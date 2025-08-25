Drama in Hombruch – FC Roj zittert sich zum 3:2-Auswärtssieg

Nach einer klaren 3:0-Pausenführung verspielten die Gäste in Unterzahl beinahe den Sieg, brachten am Ende aber mit viel Kampfgeist den knappen 3:2-Erfolg über die Zeit und bleiben in Schlagdistanz zu Platz 1.

Die Partie begann nach Maß für die Gäste. Bereits in der 6. Minute war es Torjäger Ayala Cardoniz, der nach einem schnellen Angriff zur frühen Führung einschob. Roj übernahm von Beginn an die Kontrolle, spielte aggressiv und ließ Hombruch kaum ins Spiel kommen. Nach einer halben Stunde schlug Ayala Cardoniz erneut zu und erhöhte auf 0:2. Kurz vor der Pause fiel sogar das 0:3 – drei Chancen, drei Tore. Mit dieser brutalen Effizienz dominierte Roj die erste Halbzeit. Hombruch wirkte konsterniert und ideenlos.

Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst das gleiche Bild. Roj hatte mehrfach die

Möglichkeit, das Spiel mit einem vierten Treffer frühzeitig zu entscheiden, ließ jedoch beste

Chancen liegen. Stattdessen kam es in der 78. Minute beinahe zur Schlüsselszene, die die Partie hätte kippen lassen können. Ayala Cardoniz sah nach einem Zweikampf die Rote Karte.

Für die Gäste war es eine äußerst harte Entscheidung, da der Offensivmann zuvor von seinem

Gegenspieler vermeintlich rücksichtslos gefoult worden war. Das Spiel wurde hitziger und emotionaler. Hombruch nutzte die Überzahl, erhöhte den Druck und zwang Roj tief in die eigene Hälfte.

Zitterpartie in der Schlussphase

In der 89. Minute gelang Hombruch das 1:3. Angetrieben vom Publikum stürmten die

Gastgeber weiter nach vorne. In der Nachspielzeit fiel tatsächlich noch der 2:3-Anschlusstreffer. Die Schlussphase war ein einziger Nervenkampf, geprägt von harten Zweikämpfen, Emotionen und Unterbrechungen. Am Ende rettete Roj den knappen Vorsprung über die Zeit.

Stimmen zum Spiel

Nach Abpfiff äußerte sich Marcel Radke, Trainer von Roj, kritisch, aber auch erleichtert zur Leistung seines Teams: "Wir haben 3:0 geführt und waren brutal effizient in der Chancenverwertung. Aber unser Spielaufbau hat mir nicht gefallen, wir waren zu hektisch. In der zweiten Halbzeit hatten wir die Chance zum 4:0 – dann wäre das Spiel frühzeitig entschieden gewesen. Dass wir den Sack nicht zugemacht haben, hat uns am Ende in große Schwierigkeiten gebracht."

Zur Roten Karte sagte Radke: "Die Rote Karte für Mateusz war in meinen Augen zu hart. Da hätte ich mir mehr Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter gewünscht, denn sein Gegenspieler hat ihn zuvor ohne Rücksicht auf Verluste böse gefoult. Stattdessen sieht er Rot – das war für mich nicht nachvollziehbar. Natürlich hat so eine Entscheidung Einfluss auf das Spiel. Aber wir dürfen das nicht nur am Schiedsrichter festmachen. Wir hätten das Spiel längst entscheiden müssen. Dass wir am Ende noch so zittern mussten, war unsere eigene Schuld."

Landesliga Staffel 3, 3. Spieltag:

Hombrucher SV – FC Roj Dortmund 2:3

Hombrucher SV: Jan Hennig, Robin Vargues Martins, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Peter Heinz (79. Abbas Mohamed Eid), Jannik Tipkemper, Marlon Ingo Tetzner, Kevin Mattes (65. Alexander Bernhard), Christian Peters (84. Williams Landa), Julien-Maurice Götzen (65. Andreas Heiß), Ali Sener (71. Rene Richter) - Trainer: Karim Bouasker - Trainer: Maik Kortzak

FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Viktor Siljeg, Amine Ennaji, Jeffrey Malcherek, Florian Juka (81. Chinedu Francis Edobor), Maciej Adrian Bokemueller (90. Firat Cinar), Pjer Radojcic, Soufiane Laaouisset (46. Zivko Radojcic), Salih Arabaci, Mateus Ayala Cardoniz, Emre Yesilova - Trainer: Marcel Radke - Trainer: Yasin Karabulut

Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Mateus Ayala Cardoniz (6.), 0:2 Mateus Ayala Cardoniz (29.), 0:3 Pjer Radojcic (36.), 1:3 Andreas Heiß (81.), 2:3 Andreas Heiß (89.)

Rot: Mateus Ayala Cardoniz (78./FC Roj Dortmund/)