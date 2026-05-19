Drama: Großbeeren verspielt Drei-Tore-Führung gegen Dahlewitz

In der Landesklasse Ost sorgte das heutige Nachholspiel für pure Dramatik und ein Wechselbad der Gefühle. Es entwickelte sich eine packende Begegnung, in der die Gastgeber einen sicher geglaubten Heimsieg in der Schlussphase noch aus den Händen gaben, während der Kampf um die Platzierungen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle neue Spannung erhielt.
125 Zuschauer erlebten eine hochemotionale Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Der Aufsteiger SV Grün-Weiß Großbeeren legte furios los und erarbeitete sich in der ersten Halbzeit einen deutlichen Vorteil. Die Torfolge begann in der 10. Minute, als Lucas Peyler das 1:0 für die Heimelf erzielte. Nur wenig später baute Linus Belitz in der 24. Minute die Führung auf 2:0 aus. Als Valjdet Hiseni in der 35. Minute sogar das 3:0 markierte, schien die Begegnung bereits vorzeitig entschieden zu sein.
Doch der SV Blau-Weiß Dahlewitz bewies enormen Kampfgeist und steckte zu keinem Zeitpunkt auf. Den ersten Schritt zur Aufholjagd machte Marcel Blume, der in der 55. Minute den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielte. In der 62. Minute folgte ein schwerer Rückschlag für die Gastgeber, als es eine Gelb-Rote Karte für Großbeeren gab. Die Gäste nutzten die Überzahl und verkürzten in der 69. Minute durch das Tor von Florian vom Hagen auf 3:2. In einer dramatischen Schlussphase belohnte Adrian Rüdiger die leidenschaftlichen Bemühungen der Dahlewitzer und traf in der Nachspielzeit (90.+3 Minute) zum 3:3-Endstand.
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