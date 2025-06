Drama bis zum Schluss: SSC Südwest steigt in die Berlin-Liga auf

Der SSC Südwest ist in die Berlin-Liga aufgestiegen! In einer dramatischen Relegation setzten sich die Steglitzer gegen den BFC Meteor durch. Nach dem knappen 1:0-Sieg aus dem Hinspiel reichte Südwest am Sonntag im Rückspiel ein 2:2. Matchwinner war erneut Juan Cernescu, der doppelt traf. In den Schlussminuten hielt Torhüter Toni Stroehlke den 3:2-Sieg in der Gesamtwertung fest. Mehr in Kürze...