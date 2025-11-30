Drama im Volkspark – HSV ringt den VfB in Unterzahl nieder

Schon vor dem Anpfiff lag eine besondere Atmosphäre über dem Stadion. Proteste der Fans gegen die geplanten Maßnahmen der Innenminister, emotionale Aufarbeitung der Vorfälle in Deventer auf VfB-Seite, dazu die Rückkehr der Bundesliga-Traditionsduelle. Und dann – als der Ball rollte – ein Fußballfight, der sich mit jeder Minute steigerte.

Was für ein Fußballabend im Volksparkstadion! Wer dieses Spiel gesehen hat, wird es so schnell nicht vergessen. Der Hamburger SV setzt sich in einem der intensivsten Bundesliga-Duelle dieser Saison mit 2:1 gegen den favorisierten VfB Stuttgart durch – und liefert dabei eine Vorstellung, die an alte Bundesligazeiten erinnert: laut, leidenschaftlich, voller Kampf und Drama. Ein Spiel, das den Fußball feiert. Ein Spiel, das zeigt, was diese Liga ausmacht.

Der HSV begann mutig, spielte mit breiter Brust und zeigte von der ersten Minute an, dass man sich vor dem Champions-League-Aspiranten aus Schwaben nicht verstecken würde. Besonders Alexander Rossing-Lelesiit prägte das Spiel der Hamburger in der Anfangsphase. Immer wieder ging er mutig ins Dribbling, setzte Akzente und riss Lücken in die hochstehende VfB-Defensive.

In der 17. Minute explodierte der Volkspark zum ersten Mal. Rossing-Lelesiit nahm auf links Tempo auf, überlief gleich mehrere Stuttgarter und setzte im perfekten Moment den Steckpass auf Robert Glatzel. Der Stürmer, erstmals in dieser Saison in der Startelf, blieb eiskalt und netzte zum 1:0 ein. Ein Tor der Kategorie „Willensleistung meets Abgezocktheit“.

Doch nur wenige Minuten später folgte die erste bittere Szene: Glatzel musste verletzt raus. Kurz zuvor hatte Stuttgart bereits Chris Führich verloren. Eine Partie, die ohnehin schon intensiv war, wurde jetzt auch physisch richtig hart.

Der VfB steigert sich – doch der HSV hält dagegen

Stuttgart fand nach etwa 25 Minuten endlich besser ins Spiel. Bouanani vergab die erste große Chance, später kamen El Khannouss und Undav zu Abschlüssen. Doch der HSV verteidigte kompromisslos, clever und leidenschaftlich. Besonders auffällig: Das Defensivverhalten im letzten Drittel war nahezu fehlerfrei, und Torunarigha sowie Vuskovic gewannen entscheidende Zweikämpfe.

Kurz vor der Pause hatte Rossing-Lelesiit erneut eine Szene, die seine überragende Form an diesem Abend unterstrich. Der HSV ging mit der knappen, aber vollkommen verdienten 1:0-Führung in die Kabine.

Zweite Halbzeit: Stuttgart drückt – Undav trifft

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Gesicht des Spiels: Stuttgart kam nun deutlich wuchtiger, mutiger und zielstrebiger aus der Kabine. Leweling brachte sofort frischen Wind ins Offensivspiel. Ein Schuss aus der Distanz, eigentlich harmlos, entwickelte sich zur Schlüsselszene. HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes ließ den Ball nach vorne abprallen – Undav reagierte blitzschnell und traf zum 1:1 (54.).

Ein bitteres Gegentor für den HSV, aber alles andere als unverdient. Stuttgart schien nun das Spiel drehen zu können. Die Schwaben kamen über längere Ballbesitzphasen, mehr Druck und schienen den Sieg zu riechen.

Dann der Bruch – und eine rote Karte, die das Spiel komplett kippt

In der 81. Minute folgte der Schock für Hamburg: Rossing-Lelesiit, der bis dahin einer der besten Spieler auf dem Feld gewesen war, sah Gelb-Rot nach einem Foulspiel an der Seitenlinie. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Der HSV in Unterzahl, der VfB voller Offensivkraft, die letzten 10 Minuten – plus satte vier Minuten Nachspielzeit – drohten eine Dauerbelagerung des Hamburger Strafraums zu werden.

Doch das Gegenteil passierte.

Der HSV wächst über sich hinaus – und schlägt spät zu

Angepeitscht vom Publikum stemmte sich der HSV nun mit allem gegen die Stuttgarter Angriffe. Jeder Zweikampf wurde gefeiert, jeder Klärungsversuch frenetisch bejubelt. Stuttgart drückte, aber kam kaum zu klaren Abschlüssen.

Und dann – Fußball, du schönes, verrücktes Spiel – konterte der HSV in Unterzahl.

90+4: Der Siegeszug! Fabio Vieira wird zum Helden

Ein missglückter Stuttgarter Freistoß landet in den Füßen von Coplado, der den eingewechselten Fabio Baldé auf die Reise schickt. Der Youngster sprintet 40 Meter übers Feld, legt quer auf Fabio Vieira – und der Portugiese verwandelt eiskalt. Nübel ohne Abwehrchance.

2:1. Ekstase. Volkspark im Taumel. Ein Moment für die Saison-Highlight-Reels.

Die letzten Sekunden – und ein Sieg der Moral

Stuttgart wirft alles nach vorne, doch die Hamburger verteidigen leidenschaftlich. Nach 90+6 Minuten ist Schluss. Ein Sieg, der eigentlich unmöglich war – aber genau deswegen so besonders ist.

Fazit: Ein Abend mit Symbolkraft

Der HSV zeigt am 12. Spieltag eine Leistung, die Mut macht, Hoffnung gibt und zeigt, dass dieser Verein in der Bundesliga lebt. In Unterzahl gegen eines der heißesten Teams der Liga zu gewinnen – das ist ein Statement.

Der VfB Stuttgart dagegen wird sich fragen müssen, warum man trotz Überzahl und vieler Mög­lichkeiten nicht mehr aus dem Spiel gemacht hat. Die Hoeneß-Elf dominant, technisch stark, aber im letzten Drittel zu unpräzise und defensiv anfällig.

Der HSV siegt – dank Herz, Mut, Teamgeist und einem perfekten Konter in der Nachspielzeit.

Ein Spiel, das den Fans beider Lager noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Ein Abend, der Fußball Deutschland daran erinnert hat, warum wir diesen Sport lieben.

Torschützen

HSV 1:0 (17.) – Glatzel (Vorlage: Rossing-Lelesiit)

VfB 1:1 (54.) – Undav (Vorlage: Leweling)

HSV 2:1 (90+4.) – Fábio Vieira (Vorlage: Baldé)

Persönliche Strafen



Rossing-Lelesiit – Gelb (65.), Gelb-Rot (81.)