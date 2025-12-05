Drama pur: Frielingsdorf rettet in Minute 101 ein Remis gegen Rheinsüd

Acht Tore, drei Elfmeter, zwei Rote Karten, ein Trainer auf der Tribüne – und ein Ausgleich in der 101. Minute: Das 4:4 zwischen dem SV Frielingsdorf und dem FC Rheinsüd Köln gehört zweifellos zu den verrücktesten Spielen dieser Bezirksliga-Saison.

Schon früh nahm die Partie Fahrt auf. Justin Ufer traf nach fünf Minuten zum 1:0, ehe Rheinsüd durch Yannick Kusche ausglich (14.). Frielingsdorf legte durch Louis Fliegner erneut vor (20.). Die Emotionen kochten bald auch außerhalb des Feldes hoch: In der 30. Minute verwies Schiedsrichter Lukas Rheindorf Frielingsdorfs Trainer Andreas Dreiner des Platzes, nachdem dieser sich über einen Elfmeterpfiff echauffiert hatte – ein Vorgeschmack auf das Kommende.

Vier Minuten später führte erneut Frielingsdorf – wieder vom Punkt, diesmal durch Philipp Schmidt (80.). Doch Rheinsüd antwortete prompt. Steden traf zum 3:3 (84.) und läutete eine irrwitzige Schlussphase ein.

Nach der Pause erhöhte Rheinsüd den Druck, doch Frielingsdorf hielt zunächst stand. Dreiner erklärte später, seine Mannschaft hätte „nach der Druckphase in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit durch Niki Yegin auf 3:1 stellen müssen“. Stattdessen fiel im Gegenzug der Ausgleich: Constantin Steden verwandelte den ersten von drei Strafstößen zum 2:2 (76.).

Nachspielzeit eskaliert komplett

In der 90.+9 Minute sah Frielingsdorfs Fabian Januszewski wegen eines Handspiels Rot, und den fälligen Elfmeter verwandelte erneut Steden – sein drittes Tor des Abends – zum 3:4. Während Rheinsüd jubelte, liefen bereits neue Diskussionen. Steden reagierte auf Provokationen von außen mit einer Geste, die der Linienrichter als unsportlich wertete. Rot für den Dreierpacker (100.).

Stefan Krämer schilderte die Szene so: „Mein Spieler lässt sich feiern, wird dabei offensichtlich von Zuschauern provoziert und reagiert mit einer Geste, die der Linienrichter als abfällig wertete. Dann gab es glatt Rot.“

Frielingsdorf schlägt in der 101. Minute noch einmal zu

Wieder in Gleichzahl und der letzten Aktion des Spiels gelang Frielingsdorf tatsächlich noch das Comeback: Ein langer Ball, ein weiter Einwurf, ein abgefälschter Abschluss – Etienne Parmentier traf in der 90.+11 Minute zum 4:4.

Dreiner sprach von einem „absolut wilden“ Finale: „Durch einen kapitalen Fehler kassieren wir den Elfmeter zum 4:3. Nur wenige haben noch an das Comeback geglaubt, aber in der letzten Aktion machen wir das umjubelte 4:4. Einfach unglaublich, was für eine Moral meine Truppe mal wieder gezeigt hat.“

Rheinsüd hadert mit verpasstem Sieg

Für Rheinsüd überwog dagegen der Ärger. Krämer monierte, man habe das Spiel selbst aus der Hand gegeben: „Wir haben uns in der ersten Halbzeit nicht genug belohnt. Wenn man auswärts vier Tore erzielt, möchte man als Sieger vom Platz gehen. Alle vier Gegentore waren vermeidbar.“

Trotzdem zeigte seine Mannschaft Moral, wie der Trainer betonte: „Wir lagen immer wieder zurück – 0:1, 1:2, 2:3 – sind aber jedes Mal zurückgekommen und haben das Spiel sogar gedreht.“ Dass es am Ende dennoch nicht zum Sieg reichte, bezeichnete Krämer als „extrem bitter“.