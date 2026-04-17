 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Drama in der Nachspielzeit: Seelow marschiert, Krieschow dreht auf

Landesliga Süd: Deie Partien des 22. Spieltags in der Übersicht.

von LS · Heute, 22:06 Uhr · 0 Leser
– Foto: Benjamin Behrens

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ZF BKK
LL Süd Brandenburg
Brieske/SFB
Luckenwalde II
SV Wacker 09
VfB HL 1912

Die Landesliga Süd bot zum heutigen Auftakt des 22. Spieltags packende Duelle, die bis in die letzten Sekunden die Emotionen auf und neben dem Platz hochkochen ließen.

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Heute, 19:30 Uhr
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
2
3
Abpfiff

Vor 125 Zuschauern entwickelte sich beim SV Frankonia Wernsdorf 1919 ein Spielverlauf, der an emotionaler Tragweite kaum zu überbieten war. Die Hausherren starteten furios in die Partie: Gordon Teichert brachte Wernsdorf in der 16. Minute mit 1:0 in Führung und legte in der 25. Minute mit dem Treffer zum 2:0 nach. Doch der VfB 1921 Krieschow II bewies enorme Moral und begann noch vor der Pause mit der Aufholjagd. Sven Konzack erzielte in der 34. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. In der Schlussphase der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst gelang Eduard Gutar in der 78. Minute der Ausgleich zum 2:2. Als sich die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, traf Louis Scheppan in der Nachspielzeit (90.+1) zum 2:3-Endstand für die Gäste.

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Heute, 19:00 Uhr
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
1
0
+Video

In einer Begegnung, die von der ersten Minute an durch eine spürbare Nervosität geprägt war, sahen 121 Zuschauer einen leidenschaftlichen Kampf gegen den Abstieg. Lange Zeit neutralisierten sich die Gastgeber und die SG Phönix Wildau 95 in den entscheidenden Zonen. Den entscheidenden Moment der Partie markierte schließlich Joao Marcos Dangla Cortez, der in der 57. Minute das 1:0 für Erkner erzielte. Trotz der Bemühungen der Wildauer, den Ausgleich zu erzwingen, verteidigte Erkner den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

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Heute, 20:00 Uhr
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
2
0
Abpfiff

Der Tabellenführer SV Victoria Seelow empfing die SG Großziethen in einer Partie, die lange Zeit ohne zählbaren Erfolg blieb. Der Favorit tat sich gegen den leidenschaftlich verteidigenden Aufsteiger schwer, die entscheidende Lücke zu finden. Die Erlösung für die Seelower Anhänger folgte erst unmittelbar vor dem Ende. Marco Rossak erzielte in der 89. Minute das erlösende 1:0. In der darauffolgenden Nachspielzeit machte Maciej Piotr Ossowski mit dem Treffer zum 2:0 in der 90.+1 Minute alles klar.

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Morgen, 15:00 Uhr
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
15:00

Am Samstagnachmittag gastiert der Tabellenzweite Luckenwalde II in Trebbin. Mit 50 Punkten liegt die Reserve des FSV nur zwei Zähler hinter der Spitze. Trebbin belegt mit 24 Punkten den zehnten Platz und möchte den Favoriten vor Probleme stellen. Das Hinspiel in Luckenwalde war eine knappe Angelegenheit, die der Tabellenzweite mit 2:1 für sich verbuchen konnte. Luckenwalde II darf sich im Titelrennen keinen weiteren Punktverlust erlauben.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
15:00live

In Lübben treffen am Samstag gegensätzliche Welten aufeinander. Das Schlusslicht der Liga, das bisher lediglich einen Punkt sammeln konnte und bereits 126 Gegentore hinnehmen musste, empfängt den Tabellendritten aus Guben (46 Punkte). Die Favoritenrolle ist eindeutig, zumal Guben das Hinspiel bereits mit 8:0 dominierte. Für Lübben geht es vor allem darum, die Defensive gegen die angriffsstarken Gubener zu organisieren.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
15:00

In Eisenhüttenstadt kommt es zum Duell zweier Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Die Gastgeber stehen mit 25 Punkten auf dem neunten Platz, während Ströbitz mit 38 Punkten den sechsten Rang belegt. Das Hinspiel in Ströbitz endete torlos mit 0:0, was die defensive Disziplin beider Teams unterstrich. Beide Mannschaften werden versuchen, durch einen Erfolg ihre Position im Mittelfeld beziehungsweise im oberen Drittel zu festigen.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
15:00

Ein wichtiges Spiel im unteren Tabellenbereich findet in Lauchhammer statt. Der Tabellenvorletzte (2 Punkte) trifft auf den SV Döbern (Platz 12, 21 Punkte). Für Döbern ist ein Erfolg wichtig, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern. Das Hinspiel verlief für Lauchhammer desaströs, als man mit 0:6 unterlag. Die Gastgeber müssen eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, um gegen Döbern bestehen zu können.

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
15:00live

Zum Abschluss des Samstags empfängt der Tabellensiebte Brieske/Senftenberg (32 Punkte) den Tabellenfünften Hohenleipisch. Die Gäste haben 40 Punkte auf dem Konto und schielen auf den vierten Platz. Das Hinspiel war hart umkämpft und endete mit einem knappen 2:1-Sieg für Hohenleipisch. In dieser Begegnung treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander, die jeweils versuchen werden, ihre gute Platzierung in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten.

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