Drama in Bargstedt?

– Foto: Ayleen Brüdgam

Der TuSV Bützfleth will am letzten Spieltag den größten Vereinserfolg feiern, und das im Jahr des 120. Jubiläums. Das Problem: Auch der Gegner ist zum Siegen verdammt.

Das vermeintliche Drama spielt sich dabei in Bargstedt ab, wenn der abstiegsbedrohte TuS Eiche den Tabellenführer TuSV Bützfleth empfängt. Beide Mannschaften müssen gewinnen, weil ihre Verfolger das bessere Torverhältnis haben - sofern sie denn auch gewinnen.

Dieser letzte Spieltag in der Kreisliga wurde für Fußballromantiker gemalt. Auf drei Plätzen entscheidet sich parallel - alle Spiele finden Samstag ab 16 Uhr statt -, welche Mannschaft Meister wird und welches Team als dritter Absteiger trauert.

Sollte der TuSV also nur remis spielen, wäre Stade II mit einem Sieg Meister. Dass sich VfL-Trainer Christoph Stahn gerne mit dem Titel verabschieden würde, hat er unlängst betont. Zumal die Stader auch nicht über die Relegation aufsteigen können, weil die erste Mannschaft aus der Landesliga abgestiegen ist.

Der TuSV Bützfleth (59 Punkte) führt die Tabelle an und wird Meister mit einem Sieg. „Wir haben ein klares Ziel“, sagt Trainer Can Yildiz. Die beiden Verfolger spielen gegeneinander. Der TSV Wiepenkathen (57) empfängt den VfL Güldenstern Stade II (59).

Sollten die Bützflether verlieren oder remis spielen und Wiepenkathen gewinnen, wäre der TSV Meister. Bei einem TuSV-Unentschieden hätten die dann punktgleichen Wiepenkathener das bessere Torverhältnis. Für den TSV, der als Favorit in die Saison ging und dann durch große Verletzungssorgen ins Strudeln kam, wäre dieser Ausgang wie ein Märchen. Das Relegationsspiel um den Aufstieg hat der TSV sowieso sicher.

Das ist der Abstiegskampf

Der TuS Eiche Bargstedt (33 Punkte) muss ebenso gewinnen, ein Remis genügt nicht, weil Verfolger SSV Hagen (31) das bessere Torverhältnis hat. Hagen empfängt den FSV Bliedersdorf/Nottensdorf. „Wir wollen dieses Finale“, sagte SSV-Trainer Mats Börger vor dem vergangenen Spieltag, als Bargstedt spielfrei war und Hagen gegen die VSV Hedendorf/Neukloster II gewinnen musste. Der SSV lieferte.

Prekär: Theoretisch können auch die Hedendorfer (33) noch absteigen, wenn Bargstedt und Hagen gewinnen. Die VSV spielen bei A/O III.

Bargstedts Trainer Maik Ohlandt sah sich das Spiel in Hedendorf an, er hoffte natürlich auf einen VSV-Sieg gegen Hagen. „Leider konnten wir uns darauf nicht verlassen“, sagt er ein wenig kopfschüttelnd, weil eben auch die Hedendorfer jetzt noch zittern müssen. Vor dem nun finalen Spieltag sagt er kämpferisch: „Wir wollen. Wir wollen uns für unsere starke Rückrunde belohnen.“

Das erwartet den Meisterschaftsfavoriten

Die Bargstedter gehen selbstbewusst in das Duell mit dem großen Favoriten Bützfleth. Die Kampfansage von Trainer Ohlandt ist dabei nicht als Strohhalmgeklammere zu interpretieren. Sein Optimismus speist sich aus der sehr guten Trainingsbeteiligung sowie der Heimstärke.

„Wir haben zu Hause auch schon Stade und Wiepenkathen besiegt“, sagt Ohlandt. Das Hinspiel gegen Bützfleth habe Bargstedt „unglücklich“ und knapp mit 1:2 verloren. „Bützfleth könnte uns liegen, gegen spielerisch gute Mannschaften können wir mit unserem Kampfgeist gut gegenhalten“, sagt Ohlandt. Seine Marschroute: „Wir gehen dieses Spiel mutig an.“

Bützfleth will im Jubiläumsjahr den größten Erfolg

120 Jahre alt wird der TuSV in diesem Jahr. Die Fußballer können mit der Meisterschaft und dem Bezirksliga-Aufstieg Geschichte schreiben. Die zweite Mannschaft wurde übrigens Meister der 4. Kreisklasse.

In der Saison 2005/06 gab der TuSV mal ein Gastspiel auf Bezirksebene, in der damals noch bestehenden Bezirksklasse, der Liga zwischen Kreis- und Bezirksliga. Von 2011 bis 2014 spielten die Bützflether sogar nur in der 1. Kreiskasse, nun ist es die zwölfte Kreisligasaison am Stück - und diese soll mit dem größtmöglichen Erfolg gekrönt werden.

„Wir wollen das Spiel mit möglichst wenig Druck angehen“, sagt Yildiz, der Favorit soll nicht verkrampfen, sich seiner Überlegenheit aber bewusst sein. „Wir sind jetzt so weit gekommen - da wollen wir uns auch krönen“, sagt Yildiz.

Er erwartet entgegen der Aussagen von Ohlandt, dass Bargstedt defensiv auf Fehler von Bützfleth lauern wird, um dann über Konter zum Erfolg zu kommen.

Was hat diese Bützflether Mannschaft in dieser Saison ausgezeichnet? „Unser Zusammenhalt“, sagt Yildiz, „der hat uns stark gemacht.“ Das habe sich gerade bei Rückständen und Unterzahlspielen immer wieder gezeigt. „Und natürlich haben uns Zugänge wie Kemal Savas, Süleyman Yaman (24 Tore in 16 Spielen) und Claas Berliner (16 Tore in 20 Spielen) enorm verstärkt“, sagt Yildiz.

So will der TuSV Bützfleth am Samstag seiner Favoritenrolle gerecht werden.