Drama pur auf der Looren – Last-Minute-Sieg gegen den FC Zürich-Affolt

Nach der deutlichen Niederlage gegen den FC Srbija Zürich traf der FC Neumünster im nächsten Heimspiel erneut auf ein Team aus dem Tabellenkeller: den FC Zürich-Affoltern. Der letztjährige Aufstiegsaspirant blieb in dieser Saison bislang deutlich hinter den Erwartungen zurück und stand auf der Looren unter Zugzwang – wollte man den drohenden Abstieg vermeiden, musste ein Sieg her. Doch es waren die Gastgeber, die entschlossen auftraten: Bereits in der 4. Minute erzielte Müller nach feinem Zuspiel von Gabay die frühe 1:0-Führung. Nur kurze Zeit später erhöhte Sturmtank Larcheveque verdientermassen auf 2:0 – ein Auftakt nach Mass für den FCN. Doch die Gäste fanden zurück ins Spiel. Nach einem umstrittenen Foulspiel von Almene zeigte der Schiedsrichter in der 17. Minute auf den Punkt – der FC Zürich-Affoltern verwandelte sicher zum 2:1. Noch vor dem Pausenpfiff gelang den Gästen sogar der Ausgleich zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste das Spiel endgültig: In der 60. Minute gingen die Affolterer erstmals in Führung. Was danach folgte, war nichts weniger als Hitchcock-reifes Drama. In der 89. Minute schlug Larcheveque erneut zu und traf zum 3:3-Ausgleich. Und als sich alle schon mit dem Remis abgefunden hatten, kam der grosse Auftritt von Müller: In der 94. Minute schob er nach perfektem Zuspiel von Sivec zum viel umjubelten 4:3-Siegtreffer ein. Grenzenloser Jubel auf der Looren – und bittere Enttäuschung bei den Gästen. Mit diesem späten Erfolg sicherte sich der FC Neumünster nicht nur drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf, sondern bewies einmal mehr, dass man bis zur letzten Sekunde an das Unmögliche glauben darf. Chapeau!