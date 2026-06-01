Drama mit zwei roten Karten – Planegg gewinnt Landesliga-Relegation

Planegg jubelt gegen Aschheim und spielt in der nächsten Saison Landesliga-Fußball (Archiv). – Foto: Tamara Rabuser / FuPa

Der SV Planegg-Krailing siegt in der Verlängerung dramatisch gegen die Aschheimer. Und auch der FC Moosinning hat Grund zum Feiern.

Nach dem 1:1 im Hinspiel drei Tage zuvor gewann der Vizemeister der Bezirksliga Süd das Duell gegen den Bezirksliga Ost-Zweiten vor rund 450 Zuschauern mit 2:1 (1:0) n.V. und feierte die Landesliga-Rückkehr nach zehn Jahren ausgiebig mit einem Feuerwerk. Abteilungsleiter Michael Kraus verteilte auf dem Rasen eifrig T-Shirts mit dem Aufdruck „Landesliga wir kommen!“ an Spieler, Verantwortliche und Anhänger, bevor die Pyrotechnik zur Krönung des Tages gezündet wurde. „Ein verdienter Sieg, wir waren die reifere Mannschaft über 120 Minuten“, befand Planeggs Trainer Pero Vidak.

Es wurde der mit Spannung erwartete Showdown zwischen dem formstarken SV Planegg-Krailling und dem FC Aschheim um seine beiden Ex-Bundesligastars Diego Contento und Mehmet Ekici. Am Ende hatten die Würmtaler in der hochdramatischen Partie der Relegation zur Landesliga mit zwei Aschheimer Platzverweisen, Zeitstrafen und einem späten Entscheidungstor in der Verlängerung die Nase vorne.

Kopfballtor erlöst die Planegger

In der ersten Hälfte des chancenreichen Spiels mit dem Führungs-Kopfballtreffer von Aldin Ahmetovic für die Heimelf (38.), glich Contento nach der Pause mit einem sehenswerten Schlenzer in die lange Ecke für die Gäste zwischenzeitlich zum 1:1 aus (48.). Gegen Ende der regulären Spielzeit spitzte sich die sehr emotionale Partie nach einer fragwürdigen Zehn-Minuten-Zeitstrafe für Aschheims Hannes Wimmer (90.) und einer Roten Karte für Marcel Schütz (90.+4) immer weiter zu.

Die Verlängerung gipfelte nach einem weiteren Platzverweis für die Gäste für Aschheims Blendart Bajraktari (105.) kurz darauf in dem entscheidenden Kopfball-Siegtor von Mirza Zahirovic (111.). „Ich bin erleichtert und ein Stein ist uns vom Herzen gefallen. Wir haben dem Druck standgehalten, mit diesem Kader zu liefern. Die Landesliga wird spannend“, so Planeggs Sportlicher Leiter Martin Woytalla.

FC Moosinning jubelt trotz Niederlage

Die Enttäuschung bei den Aschheimern über die Niederlage gegen die favorisierten Planegger fiel angesichts der bereits feststehenden Abgänge rund um Contento und Ekici insbesondere bei den zur neuen Saison wechselnden Spielern vergleichsweise moderat aus. „Die Mannschaft wird nach dem finanziellen Engpass des Vereins sowieso auseinandergehen“, verriet Aschheims scheidender Sportlicher Leiter Denis Hartmann.

Mindestens genauso großen Grund zum Feiern wie die Würmtaler hatten auch die Fußballer des FC Moosinning. Der Bezirksliga Nord-Vizemeister verlor sein Heimspiel gegen den niederbayerischen Bezirksligisten FC Ergolding vor einer großen Kulisse von knapp 700 Zuschauern zwar mit 0:1 (0:0) nach einem Gäste-Tor von Oliver Steil (51.). Dieses Resultat reichte der Mannschaft aus dem Landkreis Erding dank ihres 3:1-Auswärtserfolges im Hinspiel jedoch zur Landesliga-Rückkehr nach sieben Jahren aus.