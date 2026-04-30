Drama in Lübeck: Drochtersen/Assel verspielt letzte Titelhoffnung

– Foto: Jörg Struwe

In der Regionalliga Nord markierte der heutige Auftakt vom 32. Spieltag einen entscheidenden Wendepunkt im Titelkampf. Während die Blicke gespannt auf den hohen Norden gerichtet waren, entschied ein spätes Tor über die Träume eines Verfolgers und sorgte für eine tabellarische Gewissheit, die mancherorts mit tiefer Wehmut und andernorts mit Erleichterung aufgenommen wurde.

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In einer nervenaufreibenden Begegnung trennten sich der VfB Lübeck und der SV Drochtersen/Assel mit einem Unentschieden, das sich für die Gäste wie eine bittere Niederlage anfühlte. Drochtersen trat mit der letzten Hoffnung an, den Spitzenreiter noch einmal unter Druck setzen zu können, und ging nach einer Stunde Spielzeit tatsächlich in Führung. Philipp Aue erzielte in der 60. Minute das Tor zum 0:1. Lange Zeit verteidigte die Gastmannschaft diesen knappen Vorsprung leidenschaftlich, doch in der tiefen Nachspielzeit folgte der emotionale Tiefschlag. Marvin Thiel traf in der 90.+7 Minute zum 1:1-Ausgleich für die Lübecker. Durch dieses späte Gegentor hat der SV Drochtersen/Assel seine letzte Mini-Chance auf die Meisterschaft endgültig verspielt. ---

Sa., 02.05.2026, 13:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II SV Werder Bremen Werder II 13:00 live PUSH

Hannover 96 II hat mit dem 1:0 bei FC St. Pauli II einen wichtigen Sieg geholt und steht nun bei 47 Punkten. Das Team hat sich damit in eine gute Ausgangsposition gebracht, um die Saison ruhig zu Ende zu spielen. SV Werder Bremen II gewann zuletzt das Nordduell gegen den Hamburger SV II spät mit 2:1 und kletterte auf 37 Punkte. Der Abstand nach unten ist da, aber beruhigend ist er noch nicht. Das Hinspiel gewann Hannover 96 II mit 3:1 in Bremen. Auch diesmal spricht einiges für eine intensive Partie mit offenem Visier. Die Gastgeber können mit einem weiteren Dreier ihre starke Platzierung festigen. Werder II will dagegen beweisen, dass der Sieg gegen den HSV II mehr war als nur ein emotionaler Ausbruch in letzter Minute. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen HSC Hannover HSC Hannover 14:00 PUSH

Im Tabellenkeller riecht dieses Spiel nach purer Nervosität. FSV Schöningen verlor zuletzt 0:2 bei Weiche Flensburg und steht mit 33 Punkten weiter in einer unruhigen Zone. HSC Hannover holte mit dem 1:0 gegen VfB Lübeck einen wichtigen Sieg und verbesserte sich auf 28 Punkte. Noch ist der Abstand nach unten und oben prekär, doch die Mannschaft lebt. Das Hinspiel gewann Schöningen mit 3:1 beim HSC Hannover. Für die Gastgeber ist das Rückspiel eine große Gelegenheit, den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter zu vergrößern. Für den Aufsteiger aus Hannover ist es dagegen die Chance, einem direkten Konkurrenten weh zu tun und selbst noch einmal Boden gutzumachen. Ein Kellerduell mit pochendem Puls. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen Bremer SV Bremer SV 14:00 live PUSH

SV Meppen marschiert. Das 4:0 bei Blau-Weiß Lohne war der nächste kraftvolle Schritt eines Tabellenführers, der mit 77 Punkten und großem Selbstvertrauen auftritt. Die Mannschaft wirkt entschlossen, abgeklärt und in der Schlussphase der Saison fast unaufhaltsam. Bremer SV kommt allerdings ebenfalls mit Rückenwind, weil das Team zuletzt Norderstedt mit 2:0 besiegte und bei 47 Punkten eine starke Saison spielt. Das Hinspiel gewann Meppen knapp mit 1:0. Dieses Ergebnis mahnt zur Vorsicht, denn der Bremer SV ist unangenehm, robust und in der Lage, jedem Gegner Räume zu nehmen. Für Meppen geht es um den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg. Für die Gäste ist es die Chance, beim Spitzenreiter für ein Beben zu sorgen. ---

