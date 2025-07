Drama in der Schlussphase: Erlbach bezwingt Türkgücü

Regionalliga-Absteiger Türkgücü München empfing am Montagabend den SV Erlbach. Beide Teams mussten in der Sommerpause zahlreiche Spielerabgänge kompensieren, entsprechend zerfahren kam die Partie in den ersten Minuten daher. Erlbach diktierte das Geschehen, ohne sich jedoch hochkarätige Chancen zu erspielen. Die Hausherren standen defensiv sehr stabil, nach vorne fehlte es jedoch an den entscheidenden Ideen.