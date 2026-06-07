 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Drama in Katernberg, heftige Abreibung für Rhenania Bottrop

Am letzten Spieltag in der Landesliga, Gruppe 2, kassierte Absteiger Rhenania Bottrop eine zweistellige Klatsche, die Sportfreunde Katernberg und der VfB Bottrop lieferten sich einen harten Fight.

von Marcel Eichholz · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser
Andre Rieger war mit fünf Treffern der torgefährlichste Spieler.
Andre Rieger war mit fünf Treffern der torgefährlichste Spieler. – Foto: Sven Hanisch

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Ein hochspannender letzter Spieltag steht in der Landesliga, Gruppe 2, bevor. Im Fernduell machen der SV Scherpenberg und der SV Budberg die Meisterschaft unter sich aus, im Abstiegskampf steht das direkte Aufeinandertreffen der SG Essen-Schönebeck und des SC Werden-Heidhausen auf dem Programm. Eins der beiden Teams steigt auf jeden Fall ab. Sollte die Partie unentschieden ausgehen und der PSV Wesel beim SV Scherpenberg gewinnen, gäbe es ein Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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Katernberg verliert 15-Tore-Kracher knapp

Fr., 05.06.2026, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
7
8
Abpfiff

Was war das bitte für ein Duell zwischen der DJK Sportfreunde Katernberg und dem VfB Bottrop? In einem packenden letzten Saisonspiel fielen in Summe 15 Tore, der Sieger hatte letztlich aber nur einen Treffer mehr erzielt. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

Rhenania-Abschied endet zweistellig

Gestern, 16:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
10
0

Auch im letzten Spiel der Saison gab es für Rhenania Bottrop nichts zu lachen. Gegen den 1. FC Lintfort setzte es eine weitere krachende Niederlage. Am Ende gab es für den Absteiger eine 0:10-Packung, bei der allein Andre Rieger fünffach für den FCL traf. Den ausführlichen Spielbericht gibt es an dieser Stelle.

Aufstiegs Showdown am Sonntag

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00

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Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
05.06.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop
06.06.26 Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf
07.06.26 SV Budberg - Viktoria Goch
07.06.26 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
07.06.26 FC Kray - ESC Rellinghausen
07.06.26 SV Scherpenberg - PSV Wesel
07.06.26 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop
07.06.26 SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

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