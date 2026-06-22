Drama: Nievenheim trifft mit letzter Aktion zum Klassenverbleib

Der Schlusspfiff ging in der Jubeltraube der Nievenheimer fast unter. „Ich bin unfassbar stolz auf meine Jungs. Der Kampfgeist der letzten Wochen und der unbedingte Wille war unglaublich. Mehr Drama ging nicht, aber wir haben es geschafft“, sagte Boldt glücklich. Dramatischer ging es in der Tat nicht, weder in der Relegation noch in der regulären Saison. Der Aufsteiger musste zwei wichtige Entscheidungen eines Sportgerichts verkraften. Erst wurde nach dem zu frühen Einsatz von Vedin Kulovic in den Reihen des MSV Düsseldorf auf ein Wiederholungsspiel entschieden, dann musste sich der VdS gedulden, nachdem am letzten Spieltag die für ihn wichtige Partie zwischen dem TSV Meerbusch II und dem CfR Links abgebrochen worden war.

Es kam zu einer Wiederholung und dank eines Sieges der schon abgestiegenen Meerbuscher kam Nievenheim doch noch in die Relegation. „Viele haben uns schon abgeschrieben, aber wir haben immer an uns geglaubt. Wir wussten schon vor der Saison, dass wir bis zum letzten Spieltag und vielleicht sogar darüber hinaus um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Ich habe jederzeit noch dran geglaubt, egal wie eng es war“, so der Coach.

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