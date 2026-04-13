Drama in der Bezirksliga: Dettingen/Glems festigt die Spitze Bezirksliga Alb: Späte Tore entscheiden den 22. Spieltag und lassen die Aufstiegsaspiranten in der Tabelle jubeln. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Doelker, Pressefoto-Bildredakt

In der Bezirksliga Alb bot der 22. Spieltag packende Duelle und späte Entscheidungen, die die Tabellenführung der SGM Dettingen/Glems weiter zementierten. Während die Spitzenreiter ihre Ambitionen unterstrichen, kämpften die Verfolger in direkten Duellen um wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen. Die sportliche Bilanz dieses Sonntags ist geprägt von hoher Intensität auf den Plätzen der Region, wobei sich die Schere zwischen den Top-Teams und dem Tabellenende weiter öffnet.

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Die Partie begann mit einer Überraschung, als David Götz den Tabellenletzten aus Zainingen in der 38. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Jean Brito De Moura in der 48. Minute sogar auf 0:2. Die Reserve der TSG Tübingen bewies jedoch Moral: Mischa Endres erzielte in der 56. Minute den 1:2-Anschlusstreffer, ehe Max Staib in der 88. Minute den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte. Während Tübingen damit den zehnten Tabellenplatz belegt, bleibt Zainingen mit acht Punkten am Ende des Tableaus.

In einer defensiv geprägten Begegnung fiel die Entscheidung erst in der zweiten Halbzeit. Kevin Grauer erzielte in der 56. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg für den TSV Genkingen. Durch diesen Erfolg klettert Genkingen mit 27 Punkten auf den elften Rang, während der SV Pfrondorf mit 23 Zählern auf Platz 14 verharrt.

Der Tabellenführer aus Dettingen legte einen Blitzstart hin, als Marko Blazevic bereits in der 5. Minute zum 0:1 traf. Upfingen wehrte sich jedoch tapfer und kam in der 71. Minute durch Sven Endler zum 1:1-Ausgleich. In der dramatischen Schlussphase sicherte Markus Müller dem Spitzenreiter in der 89. Minute mit dem Tor zum 1:2 den Sieg. Die SGM Dettingen/Glems thront damit weiterhin mit 49 Punkten an der Spitze der Liga.

Ein torreiches Spektakel sahen die Zuschauer in Derendingen. Mouhamed Arfaoui brachte die Gastgeber in der 24. Minute mit 1:0 in Führung, doch Joshua Haid (44. Minute) und Elias Lachenmann (46. Minute) drehten die Partie auf 1:2. Patrick Krause erhöhte in der 52. Minute auf 1:3. Derendingen kam durch Mouhamed Arfaoui (67. Minute) und Luis Untraut (71. Minute) spektakulär zum 3:3 zurück, bevor Marvin Krüger in der 87. Minute den 3:4-Endstand für den Tabellenzweiten aus Pfullingen besiegelte.

Die SGM Altingen/Entringen verschaffte sich wichtige Luft im Tabellenkeller. Timo Kircher traf bereits in der 2. Minute zur frühen 1:0-Führung. In der 59. Minute erhöhte Robin Schumacher auf 2:0 und sicherte den Gastgebern damit drei wichtige Punkte. Die SGM rangiert nun mit 27 Punkten auf dem neunten Platz, während Gomaringen den siebten Rang belegt.

Im direkten Duell der Verfolger schenkten sich beide Teams nichts. Fabian Hochgreve brachte Reutlingen in der 17. Minute mit 1:0 in Front. Mika Jungmann drehte das Spiel für den SV 03 Tübingen mit einem Doppelpack in der 21. und 46. Minute auf 1:2. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit sicherte Perparim Istrefi der SG Reutlingen in der 87. Minute den Punkt zum 2:2-Endstand. Tübingen bleibt damit Dritter, Reutlingen folgt auf Platz vier.

Ein leistungsgerechtes Unentschieden gab es in Ofterdingen. I. Ovucha brachte die Hausherren in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz nach dem Wiederanpfiff erzielte P. Prochiner in der 48. Minute den Ausgleich zum 1:1 für Sickenhausen. Während Ofterdingen auf Platz acht verbleibt, rutscht Sickenhausen auf den sechsten Tabellenplatz ab.