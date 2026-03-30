Drama bis zum Schluss – Schwefingen belohnt sich in letzter Sekunde

„Wir sind eigentlich solide in die Partie gekommen“, erklärte Vehring nach Abpfiff. Trotz zahlreicher Ausfälle auf beiden Seiten hätten beide Teams „eine solide Elf an den Start gebracht“.

Vehrings klares Fazit zur ersten Halbzeit: „Insgesamt kann man sagen, dass es in der ersten Halbzeit ein sehr schlechtes Bezirksliga-Spiel von beiden Seiten war.“

Doch Langen ging überraschend in Führung: „Sie gehen eigentlich aus dem Nichts in Führung nach einem Standard, nach einem guten Eckball.“ In der Folge verlor Schwefingen etwas die Ordnung. „Wir sind dann ein bisschen wild gewesen, haben viele Fehler gemacht.“

Klare Leistungssteigerung nach der Pause

In der Kabine reagierte der Schwefingen-Coach und stellte um – mit sichtbarem Effekt. „Meine Jungs haben es einfach auch sehr gut angenommen.“

Zwar lief auch im zweiten Abschnitt nicht alles perfekt, „aber es wurde sehr, sehr viel besser“. Schwefingen erarbeitete sich gute Möglichkeiten, während der Gegner offensiv kaum noch stattfand: „Langen hatte keine einzige Torchance mehr im ganzen Spiel.“

Mit zunehmender Spielzeit erhöhte Schwefingen den Druck, erspielte sich die besseren Szenen und belohnte sich schließlich tief in der Nachspielzeit. „Hinten raus ist es natürlich ein bisschen glücklich, weil wir so spät das Tor machen. Gar keine Frage, unterschreibe ich sofort“, so Vehring. Doch für ihn steht fest: „Aufgrund der zweiten Halbzeit meine ich, ist es auch ein verdienter Sieg, weil Langen gar nichts entgegenzusetzen hatte.“

Wechsel, Risiko und große Moral

Besonders hob der Trainer die Mentalität seiner Mannschaft hervor – gerade angesichts zahlreicher personeller Veränderungen. „Da muss ich meiner Mannschaft schon ein Kompliment machen mit den vielen Wechseln.“

Eine Szene stand dabei exemplarisch für den Aufwand des Teams: Marius Vieler wurde bereits in der ersten Halbzeit eingewechselt, musste jedoch zur Pause wieder vom Feld. „Auch wenn ich sehe, dass ich Marius Vieler in der ersten Halbzeit einwechsele und zur Halbzeit rausnehmen muss, weil er durch ein taktisches Foul gelb bekommen hat.“

Für Vehring eine unangenehme Entscheidung: „Also Chapeau, wie sich die Jungs einfach für ihn auch reingeballert haben. Und das tut mir als Trainer natürlich weh, so einen Jungen, auf den ich mich immer verlassen kann, wie Marius Vieler, einzuwechseln, wieder auszuwechseln zur Pause.“ Doch die Mannschaft habe die Situation richtig eingeordnet und entsprechend reagiert.

Verdient – wenn auch mit spätem Glück

Unterm Strich bleibt für Vehring ein positives Fazit: „Es war in meinen Augen auch ein verdienter Sieg, weil wir die Torchancen haben, bessere Szenen, klar drückend und dann zwei super schöne Tore machen.“

Er ordnet den Erfolg realistisch ein: „Nicht hochverdient, aber ein verdienter, glücklicher Sieg, den die Jungs sich einfach erarbeitet haben.“

Durch den Dreier festigen die SF Schwefingen mit nun 39 Punkten ihren dritten Tabellenplatz und halten Anschluss an die Spitzengruppe. Der späte Siegtreffer in der 90.+8 Minute könnte sich im Saisonendspurt noch als besonders wertvoll erweisen.