Drama in der Nachspielzeit sorgt für "leistungsgerechtes Remis"

Der VfB Fallersleben war von Beginn an präsent und hatte bereits in der zweiten Minute die große Möglichkeit zur Führung. Nach Doppelpass mit Jamie Blischke traf Oliver Mundry jedoch nur den Pfosten. Kurz darauf schlugen die Gastgeber zu: Mit dem ersten Torschuss nutzte Florian Reinke in der 13. Minute einen Ballverlust im Zentrum und vollendete einen schnellen Konter zur 1:0-Führung.

Fallersleben blieb dran. In der 24. Minute verpasste Lennox Binder nach Steilpass von Jonas Kübler knapp den Ausgleich, ehe es mit der knappen Führung in die Pause ging. Renner: „Diese Führung hat uns für einen kurzen Moment Stabilität und Sicherheit gegeben. Wir haben es in der Folge aber nicht geschafft, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen.“

FT-Trainer Gian Luca Renner ordnete die Partie später selbstkritisch ein: „Ein Ergebnis, mit dem wir heute leben müssen. Und so ehrlich waren wir nach dem Spiel zu uns selbst, dass die Leistung auch nicht für mehr gereicht hat.“ Seine Mannschaft habe es „fast über die gesamten 90 Minuten nicht geschafft, Ruhe und Klarheit im eigenen Ballbesitz zu haben“ und sich „ein Stück weit auf das Spiel von VfB Fallersleben eingelassen“.

Direkt nach Wiederbeginn fiel das 1:1. Jamie Blischke brachte einen Freistoß aufs Tor, Emin El-Ouhibi fälschte entscheidend ab (47.). In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Renner: „Im Anschluss war es ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.“ Luca Faustmann traf per Kopf die Latte, auch Konstantin Koch hatte eine Möglichkeit per Kopf.

Kurz vor Schluss schien das Momentum auf Seiten der Gäste zu sein. Nachdem Dennis Bauer zunächst noch vergab, traf er in der 90.+1 Minute nach Zuspiel von Marvin Mundry zur 2:1-Führung für die Gäste. „Kurz nachdem der Schiedsrichter die Nachspielzeit angezeigt hat, mussten wir sogar noch das 1-2 schlucken“, so Renner.

Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. Mit der vorletzten Aktion holte Leonard Hedemann einen Foulelfmeter heraus, den Maximilian Meinecke in der 90.+6 Minute sicher zum 2:2 verwandelte. Nach dem 1:1 im Hinspiel also erneut ein Remis zwischen den beiden Teams aus der unteren Tabellenhälfte.

Am Ende zog Renner ein nüchternes Fazit: „So ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wir machen einen Haken hinter das Spiel, ziehen daraus unsere Lehren und wollen nächste Woche in Göttingen wieder voll angreifen.“

Dann reisen die Freien Turner zu Göttingen 05. Fallersleben hingegen spielt erneut in Braunschweig. Dann gegen den neuen Tabellennachbarn BSC Acosta.