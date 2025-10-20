Drama bis zum Schluss, SV Stahl steht im Achtelfinale

Was für ein Pokalnachmittag ... Allzu oft können wir das echt nicht machen, da steigt das Herzinfarktrisiko ins Unermessliche.

In einem Spiel voller Adrenalin, Emotionen und Kampfgeist setzte sich der SV Stahl am Ende im Elfmeterschießen durch und zog verdient ins Achtelfinale ein.

Schon im Vorfeld wurde viel gesprochen, und auf dem Platz war die Spannung von Beginn an greifbar. Die Gastgeber – unterstützt von drei Thüringenliga-Spielern – wollten das Duell unbedingt für sich entscheiden. Nach 45 intensiven Minuten stand es 0:0. In der zweiten Halbzeit übernahm der SV Stahl zunehmend die Initiative, fand aber lange nicht den entscheidenden Pass oder Abschluss. Gräbedünkels Schuss parierte Augustin stark, und in der Nachspielzeit rettete Torwart Sebastian Lange mit einer Glanztat die Verlängerung. In der Verlängerung schwanden auf beiden Seiten die Kräfte. Saalfeld hatte noch eine große Chance, doch wieder war Lange zur Stelle – der Nachschuss landete sogar am Pfosten! Da auch nach 120 Minuten kein Sieger feststand, musste das Elfmeterschießen entscheiden.