 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

Drama in Wannsee - Meteor und Türkiyemspor leben wieder

Landesliga-Staffel 2: Alle Begegnungen des 22.Spieltag in der Nachschau

von far · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Sportlicher Leiter Hakan Matur von Türkiyemspor
Sportlicher Leiter Hakan Matur von Türkiyemspor – Foto: Verein

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Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

BFC Meteor verteidigt die Tabellenführung, SSC Teutonia 99 bleibt dran und der Köpenicker FC überzeugt im Verfolgerduell. Auch Türkiyemspor findet zurück in die Spur: Nach dem Aus von Trainer Deniz Özkaya holen die Kreuzberger unter Sportlichem Leiter Hakan Matur und Coach Ümit Toraman starke zehn Punkte aus vier Spielen. Im Tabellenkeller sorgen FV Wannsee (drehen in einem Drama das Spiel) und SC Union 06 für wichtige Zähler, während Mahlsdorf II ein echtes Torfestival feiert.

Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
1
3
Abpfiff

BFC Meteor gewinnt auswärts bei FC Stern Marienfelde mit 3:1 und behauptet Platz eins. Simon Böhm trifft bereits in der ersten Hälfte und legt nach der Pause nach, ehe er in der Schlussphase seinen dritten Treffer erzielt. Für Stern trifft Max Michael Konrad im zweiten Durchgang.

Gestern, 10:45 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
7
3
Abpfiff

BSV Eintracht Mahlsdorf II gewinnt spektakulär mit 7:3 gegen FC Liria und festigt Platz acht. Kay Szczech trifft doppelt, Kilian Oliver Reinke, Abdallah Shehadah und Christian Preiß ebenfalls mit mehreren Treffern im Spielverlauf, Justin Engfer setzt den Schlusspunkt. Für Liria treffen Mehrdad Hassanzadeh doppelt und Dawoud Al Dawoud zwischenzeitlich.

Gestern, 11:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
3
0
Abpfiff

SSC Teutonia 99 setzt sich souverän mit 3:0 gegen FSV Hansa 07 durch und bleibt erster Verfolger. Jakob Wartchow bringt Teutonia früh in Führung, Micha Wartchow erhöht im weiteren Spielverlauf und Marvin Kubens sorgt spät für die Entscheidung.

Favoritenschreck Hansa 07 (schwarz) vs Meteor beim 3:1
Favoritenschreck Hansa 07 (schwarz) vs Meteor beim 3:1 – Foto: Frank Arlinghaus

Gestern, 12:30 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
2
2
Abpfiff

FC Internationale Berlin II und Viktoria Berlin U23 trennen sich 2:2 und bleiben im Mittelfeld. Joshua Senne bringt Inter früh in Führung, Miguel Nunez-Von-Voigt erhöht später. Viktoria kommt durch Fonseca Pereira Mendes zurück und gleicht durch Matthieu Weinlein in der Schlussphase aus.

Gestern, 13:00 Uhr
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
1
3
Abpfiff

Türkiyemspor Berlin 1978 gewinnt mit 3:1 bei SF Kladow und bleibt auf Platz vier. Karim Farez bringt die Gäste noch vor der Pause in Führung, Benedikt Sülemana legt direkt danach nach und Mervan Almahdar entscheidet die Partie spät. Für Kladow trifft Lachezar Stoychev Stoychev im zweiten Abschnitt.

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
2
4
Abpfiff

Köpenicker FC gewinnt mit 4:2 bei VfB Hermsdorf und festigt Rang drei. Die Gäste gehen zunächst durch Luca Munsky in Führung, doch Hermsdorf dreht die Partie noch vor bzw. kurz nach der Pause durch David Nationiewski und Jan Oberstein. Im weiteren Verlauf schlägt Köpenick zurück: Anton Neumann gleicht aus, ehe Dennis Bohnsack mit zwei Treffern in der Schlussphase den Auswärtssieg perfekt macht.

Gestern, 14:30 Uhr
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
3
2
Abpfiff

FV Wannsee gewinnt ein wichtiges Kellerduell mit 3:2 gegen VfB Fortuna Biesdorf II. Zunächst bringt Antonio Pensel die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung. Nach der Pause erhöht Benjamin Kadur auf 2:0 für Biesdorf. Dann startet Wannsee die Aufholjagd: Ben Gütz erzielt den Anschlusstreffer, Jannis Edler gleicht in der Schlussphase aus und in der Nachspielzeit trifft Elias Hellmuth zum umjubelten 3:2-Endstand.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
1
2
Abpfiff

SC Union 06 gewinnt auswärts mit 2:1 bei FSV Berolina Stralau und gibt ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Jendrik Heine bringt Union in Führung, Max Taro Nolting erhöht noch vor der Pause. Stralau kommt durch Sebastian Stefan Zinke-Heßler im zweiten Abschnitt heran, doch es reicht nicht mehr.

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