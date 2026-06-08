Drama im Tabellenkeller: Später Ausgleich sorgt für Abstieg

Eine große Entscheidung stand im Abstiegskampf noch aus: Neben dem TuS Oberpleis II und dem SV Umutspor Troisdorf wurde der dritte Absteiger gesucht. Die Entscheidung fiel im direkten Duell: Der TuS Winterscheid brauchte gegen den SV Allner-Bödingen zwingend einen Sieg – das 3:3 bedeutet den direkten Abstieg für den Vorjahres-Aufsteiger.
Baumer und Diehl halten Allner-Bödingen in der Liga
Vor allem Baumer schien an diesem Sonntag aber so gar keine Lust auf den Abstieg gehabt zu haben: Per Fallrückzieher glich der 19-Jährige erneut aus. Damit war das Drama aber noch nicht vorbei. Winterscheid bekam noch einen Strafstoß, wieder trat Fischer an – und dieses Mal traf er. In der Blitztabelle sprang Winterscheid damit über den Strich. Es sollte aber anders kommen, denn auch im Strafraum des TuS zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Victor Diehl trat in der 80. Spielminute für den SV an und verwandelte zum so wichtigen 3:3-Endstand.
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1. FC Niederkassel II – SV Bergheim 1937 4:1
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Felix Schäven, Mika Ullrich, Luis Borges Ferreira, Jonas Gerhold, Berkay Dogu, Luk Yegen, Salih Camci, Elion Stojkaj, Dennis Paul, Utkan Yenisen - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
SV Bergheim 1937: Mert Ates, Justin Heitzer, Serhildan Hannan, Hanif Tchazodi, Jonas Christian Lülsdorf, Bediss Messaoud, Markus Stein, Tim Kitz, Luigi Louie Rama, Cedric Pirotte, Florent Muja - Co-Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte
Tore: 1:0 Salih Camci (45.+5), 2:0 Felix Schäven (74.), 3:0 Salih Camci (75.), 3:1 Florent Muja (86.), 4:1 Salih Camci (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Florent Muja (SV Bergheim 1937) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Razvan Popa (24.). Florent Muja (SV Bergheim 1937) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Razvan Popa (25.).
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SV Rot Weiß Hütte – TuS Birk 6:2
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Bilal Zariouh, Samuel Hoffmann, Blerton Ademi, Jeremias Gabriel Pereyra Montenegro, Ivan Ramiro Trejo - Trainer: Alija Zahirovic
TuS Birk: Niklas Rosenstein, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Rene Ronko Kiesewetter, Elmo Lengner, Oliver Becker, Maximilian Schiffler, Niklas Meyer, Florian Fischer, Jascha Elias Welke - Trainer: Sebastian Hunjet
Tore: 1:0 Ivan Ramiro Trejo (22.), 2:0 Samuel Hoffmann (26.), 3:0 Samuel Hoffmann (33.), 3:1 Jascha Elias Welke (35.), 4:1 Blerton Ademi (59.), 4:2 Maximilian Schiffler (89.), 5:2 Jeremias Gabriel Pereyra Montenegro (90.), 6:2 Jeremias Gabriel Pereyra Montenegro (90.)
Besondere Vorkommnisse: Christoph Francois Kever (TuS Birk) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (40.).
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