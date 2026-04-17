Drama in der Nachspielzeit: Seelow marschiert, Krieschow dreht auf

– Foto: Benjamin Behrens

Die Landesliga Süd bot zum heutigen Auftakt des 22. Spieltags packende Duelle, die bis in die letzten Sekunden die Emotionen auf und neben dem Platz hochkochen ließen.

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Vor 125 Zuschauern entwickelte sich beim SV Frankonia Wernsdorf 1919 ein Spielverlauf, der an emotionaler Tragweite kaum zu überbieten war. Die Hausherren starteten furios in die Partie: Gordon Teichert brachte Wernsdorf in der 16. Minute mit 1:0 in Führung und legte in der 25. Minute mit dem Treffer zum 2:0 nach. Doch der VfB 1921 Krieschow II bewies enorme Moral und begann noch vor der Pause mit der Aufholjagd. Sven Konzack erzielte in der 34. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. In der Schlussphase der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst gelang Eduard Gutar in der 78. Minute der Ausgleich zum 2:2. Als sich die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, traf Louis Scheppan in der Nachspielzeit (90.+1) zum 2:3-Endstand für die Gäste. ---

In einer Begegnung, die von der ersten Minute an durch eine spürbare Nervosität geprägt war, sahen 121 Zuschauer einen leidenschaftlichen Kampf gegen den Abstieg. Lange Zeit neutralisierten sich die Gastgeber und die SG Phönix Wildau 95 in den entscheidenden Zonen. Den entscheidenden Moment der Partie markierte schließlich Joao Marcos Dangla Cortez, der in der 57. Minute das 1:0 für Erkner erzielte. Trotz der Bemühungen der Wildauer, den Ausgleich zu erzwingen, verteidigte Erkner den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. ---

Der Tabellenführer SV Victoria Seelow empfing die SG Großziethen in einer Partie, die lange Zeit ohne zählbaren Erfolg blieb. Der Favorit tat sich gegen den leidenschaftlich verteidigenden Aufsteiger schwer, die entscheidende Lücke zu finden. Die Erlösung für die Seelower Anhänger folgte erst unmittelbar vor dem Ende. Marco Rossak erzielte in der 89. Minute das erlösende 1:0. In der darauffolgenden Nachspielzeit machte Maciej Piotr Ossowski mit dem Treffer zum 2:0 in der 90.+1 Minute alles klar. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II 15:00 PUSH

Am Samstagnachmittag gastiert der Tabellenzweite Luckenwalde II in Trebbin. Mit 50 Punkten liegt die Reserve des FSV nur zwei Zähler hinter der Spitze. Trebbin belegt mit 24 Punkten den zehnten Platz und möchte den Favoriten vor Probleme stellen. Das Hinspiel in Luckenwalde war eine knappe Angelegenheit, die der Tabellenzweite mit 2:1 für sich verbuchen konnte. Luckenwalde II darf sich im Titelrennen keinen weiteren Punktverlust erlauben.

In Lübben treffen am Samstag gegensätzliche Welten aufeinander. Das Schlusslicht der Liga, das bisher lediglich einen Punkt sammeln konnte und bereits 126 Gegentore hinnehmen musste, empfängt den Tabellendritten aus Guben (46 Punkte). Die Favoritenrolle ist eindeutig, zumal Guben das Hinspiel bereits mit 8:0 dominierte. Für Lübben geht es vor allem darum, die Defensive gegen die angriffsstarken Gubener zu organisieren.

In Eisenhüttenstadt kommt es zum Duell zweier Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Die Gastgeber stehen mit 25 Punkten auf dem neunten Platz, während Ströbitz mit 38 Punkten den sechsten Rang belegt. Das Hinspiel in Ströbitz endete torlos mit 0:0, was die defensive Disziplin beider Teams unterstrich. Beide Mannschaften werden versuchen, durch einen Erfolg ihre Position im Mittelfeld beziehungsweise im oberen Drittel zu festigen.

Morgen, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer SV Döbern SV Döbern 15:00 PUSH

Ein wichtiges Spiel im unteren Tabellenbereich findet in Lauchhammer statt. Der Tabellenvorletzte (2 Punkte) trifft auf den SV Döbern (Platz 12, 21 Punkte). Für Döbern ist ein Erfolg wichtig, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern. Das Hinspiel verlief für Lauchhammer desaströs, als man mit 0:6 unterlag. Die Gastgeber müssen eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, um gegen Döbern bestehen zu können.