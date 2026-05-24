Drama in Barsinghausen: LSK-„Mentalitätsmonster“ schreiben Geschichte Der Lüneburger Sport-Klub Hansa sichert sich Niedersachsenpokal und DFB-Pokal-Ticket von Moritz Studer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Wenn Tomek Pauer von „das Geilste, was ich in diesem Trikot erlebt habe“ berichtet, ist der Ton gesetzt. Seit 2015 schnürt der 31-Jährige die Fußballschuhe für den Lüneburger Sport-Klub Hansa und feierte mit seinem Herzensklub in seinem letzten Spiel nun den wohl größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Der Weg zum Niedersachsenpokal hätte allerdings kaum dramatischer verlaufen können.

Die Atmosphäre war herausragend. Über 1.500 Zuschauer waren im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen dabei und verfolgten das Endspiel des Krombacher NFV-Pokal (Amateure). Zunächst drohte dem Publikum aber eine einseitige Angelegenheit, weil die Lüneburger früh in Rückstand gerieten. Nach einem Ball in die Tiefe von Moritz Waldow verschaffte sich Michel Eickschläger den nötigen Freiraum und vollstreckte aus spitzem Winkel zur Führung für den TuS Bersenbrück (4.). Während der LSK nach einem vermeintlichen Foulspiel an Tjark Dörr einen Strafstoß forderte, nutzte der TuS die Situation, um selbst den Konter zufahren. Dieses Mal landet ein weiterer langer Ball im Lauf von Markus Lührmann, der Torhüter Arne Exner umkurvte und ins verwaiste Tor vollstreckte (31.). Nur sechs Zeigerumdrehungen später verlor Wilson Pinto Coelho kurz die Orientierung, wodurch Lührmann vor Exner an die Kugel kam und zum 3:0-Pausenstand erhöhte (37.).

In dieser Phase sprach nicht mehr viel für die Salzstädter, die zuvor nur eine ihrer letzten 16 Begegnungen verloren. Möglicherweise auch mit diesem Selbstvertrauen arbeiteten sich die Lüneburger zurück und untermauerten ihre Ambitionen mit den nötigen Treffern. Eine Produktion der beiden Youngster brachte einen Fuß in die Tür: Nach einem perfekten Schnittstellenpass von Nevio Scheuer blieb Dörr im Eins gegen Eins zunächst noch an Torhüter Nils Böhmann hängen, vollstreckte im zweiten Versuch aber doch (49.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später tauchte Kunze frei vor Böhmann auf und scheiterte, doch der mitgelaufene Bo Weishaupt drückte die Kugel im Fünfmeterraum über die Linie (51.). Das Momentum war nun gekippt, doch die Mannschaft von Trainer Tarek Gibbah musste bis in die Schlussphase geduldig bleiben. Dann war es wieder Senkrechtstarter Dörr, der nach einem Haken mit dem nötigen Glück zum 3:3 traf (81.).