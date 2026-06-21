Drama in der Verlängerung: VdS Nievenheim jubelt, Lirich steigt ab

Der VdS Nievenheim hat die 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel in einem dramatischen Rückspiel aufgeholt und den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft. Gegen DJK Arminia Lirich führte Nievenheim bereits mit 3:0, ehe ein später Handelfmeter die Gäste in die Verlängerung rettete. Dort köpfte Max Schnelker die Gastgeber in der 122. Minute zum 4:1 und besiegelte den Abstieg Lirichs. Nievenheims Rettung sorgte zugleich für Freude im Fußballkreis Grevenbroich-Neuss: SSV Delrath steigt in die Kreisliga A auf, Dormagen Trabzonspor schafft den Sprung in die Kreisliga B - mehr dazu hier!
Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost.
Nach der Hinspielniederlage benötigte Nievenheim mindestens zwei Treffer, um eine Verlängerung zu erreichen. Julian Huptas eröffnete die Aufholjagd kurz vor der Pause mit dem 1:0 (43.). Leon Bem stellte nach dem Seitenwechsel den Gleichstand in der Gesamtabrechnung her (52.), ehe Marcus Buchen das 3:0 erzielte und die Partie zunächst vollständig drehte (62.). Lirich schlug jedoch spät zurück: Andre Peters verwandelte einen Handelfmeter zum 1:3 und rettete seine Mannschaft damit in die Verlängerung (86.). Kurz vor dem Ende fiel doch noch die Entscheidung. Schnelker köpfte in der 122. Minute das 4:1 und sicherte Nievenheim mit einem Gesamtergebnis von 5:4 den Klassenerhalt.
Lirich steigt dagegen in die Kreisliga A Oberhausen-Bottrop ab und muss den Neustart angehen.
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