Drama pur: Drei Platzverweise und Last-Minute-Tor in Westerheim

Der SV Eggingen legte gegen den Absteiger SC Türkgücü Ulm einen Traumstart hin. Enrico Heinz (4.) und Jeremias Aichinger (36.) stellten schon vor der Pause die Weichen, ehe ein Eigentor von Hikmet Turan (49.) das Spiel endgültig entschied. Die Gäste verloren zudem Emre Ertürk nach einer Notbremse in der 47. Minute mit Rot und mussten ab der 76. Minute auch noch nach der Gelb-Roten Karte für Emre Korkmaz in doppelter Unterzahl agieren. Eggingen klettert mit diesem 3:0 auf Rang zwei, Türkgücü Ulm muss sich nach dem klaren Fehlstart sofort im Tabellenkeller orientieren.

Ein hitziges Derby endete mit einem späten Ausgleichstreffer für die Gäste. Florian Schneck brachte den SV Westerheim bereits in der 7. Minute in Führung, doch die Partie wurde zunehmend ruppiger. Nach einer Gelb-Roten Karte für Krzysztof Majewski (48.) und Platzverweisen gegen Torwart Andreas Polach (90./FC Hüttisheim) und Matthis Baumann (93./SV Westerheim) stand am Ende nur noch der Schlusspunkt von Micael da Silva Malheiro, der in der 90.+5 Minute zum 1:1 traf. Beide Mannschaften starten mit einem Zähler in die neue Runde und befinden sich im unteren Mittelfeld der Tabelle.

Trotz einer frühen Roten Karte für Patrick Longang (5.) setzte sich SW Donau in einer intensiven Partie durch. Marvin Akhabue brachte die Gastgeber bereits in der 9. Minute in Führung, doch Max Raumer glich in der 58. Minute für Langenau aus. Florian Stiehle (61.) und Lukas Ottenbreit (84.) sorgten mit ihren Treffern aber für den verdienten 3:1-Heimsieg. Damit startet SW Donau mit drei Punkten in die Saison und reiht sich im oberen Drittel ein, während Langenau mit leeren Händen dasteht.

Die Zuschauer in Senden-Ay bekamen ein packendes Duell geboten. Zunächst brachte Simon Allgaier (14.) die Gastgeber in Führung, doch Samuel Pfetsch (17.) und Jonas Kirsamer (45.) drehten die Partie noch vor der Pause. Lars Folcz erhöhte in der 78. Minute auf 3:1, ehe Mikail Öztürk per Foulelfmeter (86.) den Endstand markierte. Zuvor vergab Florian Schmeißer für die Gäste in der 27. Minute einen Strafstoß. Asch-Sonderbuch startet mit drei Zählern und reiht sich in der Spitzengruppe ein, während Senden-Ay die rote Laterne in Reichweite behält.

Vor 280 Zuschauern entwickelte sich in Blaustein eine Partie, die in der zweiten Halbzeit Fahrt aufnahm. Marius Veith brachte die Hausherren in der 50. Minute in Führung und legte in der 68. Minute sogar nach. Doch der eingewechselte Stjepan Saric glich für Offenhausen in der 66. Minute aus, ehe Jasmin Busatlic nur zwei Minuten später zum 2:2-Endstand traf. Beide Teams starten somit mit einem Punkt in die Saison und ordnen sich im Mittelfeld der Tabelle ein.

In einer engen Begegnung brachte Luca Thiele die Gäste aus Jungingen in der 82. Minute auf die Siegerstraße. Die Hausherren mühten sich vergeblich, während die Gäste defensiv stabil standen und am Ende jubelten. Jungingen rangiert damit nach dem 1:0-Erfolg auf Platz sechs, Aufheim Holzschwang muss sich dagegen nach der Niederlage im Tabellenkeller orientieren.