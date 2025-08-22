 2025-08-21T14:07:42.707Z

Drama in Denklingen! FCP gleicht in der Nachspielzeit aus

6. Spieltag in der Bezirksliga Süd

Der 6. Spieltag in der Bezirksliga Süd startet heute Abend. Der FC Penzberg ist zu Gast beim VfL Denklingen. Überraschungsteam Deisenhofen II empfängt den noch sieglosen SV Raisting.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
1
1
Abpfiff

Was für Drama zum Auftakt des 6. Spieltags der Bezirksliga Süd! Nach einer torlosen ersten Hälfte muss der FC Penzberg nach Ersoys gelb-roter Karte die letzten 30 Minuten in Unterzahl bestehen und kassiert postwendend den Denklinger Führungstreffer. Dann der Wahnsinn in der Nachspielzeit: In Minute 94 gleicht der FCP durch Samir Neziri aus und klaut dem VfL die drei Punkte.

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
4
1

Raisting läuft weiter dem ersten Sieg hinterher. Nachdem der SVR bereits letzte Woche nach Führung noch verlor, unterliegt die Elf von Trainer Franz auch am 6. Spieltag dem FC Deisenhofen II. Rehm, Weber und Gandl besorgen der Bayernliga-Reserve einen ungefährdeten Heimsieg.

Spiele am Samstag:

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
12:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
14:00

Spiele am Sonntag:

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
15:00

So., 24.08.2025, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:15

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
15:00

