Drama in Twist: 3:3 gegen Eltern

Kreisliga-Fußball in Twist bedeutet selten Langeweile und auch diesmal war alles drin: Führungen, Ausgleichstreffer, späte Tore und ein Liveticker, der mit jeder Minute atmete.

Schon nach fünf Minuten lupfte Burak Pala den Ball aus 18 Metern ins Netz, als wollte er das Stadion früh erwärmen. Doch kaum war der Jubel verklungen, nickte Jannis Schnebeck auf der anderen Seite zum 1:1 ein, Kreisliga-Konterprogramm in Reinform. Die Partie blieb flott, bis Philipp Mahr in der 30. Minute den Ball aus 20 Metern ins lange Eck schlenzte. Wieder lag Grenzland vorne, wieder hatte Schnebeck die passende Antwort: per Elfmeter zum 2:2 (58.). Als Nico Imming kurz vor Schluss das 3:2 markierte, schien Twist den Sieg schon in der Tasche zu haben. Doch in der Nachspielzeit tauchte erneut Schnebeck auf, der mit seinem dritten Treffer den Eltern-Punkt rettete, ein 3:3, das sich eher wie eine Achterbahnfahrt anfühlte als wie ein Kreisligasonntag. Zwischendurch regte man sich über Gelbe Karten, Abseitsentscheidungen und vergebene Chancen auf. Oder, wie es Liveticker-Schreiber Alfons Schwieters trocken zusammenfasste: „Ein normales Spiel gibt es nicht bei Grenzland.“ Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Und eines dieser Spiele, bei denen man sich fragt: Wer braucht eigentlich Bundesliga, wenn Kreisliga so abliefert? __________ Listrup klaut Börger in letzter Minute die Punkte

In Börger war alles angerichtet für einen großen Abend. Zweimal lag die DJK zurück, zweimal kamen sie zurück. Als Ole Schürmann in der 67. Minute sogar das 3:2 erzielte, wähnte man die Gastgeber schon auf der Siegerstraße. Doch Listrup hatte noch Michael Bünker. Der Stürmer glich zunächst kurz nach Schürmanns Führung wieder aus (71.) - eingewechselt, eiskalt, fertig. Und als dann in der Nachspielzeit alle schon Richtung Abpfiff schielten, schlug er noch einmal zu. 90.+5, Vorlage Pascal Blömers, Abschluss Bünker und plötzlich jubelte nur noch Listrup über ein 4:3, das die Gastgeber sprachlos zurückließ. Zuvor hatte das Spiel schon reichlich Dramatik geboten: Christoph Schwis (13.) und Marcel Knoop per Elfmeter (31.) trafen für Listrup, Noah Langen (23.) und Dominik Albers (49.) für Börger. Dazwischen Latte, Elfmeter-Diskussionen, ein unsicherer Keeper und viele Chancen hüben wie drüben. „Was ein Spiel hier in Börger“, notierte Liveticker-Schreiber Oldiges mehrfach. Am Ende hatte er recht: Es war eines dieser Kreisliga-Duelle, die niemand so schnell vergisst, außer vielleicht die DJK, die lieber nicht mehr daran erinnert werden möchte. __________ Lüßing trifft dreifach, Bokeloh grüßt wieder von oben

Kaltschnäuzigkeit auf dem Nebenplatz