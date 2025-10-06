Drama Pur! 90+4, SV Stahl feiert ersten Ligasieg seid Juni

Was für ein Spiel, was für ein Kampfgeist! Der SV Stahl Unterwellenborn hat am Samstag endlich den ersten Saisonsieg eingefahren – und wie! Nach einem 1:2- und 2:3-Rückstand drehte die Stahl-Elf die Partie gegen den Landesklasse-Absteiger aus Gräfinau in den Schlussminuten noch zum 4:3-Endstand. Von Beginn an zeigten die Hausherren, dass sie die Punkte unbedingt in Unterwellenborn behalten wollten. Bereits in der 2. Minute brachte Leo Ott die Stahl-Elf in Führung. Nach einem feinen Zuspiel von Nick Weihrauch stand Leo goldrichtig und schob den Ball ins leere Tor. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken. Nach einer Unachtsamkeit in der Defensive erzielte Gräfinau in der 13. Minute den Ausgleich. Nur elf Minuten später brachte ein direkter Freistoß die Gäste sogar mit 1:2 in Front. Torhüter Sebastian Lange bewahrte sein Team anschließend mit zwei starken Paraden vor einem höheren Rückstand. Und das wurde belohnt: Nach einem Fehler der Gäste behielt Jan Lorenz in Minute 33 die Nerven und glich zum 2:2 aus. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein echter Fußballkrimi. Zunächst hatte Nick Weihrauch Pech, als sein Schuss nur den Pfosten traf – im direkten Gegenzug erzielte Gräfinau das 2:3. Doch Aufgeben war für die Stahl-Elf keine Option. Die Gastgeber drängten weiter, trafen erst die Latte, bevor dann der nächste kuriose Treffer folgte: In der 76. Minute segelte eine Flanke von Anthony Kramer direkt ins Tor.

In einer packenden Schlussphase wollten beide Teams den Sieg. In der 95. Minute wurde David Schmidt im Strafraum zu Fall gebracht – der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt! Tim Teichmann übernahm Verantwortung und verwandelte eiskalt zum 4:3 – sein erstes Pflichtspieltor für den SV Stahl!