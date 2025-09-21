 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: Oliver Dix

Drama in Halle, Jubel in Wernigerode, keine Tore beim RSV Eintracht

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 6. Spieltags

NOFV-Oberliga Süd
VFC Plauen
Lok Stendal
Halberstadt
Auerbach

Die NOFV-Oberliga Süd hat den 6. Spieltag mit packenden Partien beendet. Halle und Glauchau lieferten sich ein turbulentes Duell, Wernigerode siegte eindrucksvoll in Bautzen, Halberstadt drehte sein Heimspiel, während der RSV Eintracht 1949 und Grimma torlos die Punkte teilten.

Gestern, 14:00 Uhr
SC Freital
SC FreitalSC Freital
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
3
0
Abpfiff

Der SC Freital präsentierte sich vor eigenem Publikum in starker Verfassung und feierte einen klaren 3:0-Erfolg gegen die SG Union Sandersdorf. Schon in der 10. Minute brachte Robin Fluß die Hausherren in Führung. Nach der Pause sorgte Jonas Adler mit dem Treffer in der 58. Minute für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Finn Heidler in der 76. Minute, womit Freital einen deutlichen Heimsieg einfuhr.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
0
3
Abpfiff
+Video

Für den FC Einheit Rudolstadt endete der Heimauftritt gegen den VfB 1921 Krieschow enttäuschend. Zwar hielten die Gastgeber lange Zeit dagegen, doch kurz vor der Pause schlug Krieschow zu: Leo Felgenträger brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Philipp Knechtel in der 55. Minute, bevor Toby Michalski in der 87. Minute den Endstand von 3:0 aus Sicht der Gäste herstellte.

Gestern, 14:00 Uhr
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
4
0

Der VFC Plauen begeisterte vor 667 Zuschauern und setzte sich mit 4:0 gegen den Aufsteiger 1. SC 1911 Heiligenstadt durch. Schon in der 13. Minute eröffnete Matheus de Moura Beal den Torreigen. Tyron Profis legte in der 31. Minute nach und stellte die Weichen früh auf Sieg. In der Schlussphase sorgte Johann Martynets mit einem Doppelpack in der 85. und 90.+3 Minute für klare Verhältnisse.

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
2
0
Abpfiff

Der VfB Auerbach meldete sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Bischofswerdaer FV 08 zurück. Bereits in der 8. Minute brachte Max Roscher die Gastgeber in Führung. Noch vor der Pause verwandelte Felix Hache in der 41. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Allerdings schwächte sich Auerbach nach dem Seitenwechsel, als Max Roscher in der 54. Minute Gelb-Rot sah. Trotz Unterzahl brachte der VfB das Ergebnis über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Heute, 14:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
2
2
Abpfiff

Das Spiel in Halle bot Dramatik bis zur letzten Minute. Zunächst schockte Florian Hähnel die Gastgeber mit seinem Treffer in der 34. Minute zum 0:1. Kurz darauf schwächten sich die Gäste jedoch: Marcin Sieber sah in der 43. Minute die Rote Karte. Halle nutzte die Überzahl nach der Pause, als Achilleas Oikonomidis in der 58. Minute den Ausgleich erzielte. Spät schien Benny Jan Haese die Partie entschieden zu haben, als er in der 88. Minute zum 2:1 traf. Doch Glauchau hatte das letzte Wort: Marian Albustin glich in der 90. Minute aus und sorgte für einen emotionalen Schlusspunkt.

Heute, 14:00 Uhr
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
0
3
Abpfiff

Bautzen musste sich vor heimischem Publikum klar geschlagen geben. Bereits in der 19. Minute brachte Ben Engelhardt die Gäste in Führung. Usman Taiwo legte in der 52. Minute nach, bevor Nyger Hunter in der 86. Minute den 0:3-Endstand markierte. Wernigerode zeigte sich kaltschnäuzig und nahm die drei Punkte mit, während Bautzen trotz guter Ansätze erneut ohne Sieg blieb.

Heute, 14:00 Uhr
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
0
0
Abpfiff

In Stahnsdorf gab es zwischen dem RSV Eintracht 1949 und dem FC Grimma keine Tore zu sehen. Beide Teams lieferten sich zwar ein intensives, aber chancenarmes Spiel. Trotz engagierter Bemühungen gelang es keiner Mannschaft, die Abwehrreihen zu überwinden. Am Ende blieb ein torloses Remis, das beiden Teams einen Zähler einbrachte.

Heute, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
3
1
Abpfiff

Halberstadt erwischte einen Traumstart, als Marcel Kohn in der 9. Minute das 1:0 erzielte. Doch die Gäste aus Stendal schlugen zurück: Niclas Buschke traf in der 45. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause übernahm Halberstadt die Kontrolle. Joel-Pascal Klaschka sorgte mit einem Doppelpack in der 53. und 73. Minute für die Entscheidung. Mit diesem Sieg kletterte Germania in der Tabelle nach oben, während Aufsteiger Stendal weiter sieglos am Tabellenende steht.

