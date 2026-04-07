Drama im Derby: Münsing muss gegen Waldram lange zittern

Nervenaufreibend bis zum Schluss: Hans Zachenbacher (li., zweifacher Torschütze, SV Münsing) gestoppt von Waldrams Daniel Ettenhuber im Derby. – Foto: Rudi Stallein

Neun Tore, Platzverweis und nervenaufreibend bis zum Schluss. Was für die Zuschauer des Kreisliga-Derbys zwischen Münsing und Waldram durchaus einen spannenden Nachmittag versprach, sorgte bei den beiden Trainern eher für gemischte Gefühle. Der siegreiche Martin Grelics haderte damit, dass seine Mannschaft trotz zwischenzeitlicher 4:1-Führung bis zum Schluss Spannung zuließ. „Das war nicht nötig“, meint der Münsinger Coach. Benedikt Buchner aufseiten der DJK war zwar froh, dass seine Mannschaft sich nicht aufgab. „Aber wenn man ehrlich ist, war das nicht gut genug für einen Punkt in der Kreisliga“, meint Buchner.

Münsing versuchte, schnell ins letzte Drittel vorzudringen, und hatte gleich mit einem der ersten langen Bälle Erfolg. Florian Buchloh spielte tief auf Sebastian Schönacher, der sich im Laufduell durchsetzte und zum 1:0 traf. Waldram fand im ersten Abschnitt nur schwer Lösungen im Ballbesitz. Münsing bestrafte kurz vor der Pause einen Fehler im Spielaufbau mit dem 2:0 durch Hans Zachenbacher. Doch weil Paul Schlott mit dem Pausenpfiff nach einem durchgerutschten Freistoß SVM-Keeper Werneburg umkurvte und zum 2:1 einschob, ließ der Halbzeitstand noch alles offen. „Das Ergebnis war das beste an der Halbzeit“, meinte Buchner.