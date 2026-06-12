Drama pur im Relegationsfinale von Niklas Mennig · Heute, 22:12 Uhr · 0 Leser

​Was für ein Krimi im Stadion Spvgg Lindau! Vor einer stattlichen Kulisse von 1.063 Zuschauern lieferten sich die SGM HENOBO (SGM TSV Hege-Wasserburg/SV Nonnenhorn/BC Bodolz) und der FC Lindenberg ein hochemotionales Relegationsduell um den verbleibenden Platz in der Kreisliga A. Am Ende jubelte der B-Ligist aus Lindenberg nach einem Last-Minute-Treffer über den Aufstieg, während HENOBO den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten muss. ​Blitzstart und frühe Führung ​Das Spiel unter der Leitung von Schiedsrichter Christoph Busch begann ohne langes Abtasten. Die SGM HENOBO erwischte den deutlich besseren Start und setzte Lindenberg sofort unter Druck. Bereits in der 5. Minute hatte Yanick Minge die Riesenchance zur Führung, doch Lindenbergs Keeper Kessler lenkte den Ball bärenstark an den Pfosten. Nur zwei Minuten später vergab Minge eine weitere Großchance.

​In der 8. Minute belohnte er sich und sein Team schließlich: Nach einer Drangphase erzielte Yanick Minge das hochverdiente 1:0 für den A-Ligisten. HENOBO blieb am Drücker und schnupperte durch Yannick Glaser (11., 14.) am zweiten Treffer. ​Lindenberg schlägt eiskalt zurück ​Der FC Lindenberg, der sich erst am Dienstagabend im Entscheidungsspiel gegen den FV Rot-Weiß Weiler II mit 2:0 durchgesetzt hatte, schüttelte die Anfangsphase jedoch beeindruckend ab. Mit der ersten echten Gelegenheit schlugen die Gäste zurück: In der 21. Minute war es Kerim Saritekin, der den Ball per Schuss zum 1:1-Ausgleich im Netz unterbrachte.