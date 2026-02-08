Drama in der Schlussphase: RWE entreißt Aachen spät den Sieg

Doppelschlag Abiama: Aachen verspielt sicher geglaubten Dreier gegen RWE

Wie im Hinspiel begannen die Alemannen bemüht und vor allem druckvoll. Das Angriffsduo Lars Gindorf und Mika Schroers kombinierte sich mit einer spielerischen Leichtigkeit durch die RWE-Defensive. Schroers vollendete zur frühen Führung (5.). Der forsche Auftakt der Hausherren ging weiter. Ein gut getretener Freistoß von Lukas Scepanik belohnte die Aachener fast schon mit dem zweiten Treffer. Stattdessen klingelte es auf der anderen Seite. Aachen bekam nach einem Einwurf die Kugel nicht aus der Gefahrenzone. In der Folge brachte Kaito Mizuta einen Volley an der Strafraumgrenze direkt aufs Tor und an Keeper Fotios Pseftis vorbei (22.). Danach waren wieder die Kaiserstädter am Drücker, scheiterten in Person von Gindorf zunächst noch an Felix Wienand (26.), doch stellten wenig später durch Pierre Nadjombe den alten Vorsprung wieder her. Der Schienenspieler traf mit einem abgefälschten Schuss aus spitzem Winkel (35.).

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste: Aachen spielte sich erneut mit Gindorf und Schroers zielstrebig durch die letzte Kette. Am Ende behielt Schroers vor Wienand die Nerven und sorgte für das 3:1 (46.). RWE fiel daraufhin nicht mehr viel ein, die Alemannia versuchte zugleich auch die Uhr immer weiter runterlaufen zu lassen. Die Partie lief immer mehr dem Ende hinzu. Der Dreier, um die außerordentlich schwache Heimbilanz aufzubessern, schien näher zu kommen. Doch Essen hatte noch eine Trumpfkarte in der Hand. Winter-Zugang Dickson Abiama nahm aus knapp 20 Metern Maß und hatte Erfolg - nur noch 2:3 (85.). Doch damit nicht genug. Aachen konnte das Spielgerät nach einem Freistoß nicht loswerden. Abiama reagierte am schnellsten und schloss für seinen Debüt-Doppelpack ab (87.). In der Schlussphase wollten die Gäste sogar noch mehr, klare Abschlüsse blieben aber aus. So bringt sich Aachen zwar um den erhofften Lohn, kann aber immerhin einen Zähler gegen den Aufstiegskandidaten verbuchen.

Alemannia Aachen – Rot-Weiss Essen 3:3

Alemannia Aachen: Fotios Pseftis, Joel Da Silva Kiala, Pierre Nadjombe, Marius Wegmann (78. Faton Ademi), Petros Bagkalianis, Gianluca Gaudino, Danilo Wiebe, Lars Gindorf (87. Gideon Jung), Mehdi Loune (87. Bentley-Baxter Bahn), Lukas Scepanik (52. Matti Wagner), Mika Schroers (78. Omar Sillah) - Trainer: Mersad Selimbegovic

Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (83. Franci Bouebari), Tobias Kraulich (46. Marvin Obuz), Michael Schultz, Michael Kostka, Ruben Reisig, Torben Müsel, Kaito Mizuta (72. Danny Schmidt), Ramien Safi (72. Dickson Abiama), Marek Janssen - Trainer: Uwe Koschinat

Schiedsrichter: Christian Ballweg

Tore: 1:0 Mika Schroers (5.), 1:1 Kaito Mizuta (22.), 2:1 Pierre Nadjombe (35.), 3:1 Mika Schroers (46.), 3:2 Dickson Abiama (86.), 3:3 Dickson Abiama (90.)

____

