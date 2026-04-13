Drama in Wannsee - Meteor und Türkiyemspor leben wieder

BFC Meteor verteidigt die Tabellenführung, SSC Teutonia 99 bleibt dran und der Köpenicker FC überzeugt im Verfolgerduell. Auch Türkiyemspor findet zurück in die Spur: Nach dem Aus von Trainer Deniz Özkaya holen die Kreuzberger unter Sportlichem Leiter Hakan Matur und Coach Ümit Toraman starke zehn Punkte aus vier Spielen. Im Tabellenkeller sorgen FV Wannsee (drehen in einem Drama das Spiel) und SC Union 06 für wichtige Zähler, während Mahlsdorf II ein echtes Torfestival feiert.
BFC Meteor gewinnt auswärts bei FC Stern Marienfelde mit 3:1 und behauptet Platz eins. Simon Böhm trifft bereits in der ersten Hälfte und legt nach der Pause nach, ehe er in der Schlussphase seinen dritten Treffer erzielt. Für Stern trifft Max Michael Konrad im zweiten Durchgang.
BSV Eintracht Mahlsdorf II gewinnt spektakulär mit 7:3 gegen FC Liria und festigt Platz acht. Kay Szczech trifft doppelt, Kilian Oliver Reinke, Abdallah Shehadah und Christian Preiß ebenfalls mit mehreren Treffern im Spielverlauf, Justin Engfer setzt den Schlusspunkt. Für Liria treffen Mehrdad Hassanzadeh doppelt und Dawoud Al Dawoud zwischenzeitlich.
SSC Teutonia 99 setzt sich souverän mit 3:0 gegen FSV Hansa 07 durch und bleibt erster Verfolger. Jakob Wartchow bringt Teutonia früh in Führung, Micha Wartchow erhöht im weiteren Spielverlauf und Marvin Kubens sorgt spät für die Entscheidung.
FC Internationale Berlin II und Viktoria Berlin U23 trennen sich 2:2 und bleiben im Mittelfeld. Joshua Senne bringt Inter früh in Führung, Miguel Nunez-Von-Voigt erhöht später. Viktoria kommt durch Fonseca Pereira Mendes zurück und gleicht durch Matthieu Weinlein in der Schlussphase aus.
Türkiyemspor Berlin 1978 gewinnt mit 3:1 bei SF Kladow und bleibt auf Platz vier. Karim Farez bringt die Gäste noch vor der Pause in Führung, Benedikt Sülemana legt direkt danach nach und Mervan Almahdar entscheidet die Partie spät. Für Kladow trifft Lachezar Stoychev Stoychev im zweiten Abschnitt.
Köpenicker FC gewinnt mit 4:2 bei VfB Hermsdorf und festigt Rang drei. Die Gäste gehen zunächst durch Luca Munsky in Führung, doch Hermsdorf dreht die Partie noch vor bzw. kurz nach der Pause durch David Nationiewski und Jan Oberstein. Im weiteren Verlauf schlägt Köpenick zurück: Anton Neumann gleicht aus, ehe Dennis Bohnsack mit zwei Treffern in der Schlussphase den Auswärtssieg perfekt macht.
SC Union 06 gewinnt auswärts mit 2:1 bei FSV Berolina Stralau und gibt ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Jendrik Heine bringt Union in Führung, Max Taro Nolting erhöht noch vor der Pause. Stralau kommt durch Sebastian Stefan Zinke-Heßler im zweiten Abschnitt heran, doch es reicht nicht mehr.
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