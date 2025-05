Drama in Öpfingen: Sechs Tore, Rot für Torhüter und Ausgleich in 90+'3

Der SC Staig zeigte sich gegen Schlusslicht Asselfingen gnadenlos effektiv und ließ dem Gegner keine Chance. Fabian Volz eröffnete in der 8. Minute, Silvan Laib erhöhte in der 31. Minute. Danach übernahm Finn Annabring die Regie und traf viermal (45., 59., 71., 85.). Asselfingen stemmte sich tapfer gegen die Übermacht, war aber defensiv völlig überfordert. Für Staig ist es der 21. Saisonsieg – der Druck auf Neu-Ulm bleibt hoch.

Neu-Ulm bleibt auf Aufstiegskurs und ließ sich auch von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Florian Schneck traf in der 22. Minute für Westerheim, doch nach der Pause übernahm Neu-Ulm das Kommando. Benjamin Klingen glich in der 47. Minute aus und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute für die Wende. Nikola Trkulja setzte in der Nachspielzeit (90.+4) den Schlusspunkt – der TSV bleibt Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung auf Staig.

Was für ein Spektakel in Öpfingen: Die Gastgeber führten durch Treffer von Gabriel Koch (36.) und Robin Stoß (40.) verdient mit 2:0, obwohl sie ab der 44. Minute nach Gelb-Rot gegen Torhüter Simon Graf in Unterzahl agieren mussten. SW Donau kämpfte sich heran, verkürzte durch Jannik Sachpazidis (55.), doch Jonas Herde stellte nur eine Minute später den alten Abstand wieder her (56.). In einer packenden Schlussphase verkürzte Lukas Ottenbreit auf 3:2 (78.) und Florian Stiehle verwandelte in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 3:3-Endstand. Ein Remis, das sich für Donau wie ein Sieg und für Öpfingen wie eine Niederlage anfühlt.

In einem umkämpften, aber chancenarmen Duell trennten sich Aufheim Holzschwang und Offenhausen torlos. Beide Mannschaften standen defensiv kompakt, Offensivaktionen blieben Mangelware. Zwar versuchte Aufheim, mit viel Ballbesitz die Kontrolle zu übernehmen, doch Offenhausen hielt leidenschaftlich dagegen. Am Ende steht ein leistungsgerechtes Remis.

Ein klarer Heimsieg für Asch-Sonderbuch gegen den Tabellenletzten aus Ringingen. Tobias Wallisch eröffnete in der 13. Minute, Benjamin Ott legte vier Minuten später nach. Mit Treffern von Wallisch (36.) und Lars Folcz (47.) war das Spiel früh entschieden. Zwar traf Fabio Füller für Ringingen zum 4:1 (60.), doch Johannes Körner (65.) und erneut Folcz (75.) machten das halbe Dutzend voll. Ringingen bleibt mit nur zwei Saisonsiegen abgeschlagen am Tabellenende.

Ein verdienter Auswärtssieg für Senden-Ay, der bereits nach drei Minuten durch Carlos Geric in Führung ging. Es folgten weitere Treffer durch Simon Fischäß (34., Handelfmeter), erneut Geric (42., 61.) und Anton Hartok (64.). Jungingen kam nur noch zur Ergebniskosmetik durch einen Handelfmeter von Jannik Wiener (81.) und ein Eigentor von Lukas Fischäß (84.). Für Jungingen ist es ein bitterer Rückschlag, Senden-Ay verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller.

Trotz großer Moral bleibt Altheim im Tabellenkeller. Joel Schmitt brachte Eggingen früh in Führung (15.), ein Eigentor von Jona Schäfer (27.) erhöhte auf 0:2. Direkt nach der Pause traf Marco Brumeisl zum 0:3 (46.), ehe Jens Stimpfle (48.) und Martin Pfänder (89.) noch einmal für Hoffnung sorgten. Doch Valentin Ziegler besiegelte in der 96. Minute den 4:2-Auswärtssieg für Eggingen, der damit einen Big Point im Abstiegskampf feiert.