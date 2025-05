Drama bis zur letzten Sekunde: Vierkampf um die Bayernliga-Krone!

Es ist alles angerichtet für einen spannenden Saisonabschluss der Spielzeit 2024/25 und die damit verbundene Frage nach dem Meister der Bayernliga Süd. Denn insgesamt vier Mannschaften (!) können am 34. Spieltag noch in den Kampf um Platz 1 eingreifen und das Tableau last-minute womöglich noch einmal komplett auf den Kopf stellen. Wir geben euch einen kleinen Überblick über die aktuelle Konstellation an der Spitze sowie darüber, welche Teams weiterhin Chancen auf die Meisterschaft und die damit verbundene Chance zur Qualifikation an der Regionalliga Bayern besitzen:

Vor dem vergangenen Wochenende hätten wohl noch die wenigsten geglaubt, dass es ein so spannendes Saisonfinale in der Bayernliga Süd werden wird. Doch der Sieg des SV Erlbach im Topspiel über den FC Pipinsried sowie das torlose Remis des TSV 1860 München II zu Gast in Kirchanschöring hat noch einmal so einiges durcheinandergewirbelt. Nun befindet sich nämlich der FC Memmingen - als lachender Gewinner des 33. Spieltags - in der Pole-Position um Rang 1 und könnte bei einem Sieg auswärts bei Türkspor Augsburg aus eigener Kraft die Meisterschaft und die direkte Rückkehr in die Regionalliga Bayern klarmachen. Dahinter lauert mit dem TSV 1860 München II (zu Gast bei Schlusslicht Rain) der aktuelle "Vize", der allerdings aufgrund der Drittligazugehörigkeit der Profis lediglich um die Bayernliga-Meisterschaft und nicht um die Teilnahme an der Viertklassigkeit kämpft.

Außenseiterchancen besitzen hingegen der SV Erlbach (Platz 3, zu Gast in Kirchanschöring) sowie der FC Pipinsried (Platz 4, gegen den TSV Kottern), die auf Ausrutscher des FC Memmingen sowie des TSV 1860 München II hoffen müssen, allerdings weiterhin im Fernduell um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation fighten. Wir sind gespannt, wer am Ende eine tolle Bayernliga-Spielzeit 2024/25 krönt, sich mit der Meisterschaft belohnt und in den bevorstehenden Relegationsspielen um die Regionalliga Bayern kämpfen darf...