Drama: Nievenheim trifft mit letzter Aktion zum Klassenverbleib

Mehr Drama geht nicht! Der VdS Nievenheim hat sich mit einem Last-Minute-Treffer in der Verlängerung den Klassenerhalt in der Bezirksliga gesichert. Nach der 1:3-Niederlage im Relegationshinspiel bei Arminia Lirich schaffte der VdS die Wende und gewann das Rückspiel auf dem Ausweichplatz in Zons mit 4:1-Erfolg nach Verlängerung.
Die Nievenheimer spielten trotz des Rückstands vor einer stattlichen Kulisse im Heidestadion, wo wegen eines Radrennens in Nievenheim gespielt wurde, mit kontrolliertem Risiko und wurden dafür kurz vor der Pause mit dem 1:0 durch Julian Huptas (43.) belohnt. In Hälfte zwei legten die Gastgeber nach: Leon Bem (56.) und Marcus Buchen (66.) erhöhten auf 3:0. In der Schlussphase versuchten die Nievenheimer, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, das ihnen zum Klassenerhalt gereicht hätte. Doch der Schiedsrichter machte ihnen in der 90. Minute einen Strich durch die Rechnung. Er entschied auf Handelfmeter für die Gäste. „Ich konnte den Pfiff nicht nachvollziehen, da unser Spieler den Ball an den angelegten Arm bekommt, wodurch die Körperfläche nicht vergrößert wurde“, sagte VdS-Coach Thomas Boldt.
Andre Peters (90.) verwandelte den umstrittenen Elfmeter und rettete die Gäste aus Oberhausen in die Verlängerung. Darin war beiden Mannschaften der Kräfteverschleiß anzumerken. „Die Verlängerung war nur noch Standfußball, durch den Kunstrasen wurden es auf dem Platz teilweise über 40 Grad, da hatte verständlicherweise keiner mehr genug Kraft“, so Boldt. Dennoch gelang seiner Mannschaft in der 120. Minute noch mal ein Vorstoß, bei dem Luca Hesshaus wenige Meter neben der Eckfahne gefoult wurde. Den Freistoß übernahm Kevin Scholz, der den Ball direkt auf den Kopf des eingewechselten Winterneuzugangs Max Schnelker am zweiten Pfosten flankte, der zur Entscheidung einnickte.
Der Schlusspfiff ging in der Jubeltraube der Nievenheimer fast unter. „Ich bin unfassbar stolz auf meine Jungs. Der Kampfgeist der letzten Wochen und der unbedingte Wille war unglaublich. Mehr Drama ging nicht, aber wir haben es geschafft“, sagte Boldt glücklich. Dramatischer ging es in der Tat nicht, weder in der Relegation noch in der regulären Saison. Der Aufsteiger musste zwei wichtige Entscheidungen eines Sportgerichts verkraften. Erst wurde nach dem zu frühen Einsatz von Vedin Kulovic in den Reihen des MSV Düsseldorf auf ein Wiederholungsspiel entschieden, dann musste sich der VdS gedulden, nachdem am letzten Spieltag die für ihn wichtige Partie zwischen dem TSV Meerbusch II und dem CfR Links abgebrochen worden war.
Es kam zu einer Wiederholung und dank eines Sieges der schon abgestiegenen Meerbuscher kam Nievenheim doch noch in die Relegation. „Viele haben uns schon abgeschrieben, aber wir haben immer an uns geglaubt. Wir wussten schon vor der Saison, dass wir bis zum letzten Spieltag und vielleicht sogar darüber hinaus um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Ich habe jederzeit noch dran geglaubt, egal wie eng es war“, so der Coach.
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