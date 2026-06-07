Drama in Katernberg, heftige Abreibung für Rhenania Bottrop Am letzten Spieltag in der Landesliga, Gruppe 2, kassierte Absteiger Rhenania Bottrop eine zweistellige Klatsche, die Sportfreunde Katernberg und der VfB Bottrop lieferten sich einen harten Fight. von Marcel Eichholz · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser

Andre Rieger war mit fünf Treffern der torgefährlichste Spieler. – Foto: Sven Hanisch

Ein hochspannender letzter Spieltag steht in der Landesliga, Gruppe 2, bevor. Im Fernduell machen der SV Scherpenberg und der SV Budberg die Meisterschaft unter sich aus, im Abstiegskampf steht das direkte Aufeinandertreffen der SG Essen-Schönebeck und des SC Werden-Heidhausen auf dem Programm. Eins der beiden Teams steigt auf jeden Fall ab. Sollte die Partie unentschieden ausgehen und der PSV Wesel beim SV Scherpenberg gewinnen, gäbe es ein Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt.