Drama in der Nachspielzeit von Velbert, Rödinghausen gewinnt zu Hause

Die SSVg Velbert kann einem nach diesem Freitagabend schon leid tun. Die längste Zeit deutete sich ein lang ersehnter Befreiungsschlag im Aufsteigerduell mit den Sportfreunden Siegen an, doch stattdessen stand nach einer turbulenten Nachspielzeit nur ein Zähler zu Buche. Parallel gewann der SV Rödinghausen knapp mit 2:1 gegen die U21 des SC Paderborn.
Velbert begann mutig, konnte aber zunächst sich aber keine echten Torchancen erspielen. Gerade als Siegen etwas aktiver wurde, bot sich den Hausherren die große Chance auf dem Silbertablett. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung hatte Robin Hilger viel Wiese vor sich, versuchte es mit einem Abschluss aus der zweiten Reihen, dieser setzte etwas unangenehm vor Leon Klußmann auf, sodass dieser ungeschickt nach vorne abtropfen ließ. Calvin Mockschan stand goldrichtig, umkurvte den Torhüter und schon ins leere Tor ein (15.). In der Folge suchte Siegen immer wieder den Weg nach vorne, Velbert machte die Räume um die eigene Gefahrenzhone geschickt zu. Ömer Tokac (33.) und Cagatay Kader (45.) näherten sich mit ihren Abschlüssen nur dem Tor an, doch gefährlich wurde es nicht wirklich.
Gefährlich wurde es schließlich im zweiten Durchgang. Josue Santo spielte weiter auf Dustin Willms, der aus kurzer Distanz knapp vorbeizielte (50.). Velbert stand in der Defensive weiter dicht gestaffelt und schlug dann eiskalt zu. Nach einer Ecke kam ein Abpraller vor die Füße von Max Machtemes, der punktgenau ins Eck schlenzte (60.). Velbert machte es seitdem und in der Folge einfach clever und besonders abgeklärt, Siegen kam nur selten gefährlich vors Tor – zumindest schien es lange so. Denn in der tiefen Nachspielzeit gab das Tabellenschlusslicht den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Zunächst stand André Dej nach einem langen Ball in den Sechzehner goldrichtig und schloss sicher ins Eck ab (90. +4). Doch damit nicht genug. Velberts Schlussmann Luis Plath ließ einen erneuten langen Ball fallen, während er klären wollte, traf er jedoch Willms am Fuß und wurde mit dem Platzverweis bestraft. Für den Elfmeter musste Innenverteidiger Felix Herzenbruch in den Kasten, doch Kader behielt die Nerven und schob sicher zum 2:2 kurz vor Abpfiff ein (90. +8)
SSVg Velbert – Sportfreunde Siegen 2:2
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Arlind Mimini, Max Machtemes, Timo Mehlich, Ismail Remmo (14. Kilian-Joel Wagenaar), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (81. Baran Seker), Philip Buczkowski, Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski
Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader, Ömer Tokac, Josue Santo, Dustin Willms - Trainer: Boris Schommers
Schiedsrichter: Lukas Dahmann (Siegburg )
Tore: 1:0 Calvin Marion Mockschan (15.), 2:0 Max Machtemes (62.), 2:2 Cagatay Kader (90.+8 Foulelfmeter), 2:1 André Dej (90.+8)
Rot: Luis Plath (90./SSVg Velbert/)
Blitzstart für den SVR. Ein wohl versuchter Distanzschuss rutschte irgendwie durch auf Eduard Probst, der aus kurzer Distanz die Führung erzielte (2.). Danach fehlte es größtenteils an der notwendigen Durchschlagskraft auf beiden Seiten. Unter anderem versuchte es Georg Ermolaev mal mit einem Distanzschuss, doch verfehlte das Gehäuse (42.).
Kurz vor Ablauf der ersten Hälfte wurde es dann wieder brenzlig. Diesmal wurde Probst gewollt mit einem Steilpass auf die Reise geschickt und der Knipser behielt auch für seinen elften Saisontreffer die Nerven (45. +2). Nach dem Seitenwechsel war Paderborn zunächst am Drücker. So rettete SVR-Keeper Dennis Gorka in höchster Not gegen Kerem Yalcin (58.). Die Mühen wurden erst mit Anbruch der Schlussphase belohnt. Julius Bugenhagen verkürzte für die Gäste (76.). Mit Mühe und vollem Körpereinsatz brachte der SVR den knappen Vorsprung dann noch über die Zeit.
SV Rödinghausen – SC Paderborn 07 II 2:1
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia (87. Viktor Miftaraj), Tim Corsten, Manuel Reutter, Paterson Chato (71. Mattis Rohlfing), Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann (78. Leonard Köhler), Simon Breuer (71. Marius Bauer), Abdul Fesenmeyer (46. Aygün Yildirim), Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Arne Zajaczek, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Bennit Bröger (89. Tim Böhmer), Travis de Jong, Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Nils Hasse
Tore: 1:0 Eduard Probst (2.), 2:0 Eduard Probst (45.+2), 2:1 Julius Bugenhagen (76.)
