Drama in Au: 20 Minuten Unterbrechung wegen Sanka-Einsatz

TSV Au – SV Oberhaindlfing 2:3 (1:1). Auf eine Szene hätten alle in Au verzichten können: Ein TSV-Spieler brach zusammen und musste vom Notarzt ins Krankenhaus gefahren werden. Laut Trainer Peter Hösl sei der Betroffene glücklicherweise auf dem Weg der Besserung.

Durch einen glücklichen Sieg nach dramatischem Spielverlauf in der Partie beim TSV Au hat der SV Oberhaindlfing die Tabellenführung in der A-Klasse 6 verteidigt. Die SpVgg Zolling und der SC Oberhummel gewannen ebenso und bleiben dadurch auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter.

Erst nach einer 20-minütigen Unterbrechung fand die Partie ihre Fortsetzung. Dabei hätten seine Auer Fußballer gegen das Spitzenteam sehr gut mitgehalten, sagte Hösl, der eine kuriose Schlussphase sah: Nach dem Ausgleich per Elfmeter in der 108. Spielminute habe man sogar noch das 3:2 erzielt, der Schiedsrichter aber unerklärlicherweise eine Abseitsstellung gesehen. „Danach haben die Gäste noch gedrückt und glücklich das Siegtor erzielt.“ Tore: 0:1 Moritz Eckl (22.), 1:1 Bastian Edmaier (37.), 1:2 Markus Diemaier (57.), 2:2 Tobias Edmaier (90.+18/Elfmeter), 2:3 Matthias Kaindl (90.+24).

SpVgg Zolling – SC Kirchdorf II 3:2 (2:1). Seine Fußballer hätten die Angelegenheit früher entscheiden müssen, betonte Zollings Coach Thomas Brandmaier. Vor allem nach Standards habe man eine Reihe bester Einschussmöglichkeiten gehabt, diese aber teilweise kläglich vergeben. Bei den Gegentoren sah der Trainer ein schläfriges Verhalten bei seinen Männern, doch ansonsten habe der Kampfgeist bei widrigen Bedingungen gestimmt. „Es zählen am Ende die drei Punkte, mit dem Ergebnis bin ich daher sehr zufrieden“, so Brandmaier. Tore: 1:0 Matthias Huber (10.), 2:0 Yannis Pflug (16.), 2:1/3:2 Felix Zeilmaier (29./65.), 3:1 Maximilian Schmid (56.).

SC Oberhummel – BC Attaching II 4:0 (2:0). Von einem überzeugenden Start-Ziel-Sieg sprach der SCO-Trainer Anton Hirschfeld nach der Begegnung: „Wir haben nie Zweifel aufkommen lassen.“ Nach dem 1:0, dem „Dosenöffner“, sei es eine Partie auf ein Tor gewesen, und seine Männer hätten schon vor der Halbzeitpause höher führen müssen. In der zweiten Hälfte gab es weiterhin ein Chancenplus für Oberhummel. Übrigens: Im Rahmen der Partie fand eine Aktion der Knochenmarkspende Bayern statt – und Hirschfeld dankte den Gästen aus Attaching, dass sie sich daran sofort beteiligten. Tore: 1:0 Thomas Hekele (11./FE), 2:0/3:0 Thomas Geltinger (15./58.), 4:0 Anton Hirschfeld (70.).

TSV Moosburg – VfR Haag 1:1 (1:0). Mit Fußball habe das Geschehen auf dem rutschigen Geläuf wenig zu tun gehabt, sagte TSV-Coach Andreas Lienhard: „Es war eher Eiskunstlauf.“ Dafür hätten es seine Männer noch gut gemacht und sich einige Chancen erarbeitet. Fünf Minuten vor dem Ausgleich sei man sogar zweimal alleine auf das VfR-Tor zugelaufen, einmal hätte es Elfmeter geben müssen. „Die Gäste kamen dann einmal vor unseren Kasten und haben getroffen.“ Tore: 1:0 Christoph Härtl (16.), 1:1 Marco Schreiner (90.+2).