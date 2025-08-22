Drama in Denklingen! FCP gleicht in der Nachspielzeit aus

Der 6. Spieltag in der Bezirksliga Süd startet heute Abend. Der FC Penzberg ist zu Gast beim VfL Denklingen. Überraschungsteam Deisenhofen II empfängt den noch sieglosen SV Raisting.
Was für Drama zum Auftakt des 6. Spieltags der Bezirksliga Süd! Nach einer torlosen ersten Hälfte muss der FC Penzberg nach Ersoys gelb-roter Karte die letzten 30 Minuten in Unterzahl bestehen und kassiert postwendend den Denklinger Führungstreffer. Dann der Wahnsinn in der Nachspielzeit: In Minute 94 gleicht der FCP durch Samir Neziri aus und klaut dem VfL die drei Punkte.
Raisting läuft weiter dem ersten Sieg hinterher. Nachdem der SVR bereits letzte Woche nach Führung noch verlor, unterliegt die Elf von Trainer Franz auch am 6. Spieltag dem FC Deisenhofen II. Rehm, Weber und Gandl besorgen der Bayernliga-Reserve einen ungefährdeten Heimsieg.