Drama: Großbeeren verspielt Drei-Tore-Führung gegen Dahlewitz

125 Zuschauer erlebten eine hochemotionale Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Der Aufsteiger SV Grün-Weiß Großbeeren legte furios los und erarbeitete sich in der ersten Halbzeit einen deutlichen Vorteil. Die Torfolge begann in der 10. Minute, als Lucas Peyler das 1:0 für die Heimelf erzielte. Nur wenig später baute Linus Belitz in der 24. Minute die Führung auf 2:0 aus. Als Valjdet Hiseni in der 35. Minute sogar das 3:0 markierte, schien die Begegnung bereits vorzeitig entschieden zu sein.

Doch der SV Blau-Weiß Dahlewitz bewies enormen Kampfgeist und steckte zu keinem Zeitpunkt auf. Den ersten Schritt zur Aufholjagd machte Marcel Blume, der in der 55. Minute den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielte. In der 62. Minute folgte ein schwerer Rückschlag für die Gastgeber, als es eine Gelb-Rote Karte für Großbeeren gab. Die Gäste nutzten die Überzahl und verkürzten in der 69. Minute durch das Tor von Florian vom Hagen auf 3:2. In einer dramatischen Schlussphase belohnte Adrian Rüdiger die leidenschaftlichen Bemühungen der Dahlewitzer und traf in der Nachspielzeit (90.+3 Minute) zum 3:3-Endstand.