Drama in Wülfrath, Kapellen verspielt Führung, Solingen 03 marschiert

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 geht weiter mit großen Schritten Richtung Oberliga. Auch der SSV Bergisch Born wurde mit einem 4:0 aus dem Weg geräumt. Dahinter kristallisiert sich auch kein klarer Verfolger heraus. Der SC Kapellen hätte sich beispielsweise mit einem Sieg gegen den FC Kosova Düsseldorf den zweiten Tabellenrang sichern können, gab schlussendlich aber die frühe Führung aus der Hand. Dafür behauptete sich der ASV Süchteln souverän gegen den SC Velbert. Der 1. FC Wülfrath feierte drei hochdramatische Punkte gegen den VfB Hilden II.

Bei Mennrath stach schon früh Goalgetter Paul Szymanski. Nach Eckball von Noah Kubawitz köpfte er mustergültig ins lange Eck und zur Führung für die Victoria (4.). Sorgenkind Remscheid gab sich aber auch alles andere als zurückhaltend. Nach einem hohen Ballverlust der Hausherren schaltete der FCR um. Ramzi Ben Hamada spielte durch auf Furkan Tasdemir, der aus kurzer Distanz auch Mykyta Kriukov überwand (20.). Danach blieben die Gäste sogar noch am Drücker, hebelten die Mennrahter mit einem Steilpass aus. Am Ende legte Andrii Pedchenko für den besser postierten Stanislao Apicella ab, der das Leder nur noch ins leere Tor drücken musste (29.). Nach dem Seitenwechsel kam dann Mennrath besser aus den Startlöchern. Johannes Minkiti glich für die Hausherren aus (50.). Ohne weitere Treffer ging es in die Schlussphase, wo sich Mennrath noch einmal für eine Standardsituation formierte. Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde per Kopf perfekt auf den freistehenden Szymanski weitergeleitet, der aus kurzer Distanz nur noch ins Tor schieben musste. Remscheid schmiss daraufhin noch einmal alles nach vorne, doch Mennrath ließ die Uhr clever herunterlaufen. Somit bleibt der FCR weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz, Mennrath festigt sich im Tabellenmittelfeld. Victoria Mennrath – FC Remscheid 3:2

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Philipp Preckel, Jacob Küppers, Noah Kubawitz (90. Vasiko Gogolidze), Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly (85. Alex Alexandrov), Erjon Duriqi, Paul Szymanski, Paul Trützschler, Johannes Minkiti (90. Marko Mitrasinovic) - Trainer: Marc Trostel

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo, Ramzi Ben Hamada, Timo Leber (88. Koya Shirahata), Furkan Tasdemir, Furkan Asut, Andrii Pedchenko (69. Luka Ojleski), Stanislao Apicella - Co-Trainer: Nermin Jonuzi - Trainer: Björn Joppe - Co-Trainer: Mike Kupfer

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Paul Szymanski (4.), 1:1 Furkan Tasdemir (20.), 1:2 Stanislao Apicella (29.), 2:2 Johannes Minkiti (50.), 3:2 Paul Szymanski (90.+1)

Gelb-Rot: Niklas Burghard (95./FC Remscheid/)

Mit sechs ungeschlagenen Spielen im Rücken empfing der TSV die Gäste aus Amern, tabellarisch hatte die Partie einiges zu bieten. Zunächst mussten die Gäste aber einen ersten Rückschlag verarbeiten. Denis Diabate brachte die VSF in Führung (21.). Dabei sollte es aber nicht allzu lange bleiben. In Durchgang zwei drehte der TSV auf, stach durch vier unbeantwortete Tore von Tim Schwarz (48.), Severin Krayer (75.), Tom Gray (89.) und schließlich Tom Gray (90.+4) zu. Somit setzt sich die Serie vom Team von Nils Esslinger weiter, der TSV kommt allmählich auch in ähnliche Gefilde wie die beiden vermeintlich größeren Stadtrivalen. TSV Solingen – VSF Amern 4:1

TSV Solingen: Tobias Bergen, Nektarios Romas (90. Daniel Charmelagne Akué), Marcel Gerasch, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Cedric Kareem Ben Zid (46. Tim Schwarz), Alexander Klatt (82. Torben Rüdingloh), Jan Niklas Tkacik, Jannik Weber (60. Severin Krayer), Jasper Teske (70. Tom Gray) - Trainer: Nils Esslinger

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Denis Vamara Diabate (84. Louis Uhling), Shogo Taniguchi, Micael Nack, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (70. Adam El Edghiri), Johannes Hamacher, Lamin Fuchs, Malte Knop (57. Toya Okada), Luca Dorsch (60. Niklas Thobrock) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 124

Tore: 0:1 Denis Vamara Diabate (21.), 1:1 Tim Schwarz (48.), 2:1 Severin Krayer (75.), 3:1 Tom Gray (89.), 4:1 Tom Gray (90.+4)

