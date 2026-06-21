Drama in der Verlängerung: VdS Nievenheim jubelt, Lirich steigt ab

VdS Nievenheim bleibt in der Bezirksliga. – Foto: Markus Becker

Der VdS Nievenheim hat die 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel in einem dramatischen Rückspiel aufgeholt und den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft. Gegen DJK Arminia Lirich führte Nievenheim bereits mit 3:0, ehe ein später Handelfmeter die Gäste in die Verlängerung rettete. Dort köpfte Max Schnelker die Gastgeber in der 122. Minute zum 4:1 und besiegelte den Abstieg Lirichs. Nievenheims Rettung sorgte zugleich für Freude im Fußballkreis Grevenbroich-Neuss: SSV Delrath steigt in die Kreisliga A auf, Dormagen Trabzonspor schafft den Sprung in die Kreisliga B - mehr dazu hier !

Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost.

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