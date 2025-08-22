Drama in Denklingen! FCP gleicht in der Nachspielzeit aus

Was für Drama zum Auftakt des 6. Spieltags der Bezirksliga Süd! Nach einer torlosen ersten Hälfte muss der FC Penzberg nach Ersoys gelb-roter Karte die letzten 30 Minuten in Unterzahl bestehen und kassiert postwendend den Denklinger Führungstreffer. Dann der Wahnsinn in der Nachspielzeit: In Minute 94 gleicht der FCP durch Samir Neziri aus und klaut dem VfL die drei Punkte.