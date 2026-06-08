 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Drama im Tabellenkeller: Später Ausgleich sorgt für Abstieg

Kreisliga A Sieg: Der TuS Winterscheid muss durch das 3:3 gegen den SV Allner-Bödingen im direkten Abstiegsduell zurück in die Kreisliga B.

von Niklas Bien · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
Der TuS Winterscheid muss nach einem Jahr zurück in die Kreisliga B Sieg
Der TuS Winterscheid muss nach einem Jahr zurück in die Kreisliga B Sieg – Foto: Christoph Tiroux

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Kreisliga A Sieg
Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

Eine große Entscheidung stand im Abstiegskampf noch aus: Neben dem TuS Oberpleis II und dem SV Umutspor Troisdorf wurde der dritte Absteiger gesucht. Die Entscheidung fiel im direkten Duell: Der TuS Winterscheid brauchte gegen den SV Allner-Bödingen zwingend einen Sieg – das 3:3 bedeutet den direkten Abstieg für den Vorjahres-Aufsteiger.

Baumer und Diehl halten Allner-Bödingen in der Liga

Gestern, 15:15 Uhr
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
3
3
Abpfiff

Die Gastgeber, die den Sieg so dringend brauchten, kamen besser ins Spiel. Sascha Seifert erzielte nach einer Viertelstunde die Führung, Toptorjäger Michael Fischer hatte wenige Minuten später per Handelfmeter die Chance auf das 2:0. Doch der zukünftige Angreifer des TFC Inter Troisdorf scheiterte und gab Allner-Bödinges Tjade Baumer so die Möglichkeit, zum 1:1 auszugleichen. Kurz vor der Pause stellte Wolfgang Fischer aber doch noch auf 2:1 für den TuS.

Vor allem Baumer schien an diesem Sonntag aber so gar keine Lust auf den Abstieg gehabt zu haben: Per Fallrückzieher glich der 19-Jährige erneut aus. Damit war das Drama aber noch nicht vorbei. Winterscheid bekam noch einen Strafstoß, wieder trat Fischer an – und dieses Mal traf er. In der Blitztabelle sprang Winterscheid damit über den Strich. Es sollte aber anders kommen, denn auch im Strafraum des TuS zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Victor Diehl trat in der 80. Spielminute für den SV an und verwandelte zum so wichtigen 3:3-Endstand.

Neun-Tore-Spektakel zur Meisterschaft

Gestern, 12:30 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
0
9

Die Sportfreunde Troisdorf verabschiedeten sich derweil gebührend aus der Kreisliga A: Der künftige Bezirksligist zerschoss den TuS Mondorf II mit 9:0 und feiert verdient die Meisterschaft vor Mit-Aufsteiger SV Bergheim. Eine Rote Karte für Severin Reinartz nach knapp 30 Minuten öffneten die Partie beim Stand von 0:0 – danach waren die Gäste nicht zu stoppen. Ömer Alagöz und Omar Saleh trafen doppelt, Bilal Barouag, Marek Kalkan, David Holz, Connor Kaiser und Kadir Vatanel je einmal.

Die weiteren Spiele des 30. Spieltags

Gestern, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
4
3
Abpfiff

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Gestern, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
4
1

1. FC Niederkassel II – SV Bergheim 1937 4:1
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Felix Schäven, Mika Ullrich, Luis Borges Ferreira, Jonas Gerhold, Berkay Dogu, Luk Yegen, Salih Camci, Elion Stojkaj, Dennis Paul, Utkan Yenisen - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
SV Bergheim 1937: Mert Ates, Justin Heitzer, Serhildan Hannan, Hanif Tchazodi, Jonas Christian Lülsdorf, Bediss Messaoud, Markus Stein, Tim Kitz, Luigi Louie Rama, Cedric Pirotte, Florent Muja - Co-Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte
Tore: 1:0 Salih Camci (45.+5), 2:0 Felix Schäven (74.), 3:0 Salih Camci (75.), 3:1 Florent Muja (86.), 4:1 Salih Camci (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Florent Muja (SV Bergheim 1937) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Razvan Popa (24.). Florent Muja (SV Bergheim 1937) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Razvan Popa (25.).

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Di., 02.06.2026, 20:00 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
4
3

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Gestern, 11:00 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
2
2
Abpfiff

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Gestern, 15:15 Uhr
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
3
5
Abpfiff

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Gestern, 15:15 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
6
2
Abpfiff

SV Rot Weiß Hütte – TuS Birk 6:2
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Bilal Zariouh, Samuel Hoffmann, Blerton Ademi, Jeremias Gabriel Pereyra Montenegro, Ivan Ramiro Trejo - Trainer: Alija Zahirovic
TuS Birk: Niklas Rosenstein, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Rene Ronko Kiesewetter, Elmo Lengner, Oliver Becker, Maximilian Schiffler, Niklas Meyer, Florian Fischer, Jascha Elias Welke - Trainer: Sebastian Hunjet
Tore: 1:0 Ivan Ramiro Trejo (22.), 2:0 Samuel Hoffmann (26.), 3:0 Samuel Hoffmann (33.), 3:1 Jascha Elias Welke (35.), 4:1 Blerton Ademi (59.), 4:2 Maximilian Schiffler (89.), 5:2 Jeremias Gabriel Pereyra Montenegro (90.), 6:2 Jeremias Gabriel Pereyra Montenegro (90.)
Besondere Vorkommnisse: Christoph Francois Kever (TuS Birk) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (40.).

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