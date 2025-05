Drama mit 29 Elfern: Mögglinger Pokaltraum platzt auf bitterste Art

Die Hausherren schüttelten sich sofort und holten sich prompt einen Freistoß an der Strafraumgrenze heraus. Paul Österle trat an und jagte die Kugel mit voller Geschwindigkeit an der Fünf-Mann-Mauer hinein ins Netz (60.). Was es besonders spannend machte: Beide Teams hielten die Intensität hoch und warteten nicht aufs Elfmeterschießen, sondern drängten auf die Entscheidung in der regulären Spielzeit. Österle warf sich dazwischen, als Deniz Aldic aus der zweiten Reihe abzog. Zehn Minuten vor dem Ende war es Nico Speidel, der einen ruhenden Ball per Kopf an den Pfosten verlängerte. Nur ein kurzes Durchatmen, denn in der nächsten Aktion rannte Cakmak davon und sein Distanzknaller drehte sich haarscharf am Pfosten vorbei.