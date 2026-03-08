Drama im Lichtenberg-Derby und ein Torfestival in der Hauptstadt NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf den 20. Spieltag. von red · Heute, 16:37 Uhr · 0 Leser

Die NOFV-Oberliga Nord bot zum heutigen Abschluss des 20. Spieltags alles, was das Fußballherz begehrt: packende Derbys, dramatische Aufholjagden und Tore am laufenden Band. Während in der Hauptstadt die Emotionen bei einem prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell vor großer Kulisse überkochten, wurde auf den anderen Plätzen mit leidenschaftlichem Einsatz um jeden Meter Boden gekämpft. Es war ein Tag der Entscheidung, der das Tableau ordentlich durchschüttelte und den Fans einen unvergesslichen Fußballnachmittag bescherte.

Vor 154 Zuschauern demonstrierte die TSG Neustrelitz ihre Ambitionen. Die Gäste ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie die drei Punkte entführen wollten, um den Anschluss an die Spitze zu wahren. Die erste Erlösung für die mitgereisten Anhänger folgte bereits in der 15. Minute, als Nils Röth den Treffer zum 0:1 markierte. Rathenow bemühte sich zwar leidenschaftlich, gegen die gut organisierte Defensive der Gäste anzukommen, doch die TSG blieb eiskalt in der Chancenverwertung. Noch vor dem Pausenpfiff legte die Mannschaft nach: In der 29. Minute erhöhte Gabriel Ziegler auf 0:2. Trotz aller Bemühungen der Hausherren in der zweiten Halbzeit blieb es am Ende bei diesem Auswärtssieg. ---

Es war das hochemotionale Highlight: Der Aufsteiger SG Union 1919 Klosterfelde empfing den Ligaprimus SV Tasmania Berlin. Was folgte, war eine bittere Enttäuschung für den Favoriten und ein Triumph der Leidenschaft für die Unioner. Den Grundstein für die Überraschung legte Leon Walter in der 34. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse zuungunsten der Tasmania und die Nerven lagen blank. In der 50. Minute sah Florian Baak die Rote Karte, was die Berliner in eine schwierige Unterzahl brachte. Doch es sollte noch schlimmer kommen für den Tabellenführer: In der 77. Minute wurde auch noch Lirim Mema mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt. Mit nur noch neun Feldspielern war der Widerstand der Tasmania endgültig gebrochen. In der dramatischen Nachspielzeit machte Klosterfelde den Sack endgültig zu, als Gentuar Durmishi in der 90.+5 Minute zum 2:0-Endstand traf und damit den Heimsieg gegen den Spitzenreiter besiegelte. ---

Im Duell der Berliner gegen die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch. Der Regionalliga-Absteiger FC Viktoria 1889 Berlin brauchte dringend ein Erfolgserlebnis, sah sich jedoch früh einem Rückstand gegenüber. Für die SG Dynamo Schwerin erzielte Mahdi Mohammadi bereits in der 12. Minute das 0:1. Die Berliner bewiesen jedoch Moral und kämpften sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. In der 63. Minute gelang Aboudoul Rachid Tchadjei der Ausgleichstreffer zum 1:1, was bei den Hausherren neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt entfachte. Am Ende blieb es bei einer Punkteteilung, die für beide Seiten ein Wechselbad der Gefühle bedeutete. ---

Eine dramatische Wendung nahm die Partie zwischen dem FC Anker Wismar und dem Berliner AK. Die Gäste aus der Hauptstadt erwischten den besseren Start und gingen in der 20. Minute durch Abdulkadir Beyazit mit 0:1 in Führung. Doch Wismar schlug noch vor der Pause zurück: In der 36. Minute markierte Pascal Breier das 1:1 und brachte die heimischen Fans zum Jubeln. Die Entscheidung in diesem nervenaufreibenden Spiel fiel schließlich in der zweiten Halbzeit, als die Intensität der Zweikämpfe ihren Höhepunkt erreichte. In der 74. Minute erzielte Furkan Yildirim das 1:2 für den Berliner AK und sicherte seinem Team damit drei überlebenswichtige Punkte in der Fremde, während Anker Wismar fassungslos zurückblieb. ---

In einem hochemotionalen Berliner Duell vor 200 Zuschauern setzte der TuS Makkabi Berlin ein deutliches Ausrufezeichen gegen Tennis Borussia Berlin. Die Gastgeber starteten furios, als Ferdinand Gefrörer bereits in der 13. Minute das 1:0 erzielte. Makkabi blieb am Drücker und erhöhte in der 35. Minute durch Maximilian Stahl auf 2:0. Kurz vor der Pause keimte bei den Gästen Hoffnung auf, als Muhammad Sey in der 40. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte. Doch die Antwort der Hausherren folgte prompt: Marcel Ziemann stellte noch vor dem Kabinengang in der 44. Minute den alten Abstand mit dem 3:1 wieder her. Den Schlusspunkt setzte Teo Matkovic in der 54. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand. ---

Ein wahres Tor-Spektakel erlebten die 201 Zuschauer beim Aufsteigerduell zwischen dem SV Siedenbollentin und S.D. Croatia Berlin. Die Partie begann mit einem Schock für die Hausherren, als Tim Kortüm in der 2. Minute ein Eigentor zum 0:1 unterlief. Siedenbollentin schlug jedoch schnell zurück: Dennis Ladwig verwandelte in der 6. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Die Gäste gingen in der 31. Minute durch Erdi Temel erneut in Führung (1:2), doch Jakub Jan Klimko glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) zum 2:2 aus. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel brachte Isaac Olaoluwa Akinsete in der 49. Minute Croatia zum dritten Mal in Front (2:3). Doch die Moral der Siedenbollentiner war ungebrochen. Erneut war es Dennis Ladwig, der in der 57. Minute per Foulelfmeter zum 3:3 ausglich, bevor Lukas Möller in der 64. Minute den hochemotionalen 4:3-Siegtreffer für die Gastgeber erzielte. ---

Vor 217 Zuschauern demonstrierte der BSV Eintracht Mahlsdorf gegen die Reserve des F.C. Hansa Rostock seine ganze Klasse. Die Weichen wurden in der 34. Minute gestellt, als Nils Wilko Stettin einen Foulelfmeterzum 1:0 verwandelte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Anthony Worm in der 45. Minute auf 2:0. In der zweiten Halbzeit ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. In der 62. Minute schnürte Nils Wilko Stettin per Foulelfmeter seinen Doppelpack zum 3:0. Den krönenden Abschluss eines souveränen Auftritts besorgte Ben Wagner in der 90. Minute mit dem Tor zum 4:0-Endstand. ---