Die Partie begann wie erhofft für den 1. FCW. Florian Schikowski verlud Keeper Michael Miller per Strafstoß und sorgte so für den ersten Treffer der Partie (8.). Die zuletzt in Aufwind gekommenen Hildener schlugen schließlich kurz vor Habzeitpfiff zurück. Nach einer feinen Kombination fand Abdelilah Zarok den durchstartenden Azad Sari, der im vollen Lauf ins Eck vollendete (43.). Nach dem Seitenwechsel war wieder Wülfrath an der Reihe. Nach einer kurz ausgeführten Ecke chippte Schikowski die Kugel auf den zweiten Pfosten, wo Arman Corovic aus kurzer Distanz einnickte (59.). Mit der Wülfrather ging es in die Schlussphase, wo den Gästen der vermeintliche Lucky Punch gelang. Nach Eckball von Azad Sari war Koray Temiz im Strafraum ungedeckt und schloss per Direktabnahme zum 2:2 ab. Doch auch Wülfrath hatte noch einen Standard im Köcher. Spezialist Schikowski brachte die Kugel von einem Freistoß aus dem Halbfeld scharf rein, Nico Köhler ließ die Kugel über die Stirn gleiten – der 3:2-Siegtreffer, wodurch Wülfrath auch einen kleinen Sprung im Tableau machen kann. 1. FC Wülfrath – VfB 03 Hilden II 3:2

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat (85. Nico Köhler), Robin Köhler, Florian Schikowski, Youssef El Boudihi, Gian-Luca Bühring (76. Giuseppe Raudino), Athanasios Xiros (77. Jacob Sami Jawad) - Trainer: Joscha Weber

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Azad Sari, Josip Bilac, Yavuz Erdogan (54. Shuto Utsugi), Leon Prokshi, Armend Likaj (67. Marijan Prskalo), Abdelilah Zarok (81. Tolga Ceylan), Amine Feldaoui (74. Ali-Imran Coban), Marvin Michell Theis (67. Tymoteusz Konrad Szymanski), Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali

Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 57

Tore: 1:0 Florian Schikowski (8. Foulelfmeter), 1:1 Azad Sari (43.), 2:1 Arman Corovic (59.), 2:2 Koray Temiz (89.), 3:2 Nico Köhler (90.+1)

Woche für Woche kann Solingen-Wald den Vorsprung auf das weitere Feld vergrößern. Mit inzwischen schon elf Zählern Vorsprung auf Lokalrivalen DV Solingen müsste es schon mit dem Teufel zugehen, um dem Aufsteiger den Durchmarsch in die Oberliga noch zu vermiesen. Der zuletzt mit fünf Pflichtspielniederlagen gehörig strauchelnde SSV Bergisch Born war nun auch nicht prädestiniert, um dem Primus ein Beinchen zu stellen. Lange hielt Bergisch Born dann aber die Null, bis bei 03 die üblichen Verdächtigen zuschlugen. Edin Sehic brachte die Gäste zunächst vor der Pause in Führung (35.). Danach trieben Enes Topal (60.) und Fabio di Gaetano (69.) das Ergebnis in die Höhe. Kurz vor Schluss setzte Topal dann noch den Schlusspunkt (90.). SSV Bergisch Born – 1. Spvg. Solingen Wald 03 0:4

SSV Bergisch Born: Nicolas Edelmann, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Anouar Isaoui, Frederik Streit, Gloire Sunda, Tarik Makkaoui, Falk Simon Jorch, Julian Bernhard, Marvin Pak, Germano Bonanno - Trainer: Tim Janowski

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Leander Goralski, Edin Šehić, Dylan Oberlies, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Gianluca Giuseppe Cirillo, Erkan Ari, Nikolaos Skondras, Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri

Schiedsrichter: Ergün Martini (Duisburg)

Tore: 0:1 Edin Šehić (35.), 0:2 Enes Topal (60.), 0:3 Fabio Di Gaetano (69.), 0:4 Enes Topal (90.)

Schon zum Seitenwechsel war es eine schier nicht zu bewältigende Aufgabe für Velbert. Die Gastgeber aus Süchteln führten bereits durch Treffer von Janpeter Zaum in der Anfangsphase (4.), Leon Falter (27.) und Philipp Kremer (45. +2). Danach musste der ASV nur noch die Führung ins Ziel bringen. Leo Rennett (59.) sorgte mit dem 4:0 auch schon für die Vorentscheidung. Mit jeweils einem Treffer auf beiden Seiten ging die Partie schließlich über die Bühne. ASV Einigkeit Süchteln – SC Velbert 5:1

ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis (78. Justus Küpper), Philipp Kremer (48. Leo Heinrich Rennett), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Felipe Burkhardt (77. Batuhan Arslanoglu), Janpeter Zaum, Leon Falter (66. Bora Nurettin Kat), Leonit Popova (71. Justin Coenen) - Trainer: Volker Hansen

SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec (55. Sandro Dückers), Niklas Strauch (55. Mariano-Valerio Manno), Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil (58. Moritz Overfeld), Laurens Bock (46. Laurenz Schott), Naoufal El Hamdani, Phil Pape, Jovan Gudalovic, Linus Kaminski (63. Tjorben Mithrandir Schlieper) - Trainer: Christian Britscho

Schiedsrichter: Theodoros Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Janpeter Zaum (4.), 2:0 Leon Falter (27.), 3:0 Philipp Kremer (45.+2), 4:0 Leo Heinrich Rennett (59.), 4:1 Naoufal El Hamdani (82.), 5:1 Bora Nurettin Kat (88.)

