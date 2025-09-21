Drama in Halle, Jubel in Wernigerode, keine Tore beim RSV Eintracht

– Foto: Oliver Dix

Die NOFV-Oberliga Süd hat den 6. Spieltag mit packenden Partien beendet. Halle und Glauchau lieferten sich ein turbulentes Duell, Wernigerode siegte eindrucksvoll in Bautzen, Halberstadt drehte sein Heimspiel, während der RSV Eintracht 1949 und Grimma torlos die Punkte teilten.

Der SC Freital präsentierte sich vor eigenem Publikum in starker Verfassung und feierte einen klaren 3:0-Erfolg gegen die SG Union Sandersdorf. Schon in der 10. Minute brachte Robin Fluß die Hausherren in Führung. Nach der Pause sorgte Jonas Adler mit dem Treffer in der 58. Minute für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Finn Heidler in der 76. Minute, womit Freital einen deutlichen Heimsieg einfuhr. ---

Für den FC Einheit Rudolstadt endete der Heimauftritt gegen den VfB 1921 Krieschow enttäuschend. Zwar hielten die Gastgeber lange Zeit dagegen, doch kurz vor der Pause schlug Krieschow zu: Leo Felgenträger brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Philipp Knechtel in der 55. Minute, bevor Toby Michalski in der 87. Minute den Endstand von 3:0 aus Sicht der Gäste herstellte. ---

Der VFC Plauen begeisterte vor 667 Zuschauern und setzte sich mit 4:0 gegen den Aufsteiger 1. SC 1911 Heiligenstadt durch. Schon in der 13. Minute eröffnete Matheus de Moura Beal den Torreigen. Tyron Profis legte in der 31. Minute nach und stellte die Weichen früh auf Sieg. In der Schlussphase sorgte Johann Martynets mit einem Doppelpack in der 85. und 90.+3 Minute für klare Verhältnisse. ---

Der VfB Auerbach meldete sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Bischofswerdaer FV 08 zurück. Bereits in der 8. Minute brachte Max Roscher die Gastgeber in Führung. Noch vor der Pause verwandelte Felix Hache in der 41. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Allerdings schwächte sich Auerbach nach dem Seitenwechsel, als Max Roscher in der 54. Minute Gelb-Rot sah. Trotz Unterzahl brachte der VfB das Ergebnis über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte. ---

Das Spiel in Halle bot Dramatik bis zur letzten Minute. Zunächst schockte Florian Hähnel die Gastgeber mit seinem Treffer in der 34. Minute zum 0:1. Kurz darauf schwächten sich die Gäste jedoch: Marcin Sieber sah in der 43. Minute die Rote Karte. Halle nutzte die Überzahl nach der Pause, als Achilleas Oikonomidis in der 58. Minute den Ausgleich erzielte. Spät schien Benny Jan Haese die Partie entschieden zu haben, als er in der 88. Minute zum 2:1 traf. Doch Glauchau hatte das letzte Wort: Marian Albustin glich in der 90. Minute aus und sorgte für einen emotionalen Schlusspunkt. ---

Bautzen musste sich vor heimischem Publikum klar geschlagen geben. Bereits in der 19. Minute brachte Ben Engelhardt die Gäste in Führung. Usman Taiwo legte in der 52. Minute nach, bevor Nyger Hunter in der 86. Minute den 0:3-Endstand markierte. Wernigerode zeigte sich kaltschnäuzig und nahm die drei Punkte mit, während Bautzen trotz guter Ansätze erneut ohne Sieg blieb. ---

In Stahnsdorf gab es zwischen dem RSV Eintracht 1949 und dem FC Grimma keine Tore zu sehen. Beide Teams lieferten sich zwar ein intensives, aber chancenarmes Spiel. Trotz engagierter Bemühungen gelang es keiner Mannschaft, die Abwehrreihen zu überwinden. Am Ende blieb ein torloses Remis, das beiden Teams einen Zähler einbrachte. ---