Dieses Duell trägt die Schwere eines Abstiegskampfs und die Würze eines Hamburger Nachbarschaftsduells. Altona 93 verlor unter der Woche bei Weiche Flensburg und steht mit 22 Punkten tief im Keller. Auch FC St. Pauli II steckt mit ebenfalls 22 Punkten in höchster Gefahr. Die 0:1-Niederlage gegen Hannover 96 II hat die Lage weiter verschärft. Viel direkter kann Not kaum aufeinandertreffen. Das Hinspiel gewann Altona 93 mit 4:2 auf fremdem Platz, obwohl St. Pauli II früh 2:0 geführt hatte. Genau diese Erinnerung macht klar, wie unberechenbar dieses Spiel werden kann. Für beide Mannschaften ist es fast schon ein Endspiel. Wer hier verliert, nimmt nicht nur eine Niederlage mit, sondern womöglich auch eine tiefe Wunde für die letzten Wochen. ---

SSV Jeddeloh steht mit 63 Punkten auf Rang vier und bewies zuletzt beim 2:3 in Phönix Lübeck, wie schmerzhaft Niederlagen in letzter Sekunde sein können. Trotz des Rückschlags bleibt die Saison stark, doch nach oben ist nur mit Konstanz noch etwas zu bewegen. BSV Kickers Emden setzte mit dem 4:2 gegen VfB Oldenburg ein Ausrufezeichen und zeigte große Wucht, auch in emotional aufgeheizter Atmosphäre. Das Hinspiel gewann Jeddeloh mit 3:1 in Emden. Nun bekommt das Rückspiel zusätzliche Schärfe, weil beide Mannschaften mit frischen, intensiven Erlebnissen kommen. Jeddeloh will im oberen Feld bleiben, Emden will seine starke Ausgangsposition im Mittelfeld festigen. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die gern nach vorne spielen und deren Selbstverständnis auf Mut gründet. ---

Sa., 02.05.2026, 18:00 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 18:00 PUSH

VfB Oldenburg hat nach dem 2:4 in Emden etwas gutzumachen. Die Niederlage kostete nicht nur Punkte, sondern auch Ruhe. Mit 65 Zählern bleibt Oldenburg zwar Dritter, doch im Kampf um eine bestmögliche Endplatzierung kann sich die Mannschaft keine Serie von Rückschlägen leisten. SC Weiche Flensburg 08 dagegen hat mit zwei Siegen in Folge – 2:0 gegen Schöningen und gegen Altona 93 – eindrucksvoll gezeigt, dass wieder Stabilität da ist. Das Hinspiel gewann Oldenburg mit 3:2 in Flensburg. Die Gäste werden sich an diese knappe Niederlage erinnern und mit breiter Brust anreisen. Für Oldenburg ist es ein Spiel gegen aufkommende Zweifel. Für Weiche ist es die Chance, sich endgültig ins sichere Mittelfeld abzusetzen und einem Spitzenteam erneut wehzutun. ---

Hamburger SV II kassierte beim 1:2 in Bremen einen späten Rückschlag und steht nun bei 43 Punkten. Die Mannschaft ist nicht in Abstiegsgefahr, aber auch noch nicht in jener Ruhe, die jedes Spiel leicht macht. 1. FC Phönix Lübeck gewann gegen Jeddeloh spektakulär mit 3:2 und hat sich auf 47 Punkte verbessert. Die Gäste spielen eine auffallend stabile Saison und dürfen mit gesundem Selbstbewusstsein anreisen. Das Hinspiel gewann Phönix Lübeck mit 1:0. Auch dieses Rückspiel verspricht Enge, weil beide Mannschaften nah beieinander liegen und spielerisch Lösungen suchen. Für den HSV II geht es darum, die Niederlage in Bremen schnell abzuschütteln. Phönix kann mit einem Auswärtssieg seine starke Position weiter festigen und einen direkten Konkurrenten hinter sich halten. ---

Für FC Eintracht Norderstedt ist die Lage ernst. Nach dem 0:2 beim Bremer SV bleibt das Team bei 26 Punkten und steht weiter gefährlich nah an den Abstiegsplätzen. TuS Blau-Weiß Lohne verlor zuletzt 0:4 gegen SV Meppen und steckt mit 22 Punkten noch tiefer im Keller. Dieses Spiel ist deshalb ein direktes Ringen um Hoffnung, Abstand und Nervenstärke. Das Hinspiel war ein wildes 3:3, in dem Norderstedt nach 0:3-Rückstand noch zurückkam. Diese Geschichte verleiht dem Rückspiel zusätzliche Brisanz. Norderstedt weiß, dass ein Heimsieg ein gewaltiger Schritt wäre. Lohne reist mit dem Wissen an, dass jede verpasste Gelegenheit die Lage düsterer macht. Viel unmittelbarer kann Abstiegskampf kaum aussehen.