Drama in Eisenhüttenstadt und ein Schützenfest in Wünsdorf

Heute, 18:30 Uhr MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf MSV Zossen 07 MSV Zossen 8 0 Abpfiff Ein sportliches Desaster erlebte der MSV Zossen 07 beim MTV Wünsdorf 1910. Die Gastgeber dominierten das Geschehen von Beginn an und ließen dem Tabellenschlusslicht nicht den Hauch einer Chance. Den Torreigen eröffnete Spartak Doda, der bereits in der 5. Minute zum 1:0 traf. Derselbe Spieler sorgte mit weiteren Treffern in der 14. Minute zum 2:0 und in der 32. Minute zum 3:0 frühzeitig für klare Verhältnisse.

Auch im zweiten Durchgang ließ der Hunger der Wünsdorfer nicht nach. Vallery Tanyi Enaka erhöhte in der 50. Minute auf 4:0 und legte in der 59. Minute mit dem 5:0 nach. In der einseitigen Partie schraubte Josphat Mwangi Nduati das Ergebnis in der 72. Minute auf 6:0, bevor Vallery Tanyi Enaka in der 81. Minute seinen dritten persönlichen Treffer zum 7:0 beisteuerte. Den Schlusspunkt unter setzte ein Missgeschick der Gäste: Leon Janitschke unterlief in der 83. Minute ein Eigentor zum 8:0-Endstand. ---

Heute, 18:30 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo SV Blau-Weiss Markendorf Markendorf 2 3 Abpfiff In einer nervenaufreibenden Begegnung musste sich der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt dem SV Blau-Weiss Markendorf knapp geschlagen geben. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Derenik Mayilyan in der 13. Minute zum 0:1 traf. Doch die Hausherren zeigten Moral und kamen durch Ryszard Kupper in der 29. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur bis tief in die Nachspielzeit der ersten Hälfte, als erneut Derenik Mayilyan in der 45.+2 Minute das 1:2 für Markendorf erzielte. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste ihre Führung weiter aus; Joshua Tröger markierte in der 53. Minute das 1:3. Eisenhüttenstadt gab sich jedoch nicht auf und mobilisierte in der Schlussphase noch einmal alle Kräfte. Der Anschlusstreffer zum 2:3 durch Konstantin Klippenstein in der 87. Minute kam letztlich zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden.

--- Morgen, 11:30 Uhr SV Germania 90 Schöneiche SV Schöne. II FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 11:30 PUSH Ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die in der Tabelle dicht beieinanderliegen: Schöneiche auf Rang sieben mit 37 Punkten, Fürstenwalde auf Rang sechs – ebenfalls 37 Punkte, jedoch mit besserer Tordifferenz. Im Hinspiel hatte Fürstenwalde das bessere Ende für sich und gewann 3:2. Nun ist Germania zu Hause und hat die Chance zur Revanche. Es geht um mehr als drei Punkte: Eine Niederlage könnte den Anschluss nach oben kosten, ein Sieg könnte Fürstenwalde hinter sich lassen. Dieses Spiel ist der Mittelpunkt des Spieltags – direkt, intensiv, offen.

Morgen, 15:00 Uhr Teltower FV 1913 Teltower FV SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf 15:00 PUSH Das Spiel des Spieltags – und möglicherweise das Spiel der Saison. Schulzendorf ist mit 61 Punkten und einer Tordifferenz von +58 der dominierende Tabellenführer, hat 20 von 24 Spielen gewonnen und eine Bilanz aufgestellt, die in dieser Liga ihresgleichen sucht. Nur vier Niederlagen in 24 Spielen, 80 erzielte Tore – die Zahlen sprechen für sich. Teltow liegt auf Rang drei mit 44 Punkten und ist das einzige Team, das theoretisch noch die Chance hat, den Vorsprung von Schulzendorf zu verkürzen. Doch der Abstand beträgt bereits 17 Punkte. Das Hinspiel gewann Schulzendorf mit 2:1 – und Teltow weiß, dass ein Sieg heute Pflicht ist, wenn man an den Träumen festhalten will. Schulzendorf hingegen könnte mit einem Sieg und je nach Ergebnissen der Konkurrenz einen weiteren großen Schritt Richtung Meisterschaft machen.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW Breesener SV Guben Nord Guben Nord 15:00 PUSH Für Königs Wusterhausen wird es von Woche zu Woche enger. Mit nur 19 Punkten aus 24 Spielen und lediglich sechs Siegen droht der Abstieg immer konkreter zu werden. Guben Nord dagegen befindet sich mit 43 Punkten und Platz vier in einer komfortablen Situation – und hat im Hinspiel die Stärke bereits bewiesen: 4:1 auswärts. KW braucht dringend Punkte, um die Lücke zu den Plätzen im gesicherten Mittelfeld zu schließen. Gelingt das nicht, könnten die verbleibenden fünf Spieltage zum bitteren Countdown werden.

Morgen, 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren Großbeeren FV Blau-Weiß 90 Briesen FV Blau-Weiß 15:00 PUSH Großbeeren steckt tief im Abstiegskampf: Platz zwölf, 27 Punkte, eine negative Tordifferenz von –22. Briesen hingegen hat sich mit 34 Punkten auf Rang zehn ein Polster erarbeitet. Im Hinspiel hatte Großbeeren das Nachsehen – 1:2. Nun steht die Heimmannschaft unter Zugzwang. Drei Punkte sind kein Luxus mehr, sie sind überlebenswichtig. Für Briesen dagegen könnte ein Sieg den letzten Nerv des direkten Abstiegskandidaten brechen – und damit die eigene Situation nachhaltig entspannen.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Admira 2016 FSV Admira SV Grün-Weiß Union Bestensee SV Bestensee 15:00 PUSH Admira befindet sich in einer sportlich dramatischen Lage: 12 Punkte, 20 Niederlagen, kein einziger Unentschieden in 24 Spielen – die Zahlen zeigen, dass es in dieser Saison kaum Konstanz gibt. Bestensee dagegen ist mit 36 Punkten auf Rang acht gut im Rennen. Das Hinspiel gewann Admira jedoch überraschend mit 2:1. Dieses Resultat zeigt: Admira ist nicht chancenlos, auch wenn die Gesamtlage düster ist. Ein Heimsieg wäre ein kleines Wunder – und vielleicht der Beginn einer späten Aufholjagd, auch wenn die Zeit knapp wird.

Morgen, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz Dahlewitz 1. FC Frankfurt (Oder) 1.FC Frankf. II 15:00 PUSH Ein Spiel mit Tabellenspannung: Dahlewitz liegt auf Rang neun mit 36 Punkten – ein Spiel weniger als die meisten Konkurrenten. Frankfurt (Oder) II belegt Rang zwei mit 57 Punkten und ist gemeinsam mit Schulzendorf der formstärkste Klub der Liga. Im Hinspiel trennten sich beide 3:3 – ein emotionales Duell. Frankfurt geht als klarer Favorit in diese Partie. Doch Dahlewitz hat Heimrecht und das Hinspiel gezeigt, dass hier nicht früh aufgegeben wird. Drei Punkte für Frankfurt würden den zweiten Platz weiter festigen – Dahlewitz wiederum könnte mit einem Sieg noch einmal nach oben rücken.

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