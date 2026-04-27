Drama in Xanten mit drei Platzverweisen

„Ich habe eine Ziste im Sprunggelenk und dadurch Schmerzen nach dem Sport“ erklärte Epp, warum er nicht von Beginn an spielte, sondern erst nach einer Stunde für Braun eingewechselt wurde. Richtig glücklich war Lukas Wellmanns, der in der 85. Minute sein Comeback gab. „Nach gut acht Monaten wieder auf dem Platz zu stehen, war einfach nur klasse“, sagte er, „und nie aufzugeben, macht uns einfach aus.“ Der verletzte Kapitän Gerrit Jenowski war ebenfalls „happy, denn wir haben eine tolle Moral gezeigt“.

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