Mit einem Sieg hätte auf Kapellen auf Platz zwei springen können. Und zunächst sah es dahingehend auch sehr vielversprechend aus. Die Gäste überspielten die Hausherren, am Ende vollstreckte Alexander Fuchs mit seinem siebten Saisontor (19.). Kosova musste dem Rückstand aber nicht lange hinterherlaufen. Der Shootingstar der Düsseldorfer, Egzon-Baijram Zendeli glich vom Elfmeterpunkt aus (29.). Dabei sollte es lange bleiben, ehe Qlirim Koshtanjeva (67.) und Fatlum Ahmeti (70.) mit einem schnellen Doppelschlag die Hausherren auf die Siegerstraße führten. Daran sollte auch nicht die Unterzahl in den Schlussminuten rütteln, nachdem Naser Ilazi des Feldes verwiesen wurde (83.). FC Kosova Düsseldorf – SC Kapellen-Erft 3:1

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Leon Azemi, Adem Saidi, Astrit Hyseni, Lejs Zenuni, Beslind Fazlija, Agan Ljeza, Qlirim Koshtanjeva, Fatlum Ahmeti, Roman William Callan - Trainer: Ibo Cöl

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Germanos Ioannidis, Efe Özen, Marco Arno Heiermann (57. Leonard Lekaj), Jan Lukas Nosel (74. Maik Ferber), Luca Tim Jerz, Luis Giesen, Alexander Fuchs, Hiroya Suguro, Kazuki Hayashi, Leo Stegner (55. Janis Waffenschmidt) - Trainer: Lennart Ingmann

Schiedsrichter: Jan Bongartz - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Alexander Fuchs (19.), 1:1 Egzon-Baijram Zendeli (29. Foulelfmeter), 2:1 Qlirim Koshtanjeva (67.), 3:1 Fatlum Ahmeti (70.)

Rot: Naser Ilazi (83./FC Kosova Düsseldorf/)

Aufsteiger DJK Gnadental springt aus der direkten Abstiegszone. Vojno Jesic setzt mit seinen zwei Treffern (48., 70.) entscheidende Impulse, um die Hausherren in die richtige Richtung zu bringen. Gegen die drohende Niederlage konnte sich die TuRU dann nicht mehr aufbäumen. Mit den beiden Treffern von Nico Kaufmann (90.) und Diyar Turan (90. +6) schraubte beide Seiten final noch einmal am Endergebnis. DJK Gnadental – TuRU Düsseldorf 3:1

DJK Gnadental: Nico Bayer, Stephan Wanneck, Fatih Ferhat Sakar, Tolga Erginer, Vojno Jesic, Necirwan Khalil Mohammad, Milos Jesic, Malte Hauenstein, Oliver Wargalla, Marco Lüttgen, Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Liridon Salihu, Mykyta Kildiiarov, Amin Saouti, Gian Luca Iseni, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Fynn Tonscheidt - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Vojno Jesic (48.), 2:0 Vojno Jesic (70.), 3:0 Nico Kaufmann (90.), 3:1 Diyar Turan (90.+6)

Nach einem torlosen Unentschieden treten Nettetal und Unterrath weiter auf der Stelle. So werden für beiden Seiten die Wege nach oben immer länger. Derzeit rückt sogar die rote Zone gefährlich nahe. So ergibt sich vor der Pause noch eine Chance, um nicht unmittelbar vor dem Strich zu überwintern. SG Unterrath – SC Union Nettetal 0:0

SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Michael Blum, Alexander Straeten, Aleksandr Rybakov (69. Max Kohmann), Oluremi Martins Williams, Bünyamin Dogan, Ibrahim Jaha (69. Nicholas Farin Horn), Elias Dian, Shuki Hamanosono, Shunya Hashimoto (83. Soru Iwanaga), Antonio Munoz-Bonilla (83. Shunsuke Hidaka) - Trainer: Deniz Aktag - Co-Trainer: Ismail Hajjam - Co-Trainer: Tarek Idris

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters, Florian Heise, Maurits Kerkman (56. Luka Drca), Jan Pöhler (70. Archil Ismail), Mats Platen, Omar Boudoudou (81. Eron Saraci), Chisato Suda, Nico Zitzen, Tomi Alexandrov (87. Noel Gergorec), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Selman Karatas - Zuschauer: 75

Tore: keine Tore

So geht es weiter

17. Spieltag

13.12.25 SC Union Nettetal - Victoria Mennrath

13.12.25 DV Solingen - FC Kosova Düsseldorf

14.12.25 VfB 03 Hilden II - TSV Solingen

14.12.25 FC Remscheid - DJK Gnadental

14.12.25 SC Kapellen-Erft - ASV Einigkeit Süchteln

14.12.25 VSF Amern - SG Unterrath

14.12.25 SC Velbert - SSV Bergisch Born

14.12.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - 1. FC Wülfrath