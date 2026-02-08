Drama in der Schlussphase: RWE entreißt Aachen spät den Sieg

Verspielte Führungen scheinen am Sonntag hoch im Kurs zu sein. Zunächst gab Hansa Rostock ein 2:0 gegen die TSG Hoffenheim II noch aus der Hand. Das gleiche Schicksal erlitt auch Alemannia Aachen, dass drei sicher geglaubte Punkte gegen Rot-Weiss Essen noch verspielte. Dickson Abiama rettete RWE mit zwei späten Treffer zumindest noch etwas Zählbares.
Am Abend folgt noch das Topspiel zwischen dem SV Verl und MSV Duisburg. Die Ostwestfalen könnten mit einem Sieg auf Platz eins springen.
Die Partie benötigte ein paar Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Die ersten Chancen dabei entfielen auf die TSG. Erste Torannäherung verbuchten die Sinsheimer zunächst in Person von Yannis Hör, der in der Mitte keinen Abnehmer fand (8.) und Nader El Jindaoui (10.). Ansonsten passierte nicht sonderlich viel, bis sich Cedric Harenbrock, der sich aus der Distanz einfach mal ein Herz nahm und Lukas Petersson im Hoffenheimer Tor mit einer starken Parade prüfte (25.). Wenig später war es dann soweit. Eine Flanke von Marco Schuster landete am ersten Pfosten auf dem Kopf von Florian Carstens, der das Leder von dort ins Tor beförderte (30.). Die Kogge hatte danach zunächst Glück, dass Yannick Eduardo aus vielversprechender Position den Ausgleich liegen ließ, hätte aber durch Andreas Voglsammer auch auf 2:0 stellen können. Der Angreifer traf jedoch nur den Querbalken (39.)
Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste mehr vom Spiel und belohnten sich nach einer knappen Viertelstunde. Nach starker Vorarbeit von Jan Mejdr machte es Emil Holten nicht minder sehenswert und vollendete die Hereingabe mit der Hacke ins Tor (60.). Vom Nackenschlag konnte sich die TSG aber recht schnell wieder erholen. Nachdem Benjamin Uphoff den strammen Abschluss von Alex Honajzer noch parierte, war der Schlussmann beim Abpraller von Hör machtlos (70.). Hoffenheim wollte nun mehr und hatte wenige Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit die große Chance auf den Ausgleich. Der eingewechselte Oskar Hencke ging im Zweikampf mit Viktor Bergh zu Boden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Deniz Zeitler zum 2:2-Endstand (87.). Denn weitere Treffer sollten nicht fallen, für Hoffenheim ist es der erste Punkt im neuen Jahr, währen die Kogge einen kleinen Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen muss.
TSG 1899 Hoffenheim II – F.C. Hansa Rostock 2:2
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Yannis Hör, Luca Erlein, Yannik Lührs, Natnael Abraha, Paul Hennrich (66. Alex Honajzer), Florian Micheler (88. Melvin Onos), Luis Engelns, Nader El-Jindaoui (74. Oskar Hencke), Deniz Zeitler, Yannick Eduardo (75. Ben Opoku) - Trainer: Stefan Kleineheismann
F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Ahmet Gürleyen, Jan Mejdr, Florian Carstens, Viktor Bergh, Cedric Harenbrock (79. Jonas Dirkner), Marco Schuster, Kenan Fatkic (90. Christian Kinsombi), Lukas Kunze (90. Benno Dietze), Andreas Voglsammer (69. Maximilian Krauß), Emil Holten (80. David Hummel) - Trainer: Daniel Brinkmann
Schiedsrichter: Nico Fuchs
Tore: 0:1 Florian Carstens (30.), 0:2 Emil Holten (60.), 1:2 Yannis Hör (70.), 2:2 Deniz Zeitler (87. Foulelfmeter)
Wie im Hinspiel begannen die Alemannen bemüht und vor allem druckvoll. Das Angriffsduo Lars Gindorf und Mika Schroers kombinierte sich mit einer spielerischen Leichtigkeit durch die RWE-Defensive. Schroers vollendete zur frühen Führung (5.). Der forsche Auftakt der Hausherren ging weiter. Ein gut getretener Freistoß von Lukas Scepanik belohnte die Aachener fast schon mit dem zweiten Treffer. Stattdessen klingelte es auf der anderen Seite. Aachen bekam nach einem Einwurf die Kugel nicht aus der Gefahrenzone. In der Folge brachte Kaito Mizuta einen Volley an der Strafraumgrenze direkt aufs Tor und an Keeper Fotios Pseftis vorbei (22.). Danach waren wieder die Kaiserstädter am Drücker, scheiterten in Person von Gindorf zunächst noch an Felix Wienand (26.), doch stellten wenig später durch Pierre Nadjombe den alten Vorsprung wieder her. Der Schienenspieler traf mit einem abgefälschten Schuss aus spitzem Winkel (35.).
Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste: Aachen spielte sich erneut mit Gindorf und Schroers zielstrebig durch die letzte Kette. Am Ende behielt Schroers vor Wienand die Nerven und sorgte für das 3:1 (46.). RWE fiel daraufhin nicht mehr viel ein, die Alemannia versuchte zugleich auch die Uhr immer weiter runterlaufen zu lassen. Die Partie lief immer mehr dem Ende hinzu. Der Dreier, um die außerordentlich schwache Heimbilanz aufzubessern, schien näher zu kommen. Doch Essen hatte noch eine Trumpfkarte in der Hand. Winter-Zugang Dickson Abiama nahm aus knapp 20 Metern Maß und hatte Erfolg - nur noch 2:3 (85.). Doch damit nicht genug. Aachen konnte das Spielgerät nach einem Freistoß nicht loswerden. Abiama reagierte am schnellsten und schloss für seinen Debüt-Doppelpack ab (87.). In der Schlussphase wollten die Gäste sogar noch mehr, klare Abschlüsse blieben aber aus. So bringt sich Aachen zwar um den erhofften Lohn, kann aber immerhin einen Zähler gegen den Aufstiegskandidaten verbuchen.
Alemannia Aachen – Rot-Weiss Essen 3:3
Alemannia Aachen: Fotios Pseftis, Joel Da Silva Kiala, Pierre Nadjombe, Marius Wegmann (78. Faton Ademi), Petros Bagkalianis, Gianluca Gaudino, Danilo Wiebe, Lars Gindorf (87. Gideon Jung), Mehdi Loune (87. Bentley-Baxter Bahn), Lukas Scepanik (52. Matti Wagner), Mika Schroers (78. Omar Sillah) - Trainer: Mersad Selimbegovic
Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (83. Franci Bouebari), Tobias Kraulich (46. Marvin Obuz), Michael Schultz, Michael Kostka, Ruben Reisig, Torben Müsel, Kaito Mizuta (72. Danny Schmidt), Ramien Safi (72. Dickson Abiama), Marek Janssen - Trainer: Uwe Koschinat
Schiedsrichter: Christian Ballweg
Tore: 1:0 Mika Schroers (5.), 1:1 Kaito Mizuta (22.), 2:1 Pierre Nadjombe (35.), 3:1 Mika Schroers (46.), 3:2 Dickson Abiama (86.), 3:3 Dickson Abiama (90.)
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: