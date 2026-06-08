Drama im Tabellenkeller: Später Ausgleich sorgt für Abstieg

Der TuS Winterscheid muss nach einem Jahr zurück in die Kreisliga B Sieg – Foto: Christoph Tiroux

Eine große Entscheidung stand im Abstiegskampf noch aus: Neben dem TuS Oberpleis II und dem SV Umutspor Troisdorf wurde der dritte Absteiger gesucht. Die Entscheidung fiel im direkten Duell: Der TuS Winterscheid brauchte gegen den SV Allner-Bödingen zwingend einen Sieg – das 3:3 bedeutet den direkten Abstieg für den Vorjahres-Aufsteiger.

Baumer und Diehl halten Allner-Bödingen in der Liga



Die Gastgeber, die den Sieg so dringend brauchten, kamen besser ins Spiel. Sascha Seifert erzielte nach einer Viertelstunde die Führung, Toptorjäger Michael Fischer hatte wenige Minuten später per Handelfmeter die Chance auf das 2:0. Doch der zukünftige Angreifer des TFC Inter Troisdorf scheiterte und gab Allner-Bödinges Tjade Baumer so die Möglichkeit, zum 1:1 auszugleichen. Kurz vor der Pause stellte Wolfgang Fischer aber doch noch auf 2:1 für den TuS.

Vor allem Baumer schien an diesem Sonntag aber so gar keine Lust auf den Abstieg gehabt zu haben: Per Fallrückzieher glich der 19-Jährige erneut aus. Damit war das Drama aber noch nicht vorbei. Winterscheid bekam noch einen Strafstoß, wieder trat Fischer an – und dieses Mal traf er. In der Blitztabelle sprang Winterscheid damit über den Strich. Es sollte aber anders kommen, denn auch im Strafraum des TuS zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Victor Diehl trat in der 80. Spielminute für den SV an und verwandelte zum so wichtigen 3:3-Endstand. Neun-Tore-Spektakel zur Meisterschaft



Die Sportfreunde Troisdorf verabschiedeten sich derweil gebührend aus der Kreisliga A: Der künftige Bezirksligist zerschoss den TuS Mondorf II mit 9:0 und feiert verdient die Meisterschaft vor Mit-Aufsteiger SV Bergheim. Eine Rote Karte für Severin Reinartz nach knapp 30 Minuten öffneten die Partie beim Stand von 0:0 – danach waren die Gäste nicht zu stoppen. Ömer Alagöz und Omar Saleh trafen doppelt, Bilal Barouag, Marek Kalkan, David Holz, Connor Kaiser und Kadir Vatanel je einmal.

Die weiteren Spiele des 30. Spieltags

____________________

1. FC Niederkassel II – SV Bergheim 1937 4:1

1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Felix Schäven, Mika Ullrich, Luis Borges Ferreira, Jonas Gerhold, Berkay Dogu, Luk Yegen, Salih Camci, Elion Stojkaj, Dennis Paul, Utkan Yenisen - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch

SV Bergheim 1937: Mert Ates, Justin Heitzer, Serhildan Hannan, Hanif Tchazodi, Jonas Christian Lülsdorf, Bediss Messaoud, Markus Stein, Tim Kitz, Luigi Louie Rama, Cedric Pirotte, Florent Muja - Co-Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte

Tore: 1:0 Salih Camci (45.+5), 2:0 Felix Schäven (74.), 3:0 Salih Camci (75.), 3:1 Florent Muja (86.), 4:1 Salih Camci (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Florent Muja (SV Bergheim 1937) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Razvan Popa (24.). Florent Muja (SV Bergheim 1937) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Razvan Popa (25.). ____________________

____________________

____________________

____________________