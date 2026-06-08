Drama für Baiernrain – SG verliert Relegation in der Nachspielzeit

Drei Tore sind nicht genug: Dreifachschütze Sepp Streicher (Mitte). Doch in der Schlussphase platzt der Traum vom Aufstieg für die SG Baiernrain/Dietramszell. – Foto: rst

„Das ist so bitter. Wir waren doch durch. Und wir hätten es nach diesem super Spiel verdient gehabt“, hadert SG-Trainer Damir Delic mit dem Ausgang der Partie, die seine Mannschaft über weite Strecken dominierte. Trotz des bitteren Ausgangs empfinde er „puren Stolz auf jeden einzelnen Spieler.“ Die letzte Aktion einer kampfbetonten ersten Halbzeit, mit leichten Vorteilen aufseiten der Gastgeber, brachte diesem die Führung, als Sepp Streicher sich im Strafraum nicht vom Ball trennen ließ und zum 1:0 einschoss.

So brutal und schmerzhaft kann Fußball sein: Bis zur 85. Minute lief das Relegationsrückspiel der SG Baiernrain/Dietramszell gegen die DJK Darching exakt nach Matchplan. Mit einer 3:0-Führung durch drei Streicher-Tore waren die Gastgeber nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel voll auf Aufstiegskurs. Dann griff ein unbekannter Regisseur massiv ins Drehbuch ein und verwandelte die Partie in den letzten Minuten in einen wahren Fußball-Thriller – mit einem tragischen Helden und tränenreichem Ende für die Spielgemeinschaft nach dem in Summe unzureichenden 3:2-Sieg.

Spiel gerät in der Schlussphase außer Kontrolle

Im zweiten Durchgang belebte die Einwechslung von Seppi Kirmair das Angriffsspiel der Hausherren spürbar. Die SG drängte auf den zweiten Treffer. In der 69. Minute mit Erfolg: Streicher stieg nach einem Eckball am höchsten und platzierte den Ball zum 2:0 im Darchinger Gehäuse. Gleichstand nach zwei Spielen. Und es kam noch besser: Sechs Minuten später ließ der 40-jährige Streicher am rechten Strafraumeck die Gegner reihenweise aussteigen und vollendete mit einem exakt platzierten Schuss ins lange Eck. 3:0 – damit hatte die SG ein Bein in der Kreisklasse.

Bis zur 85. Minute, dann geriet das bis dahin überlegene Spiel binnen weniger Minuten völlig außer Kontrolle. Zunächst handelte sich Michael Müller eine 10-Minuten-Zeitstrafe ein. Dann hob Streicher beim Abwehrversuch im eigenen Strafraum mit dem Rücken zum Gegner ein Bein deutlich zu hoch: Gelbrot für den vermeintlichen Matchwinner und Elfmeter für die Gäste. Josef Huber verkürzte auf 1:3. Es drohte eine Verlängerung – als Florian Schickenrieder völlig übermotiviert einen Darchinger in dessen Spielhälfte niederstreckte. Die Konsequenz: glatt Rot – und in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 2:3 aus Darchinger Sicht durch den eingewechselten Simon Schlagbauer.

„Das war ein absoluter Kampf, wir sind nach dem 0:2 im Hinspiel toll zurückgekommen – und bestrafen uns selbst“, fasst SG-Coach Delic zusammen, nachdem die ersten Tränen der Enttäuschung getrocknet waren. „Wir haben alles reingeschmissen, haben Darching einen guten Kampf geliefert und waren die bessere Mannschaft“, fügt SG-Kapitän Konstantin Krüger an. „Am Ende hat es knapp nicht gereicht. Aber mit zwei Mann weniger wäre es in der Verlängerung auch sehr schwierig geworden.“