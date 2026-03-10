Drama in Augsburg: TSV Buchbach gelingt irres Comeback in der Nachspielzeit

Dem TSV Buchbach gelang ein irres Comeback gegen Schwaben Augsburg. – Foto: Charly Becherer/FuPa

„Die Mannschaft hat bis zur letzten Sekunde an sich geglaubt. Bei so einem Spiel kann man schon mal nach 89 Minuten aufstecken, aber die Mannschaft hat immer Haltung bewahrt. Nach außen hin ist dieses Ergebnis natürlich Wahnsinn“, lobt Buchbachs Trainer Marc Unterberger.

Was für ein irrer Schlussspurt des TSV Buchbach beim TSV Schwaben Augsburg : Die Rot-Weißen lagen am 22. Spieltag der Regionalliga bis zur 92. Minute 0:2 zurück, holten aber dann doch noch einen Punkt: Samed Bahar per Kopf und Albano Gashi per Strafstoß besorgten den nicht mehr für möglich geglaubten 2:2-Endstand.

Die Schwabenritter, die letzte Woche ein 2:1 in Aschaffenburg feiern konnten, legten beherzt los und gingen bereits in der 10. Minute in Front, als Dennis Ruisinger eine Flanke von Felix Schwarzholz am zweiten Pfosten energisch über die Linie hämmerte. Der Führungstreffer gab den Hausherren weiter Aufwind. Buchbach konnte sich gleich mehrmals bei Keeper Ludwig Zech bedanken, dass das Kellerkind bis zur Pause nur 1:0 in Front lag. Nach knapp einer Stunde konnten die Gastgeber dann aber tatsächlich zum zweiten Mal jubeln, als Rasmus Fackler-Stamm eine Ecke mit etwas Glück ins Zentrum beförderte, wo Mark Radoki aus kurzer Distanz Danke sagte (59.).

Nach dem Zwei-Tore-Rückstand erarbeiteten sich die Rot-Weißen dann aber auch zusehends Möglichkeiten, so scheiterte Gashi in der 67. Minute an Keeper Iason Drobny, der auch bei einem Kopfball von Bahar Sieger blieb.

In der 92. Minute war es dann aber der eingewechselte Philipp Zimmerer, der mit einer weiten Flanke den Kopf von Bahar am zweiten Pfosten fand und der dieses Mal den Ball über die Linie drückte. Nach einem weiten Schlag und einer Kopfballverlängerung behinderten sich Odin Redier und Ostrzolek gegenseitig, Zimmerer war durch und wurde dann von Drobny geklammert: Strafstoß für Buchbach, Spezialist Gashi behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte sicher zum Endstand (90. + 4).