glaser (11., 14.) am zweiten Treffer.
Der FC Lindenberg, der sich erst am Dienstagabend im Entscheidungsspiel gegen den FV Rot-Weiß Weiler II mit 2:0 durchgesetzt hatte, schüttelte die Anfangsphase jedoch beeindruckend ab. Mit der ersten echten Gelegenheit schlugen die Gäste zurück: In der 21. Minute war es Kerim Saritekin, der den Ball per Schuss zum 1:1-Ausgleich im Netz unterbrachte.
Das Spiel entwickelte sich nun zu einem offenen Schlagabtausch mit Chancen im Minutentakt. Yanick Minge traf für HENOBO nur das Außennetz (23.), während Adrian Bernady auf der Gegenseite die gelbe Karte sah. Vor der Pause hatte Yannick Glaser gleich doppelt (30., 32.) die erneute HENOBO-Führung auf dem Fuß, vergab jedoch knapp. Mit dem Unentschieden ging es in die Kabinen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Tempo hoch. Direkt nach Wiederanpfiff verbuchte Hakan Alagöz eine Großchance für Lindenberg (48.), im direkten Gegenzug scheiterte erneut Glaser für die SGM (50.). Der Liveticker-Melder kam zu diesem Zeitpunkt kaum noch hinterher ("Ich komm gar nicht mehr nach...").
Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Zentimeter Rasen. Während HENOBO den Klassenerhalt sichern wollte, spürte Lindenberg die Chance auf den historischen Sprung in die höhere Spielklasse.
Als sich die Zuschauer im Stadion bereits auf eine Verlängerung einstellten, folgte der dramatische Schlusspunkt. In der vierten Minute der Nachspielzeit (90'+4) konterte der FC Lindenberg eiskalt: N. Kahl behielt die Nerven und traf zum viel umjubelten 1:2-Siegtreffer.
Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff. Während bei der SGM HENOBO tiefe Trauer über den Abstieg herrschte, brachen beim FC Lindenberg und seinen mitgereisten Fans alle Dämme – der Aufstieg in die Kreisliga A ist perfekt!