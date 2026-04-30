Drama in Seelow und ein Luckenwalder Schützenfest

Vor 76 Zuschauern entwickelte sich eine einseitige Angelegenheit, in der der FSV 63 Luckenwalde II seine Ambitionen auf den Titel untermauerte. Den Torreigen eröffnete Jon-Pepe Aurich bereits in der 19. Minute mit dem 0:1. Noch vor der Pause erhöhte Colin Wilhelm Schwarzlose in der 40. Minute auf 0:2. Wer nach der Halbzeit auf ein Aufbäumen der Wernsdorfer gehofft hatte, wurde enttäuscht. Erneut war es Colin Wilhelm Schwarzlose, der in der 50. Minute das 0:3 nachlegte. In der Folge brachen bei der Frankonia alle Dämme: Philipp Helf in der 53. Minute zum 0:4, Franz-Johann Steinmeyer in der 58. Minute zum 0:5 und schließlich Justin Ullmann in der 63. Minute zum 0:6 sorgten für eine schmerzhafte Demontage der Hausherren.

Es war ein Spektakel vor 375 Zuschauern, das die Dramatik des Fußballs in Seelow perfekt einfing. Der Tabellenführer SV Victoria Seelow erwischte einen Auftakt nach Maß, als Ridvan Alkis in der 12. Minute das 1:0 erzielte. Doch der VfB 1921 Krieschow II erwies sich als der erwartet unangenehme Gegner und glich durch Fabian Buzdayev in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste die Partie komplett: Vincent Grobstich markierte in der 60. Minute das 1:2. Seelow bewies jedoch Moral und kam durch Elias Wroblewski in der 70. Minute zum 2:2-Ausgleich. Die Schlussphase war an Intensität kaum zu überbieten. Erst schien Louis Scheppan mit seinem Treffer zum 2:3 in der 77. Minute den Auswärtssieg für Krieschow II perfekt zu machen, doch in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit (90.+3) rettete Nabiel Nasser mit dem 3:3 dem Spitzenreiter einen Punkt.

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