Drama pur! 1. FC Köln schlägt Leverkusen und wird Deutscher Meister

Die Domstadt steht vor einem historischen Tag! In einem denkwürdigen Finale hat sich der 1. FC Köln bei Bayer 04 Leverkusen mit 5:4 (4:2) durchgesetzt und die Meisterschaft der A-Junioren (U19) gefeiert. Am Nachmittag könnten die Profis des Effzeh im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern folgen und in die Bundesliga aufsteigen.

Von diesem Nackenschlag ließ sich der 1. FC Köln nicht beeindrucken: In der Schlussphase köpfte Luis Stapelmann (82.) den Effzeh dann zur ersehnten Meisterschaft. Vor fast 25.000 Zuschauern brachte die Elf von Stefan Ruthenbeck die Führung über die Zeit und feierte dann in der BayArena des Rivalen den ersehnten Titel! Geht es nach dem Effzeh, folgt am Nachmittag die Meisterschaft in der 2. Bundesliga, mindestens aber der Aufstieg in die Bundesliga: Das Heimspiel des 1. FC Köln gegen den 1. FC Kaiserslautern gibt es auf FuPa im Liveticker.

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Köln 4:5

Bayer 04 Leverkusen: Jesper Schlich, Bradley Ndi, Andrea Natali, Ferdinand Pohl, Akim Kister (46. Ben Hawighorst), Francis Onyeka, Othniël Raterink (86. Julien Kurowski), Jeremiah Mensah, Montrell Culbreath, Kerim Alajbegovic, Artem Stepanov - Trainer: Sergi Runge

1. FC Köln: Mikolaj Marutzki, San-Luca Spitali, Justin von der Hitz, Luis Stapelmann, Assad Kotya-Fofana, Kian Hekmat (84. Kristiyan Irmiev), Nick Zimmermann, Jonathan Friemel, Fayssal Harchaoui (90. Arian Römers), Youssoupha Niang, Fynn Schenten (70. Chinedu Chukwukelu) - Trainer: Stefan Ruthenbeck

Tore: 1:0 Artem Stepanov (8.), 2:0 Jeremiah Mensah (28.), 2:1 Youssoupha Niang (35.), 2:2 Youssoupha Niang (36.), 2:3 Justin von der Hitz (39.), 2:4 Justin von der Hitz (45.), 3:4 Francis Onyeka (66. Handelfmeter), 4:4 Kerim Alajbegovic (73.), 4:5 Luis Stapelmann (82.)