Drama in Düren: Last-Minute-Sieg der Sportfreunde gegen Weiden

Drama im Abstiegskampf: Die Sportfreunde Düren erzielen mit dem letzten Angriff ganz spät in der Nachspielzeit den Siegtreffer. – Foto: Lars Voßen

Fußball-Mittelrheinliga: Im Kellerduell drehen die Sportfreunde Düren gegen Teutonia Weiden das Spiel. Der Siegtreffer sorgt für Diskussionen.

„Football, bloody hell“, sagte Sir Alex Ferguson 1999 zu dem dramatischen Champions-League-Finale zwischen Manchester United und dem FC Bayern München. „Das kann man auch heute so sagen“, meinte ein glücklicher Marcel Demircan nach diesem Freitagabendspiel, das alles bot, was Fußball so schön und grausam zugleich macht: Sieben Treffer, viel Kampf und Leidenschaft, strittige Entscheidungen und ein Treffer, der noch später fiel als der Siegtreffer 1999 von Ole Gunnar Solskjaer.

Am Ende gewannen die Sportfreunde Düren das Kellerduell in der Fußball-Mittelrheinliga gegen Teutonia Weiden mit 4:3 (1:2) und zogen in der Tabelle am Gegner vorbei auf Platz 14. Zumindest bis Sonntagmittag beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer für den Aufsteiger nur noch drei Zähler. „Das war bislang das Schlüsselspiel der Saison“, sagte Sportfreunde-Trainer Demircan. „Der Gegner hat heute das Glück gehabt, das wir die Woche vorher hatten. Wir müssen trotzdem weitermachen“, sagte Weidens Sportlicher Leiter Cemil Temür.

Sein Team kam gut rein, ging nach gutem Ballgewinn und schöner Kombination durch einen satten Schuss von Meik Kühnel – inklusive Unterstützung des Aluminiums – mit 1:0 in Führung (11.). Chancen auf einen zweiten Treffer waren da. Aber die Teutonia nutzte sie nicht. „Wir hätten 2:0, vielleicht sogar 3:0 führen und das Spiel nach Hause bringen müssen. Dann haben wir den Gegner stark gemacht. Das hat uns das Genick gebrochen“, sagte Temür.

Die Sportfreunde fanden erst Mitte der Halbzeit ins Spiel, meldeten sich mit einer Dreifachchance bei Weidens stark haltenden Torwart Leroy Zeller an (27.). Auch Hagen Blohm konnte Teutonias Winterneuzugang per Freistoß nicht überwinden (32.). Dürens linker Schienenspieler setzte sich nur eine Minute später dynamisch über links durch, flankte messerscharf in den Strafraum. Emirhan Duvahan glich für den Gastgeber aus (33.).

Standards blieben ein probates Mittel für Treffer: Kühnel fand mit seinem Freistoß den Kopf von Fabian Brendel, der die 2:1-Halbzeitführung für die Gäste besorgte (43.). „Wahnsinn, was auf beiden Seiten für Fehler passiert sind. Das war zum großen Teil kein Mittelrheinliga-Niveau“, fand Temür scharfe Worte. „Weiden hat sehr unorthodox gespielt und war damit immer gefährlich“, meinte Demircan.

Sein Team kam besser aus der Kabine und belohnte sich: Einen verlängerten Einwurf köpfte Marc Wollersheim zum 2:2 ins Netz (50.). Die Freude währte nur kurz: Weiden konterte, Shadrac Don Futi – der Held beim 4:3 gegen Porz vor einer Woche – dribbelte sich gut Richtung Strafraum und legte auf Joker Luca Barata ab, der die dritte und letzte Führung der Teutonia an diesem Abend besorgte (51.).

Die Sportfreunde gaben sich nicht auf. Weidens Torwart Zeller konnte einen Freistoß von Blohm abwehren (63.). Auch bei der nächsten Sportfreunde-Gelegenheit war der ehemalige Alemanne dran, musste aber im Nachschuss hinter sich greifen: Raiju Obuchi glich erneut für die Dürener aus (66.). „Wir konnten von der Bank kaum nachlegen, da hat uns etwas gefehlt“, sagte Temür mit Blick auf nur drei Feldspieler auf der Bank.

Beide Teams hatten in der Schlussviertelstunde ihre Gelegenheiten. Weiden konnte in der 87. Minute aus einer Reihe von Ecken kein Kapital schlagen. Das taten dafür die Sportfreunde – ganz spät: Die Teutonia bekam die letzte Ecke des Spiels nicht geklärt, pingpongartig flog der Ball von Kopf zu Kopf. Zuletzt landete er bei Xhelal Kurtaliqi, der den umjubelten Siegtreffer für den Aufsteiger erzielte (90.+6).

Der Schiedsrichter pfiff danach sofort ab. Weidens Trainer Ercüment Dönmez regte sich noch lange nach Spielschluss vor allem über die in seinen Augen viel zu lange Nachspielzeit auf. „Ob die so lange nötig war, weiß ich nicht. Aber nicht der Schiedsrichter ist schuld, sondern wir. Wir haben zu viel Angst gehabt“, sagte Weidens Sportlicher Leiter Temür nach dem heftigen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

„Ich kann Weidens Frust verstehen, wir hatten das ähnlich gegen Bergisch Gladbach so. Und dann jetzt in so einem wichtigen Spiel – ich freue mich natürlich sehr über diese Big Points. Nach dem Spielverlauf geht das meiner Meinung nach auch in Ordnung. Aber ich fühle mit den Jungs mit, wir kennen sehr viele von ihnen“, sagte Sportfreunde-Trainer Demircan fair, bevor es zu den Feierlichkeiten in die Kabine ging.

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