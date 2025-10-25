Drama in Empfingen: Drei Platzverweise und Last-Minute-Ausgleich

Der 13. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, brachte klare Ergebnisse und hitzige Szenen. Während Pfullingen ein Offensivfeuerwerk abbrannte und Zimmern souverän gewann, endeten die Begegnungen in Empfingen und Freudenstadt turbulent beziehungsweise torlos. An der Tabellenspitze bleibt Empfingen trotz Punktverlust weiterhin ungeschlagen, doch der Vorsprung schmilzt.



Der VfL Pfullingen überrollte den VfB Bösingen mit 6:0 und feierte den höchsten Sieg des Spieltags. Philipp Kendel sorgte mit einem Doppelpack (8., 20.) früh für klare Verhältnisse, Lukas Klemenz (33.) erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel trafen Roman Schubmann (59.), Jannis Röhm (71.) und Alex-Eusebiu Ripas (78.), womit Pfullingen eindrucksvoll zurück in die Spur fand. Der VfL Pfullingen überrollte den VfB Bösingen mit 6:0 und feierte den höchsten Sieg des Spieltags. Philipp Kendel sorgte mit einem Doppelpack (8., 20.) früh für klare Verhältnisse, Lukas Klemenz (33.) erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel trafen Roman Schubmann (59.), Jannis Röhm (71.) und Alex-Eusebiu Ripas (78.), womit Pfullingen eindrucksvoll zurück in die Spur fand. ---



Die Spvgg Freudenstadt und der SC 04 Tuttlingen trennten sich 0:0. Trotz leichter Feldvorteile der Gäste und engagiertem Auftritt der Gastgeber blieb der ersehnte Premierensieg für Freudenstadt aus. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, sodass am Ende ein leistungsgerechtes Remis stand. Die Spvgg Freudenstadt und der SC 04 Tuttlingen trennten sich 0:0. Trotz leichter Feldvorteile der Gäste und engagiertem Auftritt der Gastgeber blieb der ersehnte Premierensieg für Freudenstadt aus. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, sodass am Ende ein leistungsgerechtes Remis stand. ---



Die SG Empfingen und der BSV 07 Schwenningen trennten sich nach einem aufgeladenen Duell 1:1. Marius Tittjung brachte den Spitzenreiter in der 23. Minute in Führung, ehe Drion Panxhaj in der achten Minute der Nachspielzeit ausglich. Eine Reihe von Platzverweisen – Gelb-Rot für Dragan Ovuka (34.) und Franck Valery Bonny Elat (90.) sowie Rot für Sandro Mihic (76.) – prägten ein zerfahrenes, hitziges Spiel. Die SG Empfingen und der BSV 07 Schwenningen trennten sich nach einem aufgeladenen Duell 1:1. Marius Tittjung brachte den Spitzenreiter in der 23. Minute in Führung, ehe Drion Panxhaj in der achten Minute der Nachspielzeit ausglich. Eine Reihe von Platzverweisen – Gelb-Rot für Dragan Ovuka (34.) und Franck Valery Bonny Elat (90.) sowie Rot für Sandro Mihic (76.) – prägten ein zerfahrenes, hitziges Spiel. ---



Der SV Zimmern gewann souverän mit 3:0 gegen den TSV Harthausen/Scher. Leon Kücking (33.) stellte die Weichen früh, ehe Colin Zimmerer (63.) und Marius Helmke (65.) nachlegten. Mit dem klaren Erfolg bleibt Zimmern oben dran und bestätigt seine starke Form der letzten Wochen. Der SV Zimmern gewann souverän mit 3:0 gegen den TSV Harthausen/Scher. Leon Kücking (33.) stellte die Weichen früh, ehe Colin Zimmerer (63.) und Marius Helmke (65.) nachlegten. Mit dem klaren Erfolg bleibt Zimmern oben dran und bestätigt seine starke Form der letzten Wochen. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfL Mühlheim VfL Mühlheim VfL Nagold VfL Nagold 15:00 PUSH



Der VfL Mühlheim trifft auf den VfL Nagold. Für die Gastgeber zählt im Tabellenkeller jeder Punkt, während Nagold mit einem Sieg in Schlagdistanz zur Spitzengruppe bleiben möchte. Der VfL Mühlheim trifft auf den VfL Nagold. Für die Gastgeber zählt im Tabellenkeller jeder Punkt, während Nagold mit einem Sieg in Schlagdistanz zur Spitzengruppe bleiben möchte.

Morgen, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SV Nehren SV Nehren 15:00 PUSH



Der SV Croatia Reutlingen empfängt den SV Nehren. Reutlingen steht nach drei Siegen aus elf Spielen unter Zugzwang, während Nehren mit 25 Punkten um die Aufstiegsränge kämpft. Der SV Croatia Reutlingen empfängt den SV Nehren. Reutlingen steht nach drei Siegen aus elf Spielen unter Zugzwang, während Nehren mit 25 Punkten um die Aufstiegsränge kämpft.

Morgen, 15:00 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:00 PUSH



Der TuS Ergenzingen spielt gegen den FC 07 Albstadt. Beide Mannschaften bewegen sich in der unteren Tabellenhälfte und stehen im direkten Duell unter Druck, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Der TuS Ergenzingen spielt gegen den FC 07 Albstadt. Beide Mannschaften bewegen sich in der unteren Tabellenhälfte und stehen im direkten Duell unter Druck, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Morgen, 16:30 Uhr TSG Balingen Balingen II SV Seedorf SV Seedorf 16:30 PUSH



Die TSG Balingen II trifft auf den SV Seedorf. Der Tabellenzweite will im Heimspiel den Rückstand auf Spitzenreiter Empfingen verkürzen, während Seedorf als Neunter um Stabilität bemüht ist.