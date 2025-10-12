Drama pur im Kellerduell: Düren ringt Hennef in letzter Sekunde nieder

In einem packenden Duell der Mittelrheinliga setzen sich die Sportfreunde Düren in der Nachspielzeit mit 4:3 gegen den FC Hennef durch. Während Dürens Trainer Marcel Demircan von einem „Kracher“ spricht, hadert Hennefs Sportchef Frank Fußhöller mit dem Unparteiischen.

Am Sonntagnachmittag lieferten sich die Sportfreunde Düren und der FC Hennef 05 ein turbulentes Spiel im Tabellenkeller der Mittelrheinliga. Am Ende jubelten die Gastgeber dank eines Last-Minute-Treffers von Halil Gashani über den zweiten Saisonsieg – und Hennef stand nach einem emotionalen Abend erneut mit leeren Händen da.

Dürens Trainer Marcel Demircan sprach nach dem Abpfiff von einem „absoluten Kracher im Kellerduell“. Seine Mannschaft habe die Partie zu Beginn klar dominiert: „Die ersten 25 Minuten hatten wir komplett im Griff. Da konnte man merken, dass Hennef nicht das Selbstvertrauen hat, womit wir gerechnet haben. Wir machen dann auch das 2:0 – beide Tore sehr schön.“

Nach der frühen Führung durch Marcel Reisgies (9.) und Peer Iven (32.) schien Düren auf Kurs, ließ danach aber nach. „Danach haben wir einfach weniger gegen den Ball gemacht. Durch zwei vermeidbare Fehler steht es plötzlich 2:2, und wir machen den Gegner unnötig stark.“

Düren verspielt Führung – Hennef wehrt sich

Die Gäste aus Hennef fanden spät, aber entschlossen ins Spiel. Kai Schusters drehte mit einem Doppelpack (41./45., per Elfmeter) die Partie zum 2:2. „Wir verpennen die erste halbe Stunde komplett. Dann kämpfen wir uns super zurück, kommen auf 2:2 ran und haben sogar Chancen auf das 3:2 vor der Halbzeit", erklärte Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller.

Doch nach dem Seitenwechsel traf Niclas Mandelartz (62.) zur erneuten Dürener Führung, ehe Daniel Sopo (80.) wieder ausglich. Als alles nach einem Unentschieden aussah, sorgte Halil Gashani (90.+4) in der Nachspielzeit für den umjubelten Siegtreffer.

Späte Entscheidung sorgt für Diskussionen

Während Demircan erleichtert war, kochte bei Hennef der Frust. „Am Ende entscheidet hinten raus das Spiel der Schiedsrichter. Bei beiden Toren in der zweiten Halbzeit gehen glasklare Foulspiele gegen Lukas Harden voraus“, wetterte Fußhöller.

Besonders ärgerlich: Harden musste verletzt ausgewechselt werden. „Das zweite Foul war so krass, dass er wohl eine Bänderverletzung am Sprunggelenk hat. Er musste von zwei Betreuern vom Platz getragen werden.“ Fußhöller weiter: „Der Schiedsrichter sagte, er hätte ein körperbetontes Spiel laufen lassen. Ich bin auch ein Freund davon, viel laufen zu lassen, aber das waren zwei klare Fouls, die uns ins Hintertreffen bringen.“

Zu allem Überfluss wurde ein vermeintlicher Hennefer Führungstreffer wegen Abseits aberkannt. „Dann zeigt er vier Minuten Nachspielzeit an – und wirklich in der allerletzten Sekunde fällt das 3:4. Das tut weh und ist verdammt bitter.“

Demircan lobt Teamgeist – „Ein kleiner Schritt Richtung Klassenerhalt“

Trotz der hektischen Schlussphase zeigte sich Dürens Trainer zufrieden: „Das war in der ersten Halbzeit vielleicht unsere beste Saisonleistung. Wir haben vieles umgesetzt, was wir besprochen hatten. Das will Nils mit Sicherheit nicht hören, aber mir tat das schon fast leid, weil ich glaube, ein 3:3 wäre gerecht gewesen. Das 4:3 nehmen wir natürlich trotzdem gerne mit.“

Mit dem Sieg klettern die Sportfreunde auf vier Punkte und reichen die rote Laterne an den FC Hennef weiter. Demircan will das Momentum nutzen: „Jetzt können wir diese Woche mal durchatmen – das haben sich die Jungs verdient.“