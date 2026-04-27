Drama in Xanten mit drei Platzverweisen

Wem der TV-Sonntagsabend-Krimi zu langweilig ist, der sollte sich ein Heimspiel des TuS Xanten ansehen. Beim 3:3 (0:1) gegen den SV Rindern gab‘s reichlich Spannung sowie Drama und einen höchstverdienten Ausgleich in der siebten Minute der Nachspielzeit.
TuS-Trainer Mirco Dietrich musste aufgrund der personellen Situation mit dem angeschlagenen David Epp und dem verletzten Gerrit Jenowski etwas umstellen. Zudem fehlte Niklas Maas berufsbedingt, Christopher Kimbakidila musste aus disziplinarischen Gründen zunächst auf die Bank. Dennoch hatten die Platzherren über die gesamte Partie deutlich mehr Ballbesitz, der Tabellenfünfte konzentrierte sich vorrangig auf schnelles Umschalten über seine schnellen Spitzen. Doch so richtig wollte zunächst vor keinem Tor Gefahr aufkommen.
So fiel der Führungstreffer für die Gäste aus dem Nichts, als nach einem Einwurf Marvin Braun wegrutschte und Maximilian Janssen den eroberten Ball ohne Druck problemlos am machtlosen Keeper Jan Kallen vorbeischieben konnte (18.). „Ein sehr ärgerlicher Gegentreffer“, meinte Dietrich. Doch beeindruckte das den TuS nicht sonderlich. Unverdrossen griffen die Gastgeber weiter an, viel lief über die Velibor Geroschus und Luca Binias. Doch wurde es am Ende oft zu kompliziert, bevor ein Abschlussversuch nach einer Flanke gelang.
Und bei ein paar Chancen haderte Xanten mit Schiedsrichter Michael Marcinek – zweimal forderte die Mannschaft vehement Strafstoß, einmal hatten viele den Ball hinter der Linie aus dem Tornetz oben wieder herausspringen sehen, bevor der gute Gästekeeper Bjaerne Janßen ihn sicherte. Auf der anderen Seite hatte der TuS Dusel, als eine Volleyabnahme von Piet Kramer von der Unterkante der Latte wieder ins Feld sprang.
Nach der Pause bekam Xanten in seinem Elan, das Match zu drehen, schnell einen Dämpfer verpasst, als erneut Janssen nach einem Patzer des sonst so zuverlässigen Luan Schreiber einen Konter zum 2:0 abschloss (49.). Als dann kurz darauf Zeon Kern aus rund zehn Metern eine Großchance am langen Pfosten vorbeischob, Peter Mayr einen guten Konter der Gäste zum 3:0 abschloss (61.), „da hatte ich einen Moment das Gefühl, dass die Köpfe runtergehen“, meinte Dietrich, der aber schnell eines Besseren belehrt wurde und nach dem Spiel nur „die tolle Moral, die meine Mannschaft gezeigt hat“, loben konnte.
Zunächst waren es die eingewechselten Epp und Kimbakidila, die nach einem schnellen Umschalten sich gemeinsam durch den gegnerischen Strafraum wuselten und durch Kimbakidila zum 1:3 trafen (64.). Nur zwei Minuten später schob erneut Kimbakidila den Ball knapp am langen Pfosten vorbei. Doch diese Aktionen waren deutliche Zeichen, dass sich der TuS längst nicht aufgegeben hatte.
Zudem agierten die Gäste sehr ungeschickt. So kassierte zunächst Robert Boßmann wegen Nachtretens (67.) eine Rote Karte. Xanten hielt den Druck aufrecht, doch traf Epp nur den Pfosten, den Nachschuss jagte Geroschus am kurzen Winkel vorbei. Erst spät gelang Jesse Sticklat per Kopf nach Freistoßflanke von Marvin Braun der Anschlusstreffer (88.).
Rinderns Marten Albrecht hatte darauf wohl zum Schiri etwas Unpassendes gesagt, denn Marcinek schickte auch ihn vom Platz. Dumm dann die Aktion von Maximilian Janssen, der bereits Gelb vorbelastet sich ein taktisches Foul leistete und ebenfalls vorzeitig runter musste (90.+5.). Und so gelang dem TuS durch Schreiber nach Flanke Geroschus noch der „Lucky Punch“ zum Ausgleich (90.+7).
„Ich habe eine Ziste im Sprunggelenk und dadurch Schmerzen nach dem Sport“ erklärte Epp, warum er nicht von Beginn an spielte, sondern erst nach einer Stunde für Braun eingewechselt wurde. Richtig glücklich war Lukas Wellmanns, der in der 85. Minute sein Comeback gab. „Nach gut acht Monaten wieder auf dem Platz zu stehen, war einfach nur klasse“, sagte er, „und nie aufzugeben, macht uns einfach aus.“ Der verletzte Kapitän Gerrit Jenowski war ebenfalls „happy, denn wir haben eine tolle Moral gezeigt“.
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