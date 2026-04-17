"Drama in drei Akten" - Freie Turner schlagen Vahdet im direkten Duell

Trainer Gian Luca Renner brachte es nach Abpfiff treffend auf den Punkt: „Ein Drama in drei Akten, eine Achterbahnfahrt der Gefühle, aber ein verdienter Sieg für uns.“

Die Antwort folgte auf dem Platz: Justin-Brian Bollonia bereitete das 1:0 vor, als er einem tiefen Ball auf Rashid Younis spielte, der zur Führung traf (17.). Kurz vor der Pause erhöhte erneut Younis per Foulelfmeter (42.). Trotz weiterer Chancen blieb es zur Pause beim 2:0, was für den Trainer der einzige Kritikpunkt war: „Wir hätten das Halbzeitergebnis noch höher gestalten können.“

Die Gastgeber starteten engagiert in die Partie: „Wir wollten versuchen, früh in Führung zu gehen und hatten dazu auch gute Möglichkeiten“, so Renner. Zunächst ließ FT jedoch gute Chancen liegen: Marvin Fricke köpfte nach Eckball knapp drüber und Justin Bollonia verschoss einen Elfmeter. Dennoch ließ sich das Team nicht aus der Ruhe bringen: „Wir haben gesagt, dass egal was im Spiel passieren wird, wir positiv bleiben wollen.“

Partie kippt nach Halbzeitwechsel

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie jedoch. „Der zweite Akt begann mit Wiederanpfiff des Schiedsrichters. Wir hatten überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Vahdet kam mit sehr viel Schwung und Druck aus der Kabine. Sie haben es im positiven Sinne geschafft, Chaos zu stiften.“

Nach einem Elfmeter kamen die Gäste dann ran: „Bernd Siegersmann schaffte es, den Elfmeter zu halten und an den Pfosten zu lenken.“ Doch im Nachsetzen traf Luc-Lennard Kilian zum 2:1 (67.) und wenig später auch zum 2:2 (75.). „In der Folge mussten wir weiter leiden und das 2:2 verkraften“, so Renner.

Nach dem Ausgleich nicht aus dem Konzept bringen lassen

Doch die Gastgeber fanden zurück ins Spiel. „Ich hatte ein Stück weit das Gefühl, dass uns das 2:2 geholfen hat, wieder die Kontrolle des Spiels zu übernehmen.“ Die entscheidende Szene folgte in der Schlussphase: „Nach einer Umschaltsituation findet Luis Cerrilo im 16er Justin Bollonia, der mit einer absoluten Überzeugung den Ball zum 3:2 verwandelt.“ Besonders bemerkenswert: „Es ist sinnbildlich, dass er in der ersten Halbzeit aus Elfmetern scheitert, allerdings den Kopf oben behält, das 1:0 vorbereitet und das 3:2 selbst erzielt.“

Kurz darauf machte FT endgültig den Deckel drauf. Nach einem Einwurf stand Luis Cerrilo am 2. Pfosten richtig und hielt den Fuß zum 4:2 rein. "Das hat den Gegner gekillt“, schilderte Renner den Schlusspunkt durch Luis Bendix Canete Cerrilo (87.).

Am Ende stand ein hart erarbeiteter Sieg, den Renner besonders einordnete: „Vor allem in so einer Situation müssen wir uns das Spielglück, das Momentum und vor allem jeden Sieg hart erarbeiten. Aber das ist etwas, was wir gestern geschafft haben.“

Ein enorm wichtiger Sieg im direkten Duell. Vahdet hingegen verlor zum dritten Mal in Serie und bleibt auf einem Abstiegsplatz. Weiter geht es für die Freien Turner dann am Sonntag im Bezirkspokal gegen den SC Hainberg. Vahdet hingegen hat am Wochenende frei.