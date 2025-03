Drama in Willich: Brüggen setzt sich nach Torfestival mit 6:4 durch

In der 30. Minute gelang Lucas Tanzhaus der wichtige Anschlusstreffer, nachdem Vladislav Kochoutine stark vorbereitet hatte. Dies war der Weckruf für die Hausherren: Innerhalb weniger Minuten drehte Willich das Spiel komplett. Erst köpfte Lukas Binger nach einer Ecke zum 2:2 ein (35.), dann erzielte Safer Erdogan mit einem sehenswerten Distanzschuss sogar das 3:2 (37.). Brüggen zeigte sich beeindruckt, rettete sich aber mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Die Partie begann mit einem Schreckmoment für Willich: Bereits in der 6. Minute nutzte Mehmet Akkus die Vorlage von Kacper Ciupa. Nur vier Minuten später ist es Cuipa selber, der den Ball ins Netzt befördert – ein kurioses Tor, bei dem der Ball über mehrere Umwege am Ende doch ins Tor gelangte. Willich wirkte geschockt, konnte sich aber nach einer knappen halben Stunde stabilisieren.

Offener Schlagabtausch mit besserem Ende für Brüggen

Nach der Halbzeitpause ging es direkt weiter mit dem wilden Spielverlauf. Brüggen kam hochmotiviert aus der Kabine und glich durch Nils Bonsels zum 3:3 aus (51.). Nur eine Minute später schockte Justin Samuel Pahl die Willicher erneut mit dem 4:3. Der Pfostenschuss von Bonsels kurz zuvor war bereits ein deutliches Warnsignal.

Doch Willich bewies erneut Moral: In der 61. Minute erzielte Kochoutine mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte den erneuten Ausgleich zum 4:4. In der Schlussphase zeigte sich dann jedoch Brüggens Kaltschnäuzigkeit: Philipp Cox stellte in der 77. Minute nach einer Ecke auf 4:5 und brachte sein Team wieder in Führung. Willich warf noch einmal alles nach vorne, musste dann aber in der Nachspielzeit den endgültigen K.o. hinnehmen: Nach einem Fehler im Aufbauspiel liefen Bossels und Luca Drießen zu zweit auf das Willicher Tor zu und beendeten mit ihrem Zusammenspiel die Begegnung.

Am Ende steht ein Spektakel mit zehn Toren, zwei gedrehten Führungen und einem bitteren Ausgang für den VfL Willich. Während Willich weiter um den Klassenerhalt kämpfen muss, setzt Brüggen seine Serie fort und zeigt erneut seine offensive Durchschlagskraft.

DJK VfL Willich – TuRa Brüggen 4:6

DJK VfL Willich: Julius Christ, Nico In Het Panhuis, Malte Stamm, Yannik Toholt, Lukas Binger (46. Mike Schulze), Nils Reiher, Hussein Nadir (69. Dimitrios Triantafyllidis), Jonas Christopher Doerkes (67. Mark Steckelbroeck), Safer Erdogan (82. Marvin Burgartz), Vladislav Kochoutine, Lucas Tanzhaus (53. Leon Troschka) - Trainer: Dennis Krause

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven, Volkan Akyil, Christos Tsopanides, Philipp Cox, Nedim Akkus, Kacper Ciupa, Robin Hürckmans, Justin Samuel Pahl, Nils Bonsels, Mehmet Akkus (63. Meshach Djabare) - Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Mehmet Akkus (6.), 0:2 Kacper Ciupa (10.), 1:2 Lucas Tanzhaus (30.), 2:2 Lukas Binger (35.), 3:2 Safer Erdogan (37.), 3:3 Nils Bonsels (51.), 3:4 Justin Samuel Pahl (52.), 4:4 Vladislav Kochoutine (61.), 4:5 Philipp Cox (77.), 4:6 Luca Drießen (90.+3)